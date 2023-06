Célébrations d’anniversaire de Tejasswi Prakash avec son petit ami Karan Kundrra

Tejasswi Prakash, la veille de son anniversaire, a été photographiée avec son petit ami Karan Kundrra et sa famille vendredi soir à Mumbai. Pour les célébrations, l’actrice a opté pour une tenue rouge et elle était tout simplement magnifique. L’actrice a été photographiée en train de couper son gâteau d’anniversaire devant un restaurant à Mumbai. Karan Kundrra l’a complétée dans une tenue bleue décontractée. Plus tôt dans la journée, l’actrice a fêté son anniversaire avec les paparazzi sur son plateau de tournage. L’actrice a été photographiée en train de couper son gâteau d’anniversaire avec des fans sur les plateaux de tournage.

Voir les photos des célébrations d’hier soir ici:

Voici quelques photos des festivités diurnes de Tejasswi Prakash :

L’histoire d’amour de Karan Kundrra et Tejasswi Prakash a commencé lors de leur séjour au Grand Patron 15 maison, où ils étaient tous les deux candidats. Cela a commencé lorsque Karan Kundrra a avoué qu’il avait le béguin pour Tejasswi et avec un peu d’aide du chanteur Akasa, ils ont commencé à sortir ensemble.

Tejasswi Prakash, vainqueur Grand Patron 15a été vu jouer le rôle principal dans Nagin 6. Tejasswi Prakash est surtout connu pour avoir joué dans Swaragini – Jodein Rishton Ke Sur, Rishta Likhenge Hum Naya, Pehredaar Piya Ki et Sanskaar Dharohar Apnon Ki 2. Elle a également participé à Khatron Ke Khiladi 10.

Karan Kundrra a fait ses débuts d’acteur en 2009 avec Kitani Mohabbat Haï. Il a également figuré dans Bayttaab Dil Kee Tamanna Hai, Kitani Mohabbat Hai 2, Dil Hi Toh Hai pour n’en nommer que quelques-uns. Il est actuellement vu dans Tere Ishq Mein Ghayal,l’adaptation hindi de Les journaux de vampires.