Célébration pré-anniversaire Vidyut Jammwal: l’acteur coupe son gâteau avec les fans [Watch Video]

Célébration avant l’anniversaire de Vidyut Jammwal : L’acteur de Bollywood Vidyut Jammwal est surtout connu pour son action kickass. Les cascades qu’il exécute sont à la hauteur et les fans sont fous de ses actions. Dans presque tous les films, il a fait de superbes cascades. Le 6 décembre, l’acteur a fêté son anniversaire avec des fans hier soir. C’était une fête de pré-anniversaire où il a coupé le gâteau et s’est amusé avec les paparazzi. Il a cliqué sur des photos avec des fans et a également rencontré et salué ses fans spéciaux à Juhu à Mumbai. Il a déclaré lors de la célébration : “Je suis toujours reconnaissant pour l’amour et le dévouement que je reçois de cette famille ; ils me donnent beaucoup de force.” Je voulais faire quelque chose de spécial pour eux car ils ont tellement confiance en moi. J’aime aimer les gens qui m’aiment. Regardons la vidéo pour voir ce qu’il y a à l’intérieur. Regarder la vidéo.