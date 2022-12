Celebration of Lights fête ses 10 ans à La Salle – Shaw Local

Célébration des Lumières

Ouvert tous les soirs jusqu’au jour de l’an

2837 E. Fifth Road, La Salle

La spectaculaire Célébration des Lumières de la ville de La Salle a fait son retour triomphal au Rotary Park. L’une des plus grandes attractions de vacances du centre-nord de l’Illinois, la collection massive d’écrans illuminés est de retour et plus grande que jamais. Idéalement situé près de la I-39, l’incroyable spectacle de lumière au volant se déroulera tous les soirs à partir de maintenant jusqu’au jour de l’An.

La célébration des lumières est gratuite, mais les dons sont encouragés pour continuer à développer le projet dirigé par la communauté. Le service au volant sera ouvert au public de 17 h à 21 h du dimanche au jeudi et de 17 h à 22 h les vendredis et samedis.

Le soleil se couche le jeudi 8 décembre 2022 sur l’exposition Celebration of Lights au Rotary Park de La Salle.

Maintenant dans sa 10e année, le défilé des lumières est passé de 17 écrans à près de 450. Il y a plusieurs nouveaux écrans cette année, y compris une pièce de mouvement qui sera la plus grande que l’événement ait jamais présentée. Les voitures serpenteront le long d’un chemin sinueux à travers le parc, où vous pourrez admirer les centaines d’expositions plus grandes que nature, chacune parrainée par une entreprise ou une organisation de la région. Ne manquez pas l’occasion de commencer une nouvelle tradition des fêtes lors de ce magnifique spectacle de lumière festif.

Plus d’informations, visitez: https://www.facebook.com/LaSalleLights/