Célébration du titre des Rangers: la police écossaise arrête «plus de 20 personnes» alors que les fans célèbrent une saison invaincue | Actualités du football

La police écossaise a déclaré que plus de 20 personnes avaient été arrêtées et trois policiers blessés alors que les fans des Rangers célébraient leur saison invaincue.

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues autour d’Ibrox pour regarder leur équipe remporter son premier trophée de la Premiership écossaise en une décennie, les fans scandant et applaudissant alors que les joueurs quittaient le bus de l’équipe avant leur match à domicile contre Aberdeen, qu’ils ont remporté 4-0 pour terminer la saison invaincue. .

La police du Grand Glasgow a initialement appelé ses partisans à « se disperser et à assumer leur responsabilité personnelle et à utiliser le Grand Glasgow en toute sécurité et avec respect », mais après ce qu’ils ont décrit comme un « niveau croissant de désordre », la police écossaise a déclaré plus tard qu’ils avaient emménagé pour disperser la foule célébrant à George Square.

Un autre communiqué de la police écossaise, samedi soir, a déclaré que plus de 20 personnes avaient été arrêtées, trois policiers avaient été blessés et que « des biens avaient été endommagés et des personnes agressées ».

Le surintendant principal Mark Sutherland, commandant de la division du Grand Glasgow, a critiqué le « comportement honteux » des personnes impliquées et a déclaré: « Au cours de la soirée du samedi 15 mai 2021, les partisans des Rangers ont continué à se rassembler et à célébrer la remise du trophée du championnat de la ligue. à George Square.

«Tout au long de la journée, la police écossaise avait géré le rassemblement en s’attaquant de manière appropriée aux comportements antisociaux et en encourageant la dispersion en vertu des réglementations du gouvernement écossais sur le coronavirus.

«Alors que les célébrations se poursuivaient, des sections de la foule devenaient de plus en plus désordonnées, des biens ont été endommagés et des personnes ont été agressées. Nos officiers sont devenus le centre de l’attention de la foule avec des missiles et des fusées éclairantes. Notre réponse policière a été proportionnée. Nous avons répondu de manière appropriée et cohérente avec le comportement des personnes rassemblées.

<< Ce comportement honteux qui mettait manifestement en danger la sécurité du public et des officiers ne pouvait être toléré et les officiers vêtus de tout l'équipement de maintien de l'ordre public et, après avoir reçu des avertissements appropriés, se sont déplacés pour disperser les personnes présentes. Bien que la plupart des personnes présentes se soient dispersées, un certain nombre sont restés et confrontés des officiers violents et agressifs, des missiles ont été lancés et des officiers ont été directement attaqués lorsque George Square et les environs ont été déblayés.

















1:10



Mark Benstead rapporte que les fans des Rangers se sont rassemblés devant Ibrox avant la remise du trophée, qui a suivi le match du club avec Aberdeen.



«Je condamne fermement le comportement de ces partisans qui ont non seulement mis nos officiers en danger, mais qui ont cherché à nuire à l’image et à la réputation de cette grande ville, en particulier pendant cette période critique de la pandémie.

«Je voudrais faire part de mes remerciements à la police et aux partenaires qui ont géré cet incident, en particulier aux policiers qui se sont mis en danger pour mettre fin à ce rassemblement violent et désordonné.

«Jusqu’à présent, nous savons que trois policiers ont été blessés et plus de 20 personnes ont été arrêtées.

« Nous continuerons nos enquêtes et mon message est clair que si vous avez été impliqué dans ces scènes horribles, vous serez identifié et arrêté. »

C’est le point clé – assumer la responsabilité personnelle. Bien qu’il y ait une présence policière significative à Ibrox et dans toute la ville, il s’agit en fin de compte d’une responsabilité personnelle. Si vous êtes rassemblé, vous devriez vous disperser, en particulier compte tenu de l’annonce de ce jour sur Covid à Glasgow. https://t.co/TOEUSbIzTo – Humza Yousaf (@HumzaYousaf) 15 mai 2021

Le gouvernement écossais avait précédemment critiqué la réponse des Rangers après que des milliers de fans se sont rassemblés devant Ibrox et à George Square le week-end, ils ont remporté le titre début mars.

Vendredi soir, des dizaines de fans des Rangers ont allumé des fusées rouges simultanément le long de la Clyde près de la Clyde Arc, connue sous le nom de «pont squinty».

Sutherland a précédemment déclaré: « Dans le cadre des restrictions actuelles, personne ne devrait se rassembler par plus de six au stade ou à tout autre endroit, et la police écossaise soutient le club en exhortant ses fans à faire ce qu’il faut et à suivre les règlements sur les coronavirus. rassemblements.

















2:37



L’ancien manager des Rangers, Ally McCoist, a déclaré que tout le monde au club était toujours convaincu qu’il reviendrait au sommet du football écossais



«Nous continuerons à assurer la liaison avec nos partenaires, y compris le gouvernement écossais, pour garantir que les matchs puissent être terminés en toute sécurité et pour minimiser les risques pour nos officiers et le public.

« Les sacrifices que les gens ont consentis ont permis d’assouplir davantage la réglementation, mais nous continuons de demander aux gens d’assumer leurs responsabilités personnelles et d’utiliser le Grand Glasgow en toute sécurité et avec respect. »

Plus tôt cette semaine, le secrétaire à la Justice Humza Yousaf a exhorté les partisans à ne pas se rassembler.

Il a écrit sur Twitter: « Comprenez à quel point cette saison a été importante pour @RangersFC, mais j’exhorte les fans à ne pas se rassembler lors de la remise du trophée samedi.

« J’ai eu un engagement constructif avec RFC, @policescotland et @GlasgowCC – nous exhortons tous les fans à ne pas se rassembler, le virus n’est pas parti. »