Célébration du Nouvel An lunaire prévue pour le 30 janvier à la bibliothèque DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Les membres de la communauté avec des enfants à la recherche d’un événement local pour célébrer le Nouvel An lunaire sont invités à assister à une célébration prévue à la bibliothèque publique de DeKalb lundi.

La célébration aura lieu lundi à 11 heures à la bibliothèque, 309 Oak St., DeKalb, dans la salle de réunion Zimmerman de niveau inférieur de la bibliothèque, selon un communiqué de presse.

La fête est gratuite et destinée aux enfants.

Les participants peuvent en apprendre davantage sur la célébration du Nouvel An lunaire à travers divers métiers et activités. La célébration du Nouvel An se terminera par un défilé de dragons. L’inscription est obligatoire pour assister à la célébration.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à theresaw@dkpl.org ou appelez le 815-756-9568, ext. 3350.