Le 25 octobre, l’École d’architecture et de design a célébré sa 15e réception annuelle des anciens et des AMIS, collectant un montant record de 401 300 $ pour soutenir les bourses d’études, les nouvelles initiatives, les améliorations des immobilisations, les voyages et les conférences. Plus de 360 ​​anciens élèves, professeurs, membres du personnel, étudiants et amis se sont réunis au Gotham Hall historique de New York pour honorer les anciens élèves qui ont eu un impact significatif sur l’architecture, le design et la construction et célébrer les réalisations des professeurs et des professeurs de l’École d’architecture et de design. étudiants.

« À l’École d’architecture et de design, nous sommes ravis de continuer à adhérer à la mission philanthropique de FRIENDS visant à promouvoir un partenariat évolutif entre l’école et les professions de l’architecture, de la construction, des arts numériques et du design d’intérieur », a déclaré le doyen. Maria Perbellini, M. Arch., dans son discours de bienvenue. « Les anciens élèves et les AMIS soutiennent nos étudiants par le biais d’initiatives collaboratives, intégrant les avancées technologiques, des programmes de mentorat inspirants, proposant des stages, des expériences au-delà de la salle de classe, des opportunités de carrière et favorisant leur lien avec l’industrie. Chacun de nos anciens élèves, collègues et amis a un impact incroyable sur la réussite de nos étudiants. Dans cette période passée mais récente de grande adversité, leur soutien à l’École d’architecture et de design a été encore plus significatif, car il a contribué plus que jamais à financer les besoins de nos étudiants.

Le comité exécutif des AMIS de l’Ecole d’Architecture et de Design, présidé par Tom Scerbo, AIA (B.Arch. ’98)anciens élèves reconnus cumulant 145 ans d’expérience.

Sur la photo de gauche à droite : Tom Scerbo, Christopher Savoglu, Maria Perbellini, Adele Rakower, Peter Romano, Ted Moudis et le président Hank Foley

Président Hank Foley, Ph.D.a remercié Perbellini et les participants pour leurs généreuses contributions aux étudiants, incitant tout le monde à se joindre à lui dans un cri de ralliement de New York Tech avant de présenter le lauréat du Legacy Alumni Award. Peter J. Romano (B. Arch. ’78)président de Peter J Romano & Company et président du conseil d’administration de New York Tech.

“Beaucoup d’entre vous dans cette salle ce soir, avec lesquels j’ai travaillé au fil des années, et sans votre soutien, votre collaboration, votre amitié et votre confiance, nous ne pourrions pas réussir dans ce que nous avons réalisé”, a déclaré Romano. « Une chose que New York Tech m’a apprise, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être la personne la plus intelligente de la pièce ; vous devez vous entourer des personnes les plus intelligentes de la pièce. J’ai eu la chance de le faire et je vous remercie tous d’être ici. Et merci beaucoup, beaucoup.

Adele Rakower (B.Arch. ’11), directeur chez Adele Rakower Interiors, a reçu le Emerging Alumni Award. Dans son discours d’acceptation, Rakower a souligné la capacité de l’École d’architecture et de design à intégrer le côté esthétique et conceptuel de l’architecture avec le côté technique et technologique. «Cette combinaison est quelque chose sur lequel j’ai bâti mon entreprise, et elle nous a permis, à moi et à mon équipe, de fournir un service unique et complet à nos clients et d’entreprendre et d’exécuter des projets multifamiliaux, commerciaux et de soins de santé à grande échelle.» dit-elle. « Mon message aux étudiants ici ce soir : considérez le succès comme un dîner lorsque vous n’avez pas mangé depuis des jours. Si vous en avez faim et êtes prêt à faire tout ce qu’il faut, le succès suivra sans aucun doute.

Ted Moudis, AIA (BSAT ’80)fondateur et directeur de Ted Moudis Associates et membre du conseil d’administration de New York Tech, et Christopher Savoglou, associé, AIA Assoc. (BSAT ’78)directeur principal de Ted Moudis Associates, a reçu les Distinguished Alumni Awards.

“La formation que j’ai reçue de New York Tech m’a donné la confiance nécessaire pour servir les clients de l’entreprise pour laquelle je travaillais, ce qui m’a conduit à créer ma propre entreprise”, a déclaré Moudis.

«New York Tech m’a aidé à jeter les bases pour commencer mon parcours dans le domaine de l’architecture et du design d’intérieur. Mon éducation m’a donné les outils dont j’avais besoin pour bâtir une carrière réussie et être le meilleur chef d’entreprise que je pouvais être pour les années à venir », a déclaré Savoglou.

