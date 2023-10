Célébration des 11 ans de The Apple Post

Aujourd’hui, nous célébrons le 11e anniversaire de The Apple Post, marquant plus d’une décennie de couverture et d’analyse de tout ce qui concerne Apple.

L’Apple Post a été fondé par Tom Sykes, qui a créé une page Facebook en 2012 dédiée à tout ce qui concerne Apple, suivie par un petit groupe d’amis et de famille. Peu à peu, l’audience de la page a commencé à croître, The Apple Post voyant rapidement ses cent premiers abonnés peu de temps avant les mille premiers, ce qui a conduit Tom à créer le site Web de The Apple Post, lançant ainsi le voyage au cours des 11 dernières années, qui a vu des millions de lecteurs. partout dans le monde, tournez-vous vers TAP pour connaître les dernières nouvelles d’Apple, les fuites d’iPhone, les rumeurs sur Mac et les guides HomeKit détaillés.

Depuis sa création, The Apple Post a accueilli plusieurs auteurs du monde entier qui ont rejoint l’équipe pour partager leur passion pour Apple à travers des histoires, des critiques, des guides pratiques et bien plus encore. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier Timothy Phillips, Brandon Bourne, Nathan Simpson et Louisa Gareiss pour avoir contribué à The Apple Post et contribué au développement du site au fil des ans.

Célébrant le 10e anniversaire de The Apple Post l’année dernière, Tom Sykes a été interviewé pour revenir sur le parcours de TAPdans lequel il évoque l’histoire de la transformation de son petit blog en une source d’information mondiale couvrant toutes les dernières nouvelles et fuites d’Apple.

Nous sommes profondément reconnaissants envers nos lecteurs qui ont joué un rôle essentiel dans notre croissance et nous ont constamment soutenus tout au long de notre parcours. Beaucoup de nos lecteurs sont avec nous depuis le tout début, et leur engagement a joué un rôle déterminant dans la transformation de The Apple Post en ce qu’il est aujourd’hui.

Merci d’être une partie essentielle de notre histoire.