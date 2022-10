Célébration des 10 ans de The Apple Post : une décennie de couverture et d’analyse sur tout ce qui touche à Apple

Aujourd’hui, nous célébrons les 10 ans de la création de The Apple Post en octobre 2012, en jetant un regard sur la dernière décennie et en partageant nos sincères remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus dans notre voyage, des incroyables contributeurs qui ont consacré du temps et des efforts. en écrivant la meilleure couverture et analyse sur tout ce qui concerne Apple, aux millions de lecteurs du monde entier qui ont lu nos histoires et ont suivi The Apple Post dans son voyage d’un petit blog à une source d’information en ligne à part entière.

L’Apple Post a été fondé par Tom Sykes, qui a créé une page Facebook dédiée à tout ce qui concerne Apple, suivie par un petit groupe d’amis et de membres de la famille. Peu à peu, l’audience de la page a commencé à croître, The Apple Post voyant rapidement ses cent premiers abonnés peu de temps avant le premier millier, ce qui a conduit Tom à créer le site Web de The Apple Post, ce qui a donné le coup d’envoi au voyage au cours des 10 dernières années.

Au cours de la dernière décennie, The Apple Post a eu plusieurs écrivains contributeurs du monde entier qui ont rejoint l’équipe pour partager leur passion pour Apple à travers des histoires, des critiques, des guides pratiques, et plus encore. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier Timothy Phillips, Brandon Bourne et Nathan Simpson d’avoir contribué à The Apple Post et d’avoir aidé à alimenter le site au fil des ans.

Malgré notre travail acharné en collaboration, The Apple Post ne serait rien sans le soutien de nos lecteurs. Malheureusement, il nous est impossible de nommer et de remercier personnellement chaque lecteur pour son soutien à The Apple Post.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer tant de personnages gentils et solidaires au cours des 10 dernières années. Au cours de la semaine dernière, nous avons contacté certains des supporters les plus fidèles du site pour les inclure dans le collage Memoji ci-dessous afin qu’ils puissent faire partie des célébrations d’anniversaire spéciales d’aujourd’hui.

En guise de remerciement à nos lecteurs du monde entier et pour célébrer les 10 ans de la création du site, The Apple Post fera un don caritatif à une cause méritoire choisie par nos lecteurs.

Semblable à notre dernière campagne caritative, qui a vu de l’argent donné à Cancer Research UK – la principale organisation caritative mondiale contre le cancer – The Apple Post redonnera en soutenant une organisation caritative de votre choix. Quatre organismes de bienfaisance ont été présélectionnés sur une longue liste de causes méritantes, et nous vous demanderons de soutenir nos efforts en votant sur Twitter pour une cause qui vous tient à cœur.

Plus de détails sur les organismes de bienfaisance qui ont été présélectionnés seront partagés dans les prochains jours.

Au nom de tout le monde derrière The Apple Post, merci d’avoir fait partie de notre voyage au cours de la dernière décennie. Chaque vue, partage et suivi signifie le monde pour nous et apporte un sourire sur nos visages.

“Comment un écolier blogueur a transformé son amour pour tout ce qui concerne Apple en une carrière.” 👨‍💻 Merci @MancWorldUK pour cette interview spéciale pour célébrer les 10 ans de The Apple Post. https://t.co/x2XHU5ddD2 pic.twitter.com/bULRd7bvZm —Tom Sykes (@TomSykes) 14 octobre 2022

Tom Sykes a partagé un message de remerciement personnel plus tôt dans la journée. Cliquez ici pour en voir plus.

