Célébration d’éducateurs impressionnants en 2021

Ce fut une année difficile en éducation pour tout le monde.

Des horaires bizarres, peu de temps en classe pour des millions et tant de salles Zoom.

Les journalistes éducatifs du réseau USA TODAY ont été aux avant-postes des hauts et des bas d’une année scolaire extraordinaire. Ces défis ont fait des ravages, 43% des enseignants qui ont récemment arrêté de fumer citant le stress – à la fois avant et pendant le COVID-19 – comme principale raison de leur départ.

Mais l’industrie pourrait être au bord d’une infusion d’argent et de sang neuf, maintenant que le plan américain pour les familles de Joe Biden propose jusqu’à 9 milliards de dollars en argent fédéral pour former plus de personnes à la profession.

Pour la Semaine d’appréciation des enseignants, nous mettons en lumière les enseignants qui sont restés avec nous au cours de la dernière année en raison de leur ténacité, de leur charme ou de leur détermination acharnée à aider les élèves ou les communautés.

Le professeur reconstitue des histoires de personnes dans des tombes non marquées à l’Université de Clemson

Pendant des mois, Rhondda Thomas, historienne à l’Université Clemson en Caroline du Sud, a travaillé pour identifier et raconter les histoires des 604 personnes enterrées dans des tombes anonymes au Woodland Cemetery, le cimetière sur le campus.

L’objectif est d’honorer les personnes enterrées parmi les professeurs blancs et les anciens élèves de Woodland, qui, selon les chercheurs, incluent des Africains réduits en esclavage, des métayers, des ouvriers condamnés et des travailleurs domestiques qui ont vécu et travaillé à Clemson jusqu’à ce que le cimetière soit officiellement dédié dans les années 1920.

« Ces tombes sont là depuis longtemps. Nous ne les avons donc pas découvertes », a déclaré Thomas. « Ils ont été récupérés. »

L’université a utilisé un radar pénétrant dans le sol pour déterminer l’emplacement de 604 tombes, découvertes qu’elle a annoncées en octobre 2020.

Thomas a formé un groupe de sensibilisation communautaire pour identifier les habitants et relier leurs descendants et résidents modernes aux histoires enfouies dans l’argile.

« Je ne vois pas le projet de cimetière comme un changement de jeu. C’est juste quelque chose que nous devons faire. »

Histoire complète:L’Université Clemson cherche à identifier les personnes enterrées dans des tombes anonymes

– Zoe Nicholson, Nouvelles de Greenville

L’enseignant qui a fait d’une star de « Hamilton » un membre d’un club de théâtre

Bien sûr, Bon Jovi peut zoomer avec les enfants de la maternelle – mais King George a impressionné les élèves d’un lycée de l’Ohio grâce à une demande créative de l’enseignante Katie Arber.

Arber, le professeur de théâtre de Milford High School, a convaincu Jonathan Groff, l’acteur nominé aux Tony qui jouait King George dans la comédie musicale à succès «Hamilton», de zoomer avec sa classe et de parler de sa carrière.

Arber avait posté une photo sur Facebook portant un masque facial « Hamilton » six mois auparavant, associée à une suggestion que Groff Zoom avec ses élèves. Un ami ayant un lien avec Groff a répondu. Arber a demandé à ses élèves de la classe d’acteur avancé de créer une invitation vidéo pour l’acteur.

Groff a commencé à Broadway en 2006 dans « Spring Awakening » et est ensuite apparu comme Jesse St. James dans « Glee », King George dans « Hamilton » et comme les voix de Kristoff dans les films « Frozen ». Il a été projeté sur grand écran dans l’auditorium de Milford en février pour environ 30 étudiants en personne et 20 autres à distance.

Groff a ensuite accepté l’invitation d’Arber à être membre honoraire du club de théâtre.

Histoire complète:Jonathan Groff, de la renommée de « Hamilton », s’entretient avec des élèves du lycée de Milford

– Madeline Mitchell, Cincinnati Enquirer

Le professeur de boomer et passionné de musique qui a appris à rapper sur Zoom

Vous vous souvenez de mars 2020, quand personne ne savait comment faire une vidéoconférence?

Mark Naison, 73 ans, professeur à l’Université Fordham, a enseigné une histoire de la musique pendant des décennies, mais au début de la pandémie, il ne savait pas comment montrer des vidéoclips comme il l’avait toujours fait en classe.

Ce qu’il pouvait comprendre, c’était comment se filmer et jouer ça sur Zoom. Donc, pour préserver l’esprit bruyant du cours et pour garder le moral des étudiants alors qu’ils luttaient pour s’adapter à l’apprentissage en personne, il s’est filmé en train de rapper. Son matériel incluait des odes à la distanciation sociale, au lavage des mains et à la mise en quarantaine.

Il n’était pas le rappeur le plus rapide, mais ses rimes fonctionnaient surtout. Et ses élèves semblaient apprécier les longueurs qu’il faisait pour rire.

« Je pense que c’est ce dont nous avons tous besoin en ce moment avec tout ce qui se passe », a déclaré Imani Del Valle, un senior à l’université à l’époque.

Histoire complète: Les cours universitaires en ligne incluent un professeur de rap

– Chris Quintana, USA AUJOURD’HUI

L’enseignant près de Minneapolis engageant les étudiants à propos du procès Chauvin

Kara Cisco enseigne au lycée St. Louis Park, près de Minneapolis. C’est une ville où George Floyd, un homme noir, a vécu et est mort et où la vague de manifestations de Black Lives Matter de l’année dernière a éclaté en réponse à sa mort.

Les élèves de couleur représentent environ la moitié de la population de l’école. En tant que professeur d’éducation civique, Cisco essaie d’incorporer les événements actuels dans sa classe sans traumatiser les élèves, dont beaucoup ont eu leurs propres expériences de racisme.

Au cours du procès de Derek Chauvin, un homme blanc et ancien officier de police de Minneapolis maintenant reconnu coupable de meurtre dans la mort de Floyd, la classe de Cisco discutait des politiques dictant quand un officier de Minneapolis peut – et devrait – utiliser la force sur un suspect.

Ils ont identifié des mots et des phrases qui ressortaient de la couverture – injustice, meurtre, démocratie. Ils ont examiné les nuances des politiques policières et leur rôle dans la mort de Floyd.

Un étudiant a soutenu que, quelles que soient ses actions ou les drogues trouvées dans son système, Floyd avait été assassiné. Un autre a conclu que les actions de Chauvin violaient les politiques existantes car « il n’était pas en danger ».

Histoire complète:Le procès de Derek Chauvin a été un moment propice à l’apprentissage. Voici comment les classes en ont discuté.

– Alia Wong, USA AUJOURD’HUI

Ils professeur de physique qui recherchaient la force de ses élèves

USA TODAY a interviewé plus de 30 étudiants et enseignants à travers le pays pour un article de style questions-réponses sur ce qu’ils avaient appris pendant la pandémie.

Joellen Persad, une jeune professeur de physique à la Madison Park High School de Boston, s’est distinguée par son énergie et pour avoir tenté de se connecter émotionnellement à ses élèves pendant la pandémie.

«La plus grande source de force, ce sont mes élèves», a-t-elle déclaré. «À un moment donné, j’ai traversé une période difficile et je pensais activement: ‘OK, sois heureux, comme, sois heureux. N’apportez pas votre tristesse dans la classe. Et je viens dans la salle de classe et je pense que j’essaye un peu trop dur de ne pas être triste parce qu’un de mes élèves m’a dit: « Vous êtes un peu à l’écart. Ça va?' »

Persad a déclaré que plus elle pouvait partager avec ses élèves, mieux c’était.

« Ils m’ont vraiment guéri et contribuent à ma guérison tout le temps, parce que je veux être le meilleur de moi-même afin de pouvoir me consacrer autant que possible à eux. »

Histoire complète:Un an après la fermeture des écoles par le COVID-19, les élèves et les enseignants disent ce qu’ils ont appris

– Alia Wong, USA AUJOURD’HUI

Un professeur de santé qui encadre les enseignants, entraîne deux sports, dirige la salle de sport et inspire les étudiants, les collègues

Certains enseignants ont adoré le nouveau concept de travail à domicile. Stephanie Davy, enseignante dans les écoles publiques d’Albuquerque, n’en faisait pas partie.

Quand Albuquerque a rouvert tous les élèves pour qu’ils reprennent l’enseignement à temps plein le 5 avril, Davy était ravi – même si cela signifiait un retour à 12 heures par jour. Nous avons suivi Davy du lever au coucher du soleil alors qu’elle entraînait d’autres enseignants, conseillait son cours de santé, formait les futurs enseignants dans une classe à double crédit, puis entraînait l’équipe d’encouragement et supervisait les matchs de basket-ball.

C’était un rappel de l’importance de l’énergie et de l’encouragement en personne que les enseignants – et les autres adultes attentionnés avec lesquels ils travaillent – apportent aux élèves. Davy a déjà vu arriver dans sa classe des enfants qui n’étaient pas présents en ligne toute l’année.

Histoire complète:Une école du Nouveau-Mexique a renvoyé tous les enfants en un jour. Voici comment ça s’est passé

– Erin Richards, USA AUJOURD’HUI

L’enseignant suppléant qui a aidé les personnes âgées à transformer les notes F en A et B

Patrice Pullen était en train de créer une entreprise immobilière à Orlando, en Floride, lorsque des dirigeants du lycée local de Lake Nona l’ont appelée. Ils ont connu une crise: des dizaines d’étudiants obtenaient des F pendant l’apprentissage à distance – beaucoup d’entre eux étaient des personnes âgées dont les notes médiocres menaçaient de mettre leur diplôme hors de portée.

Ils n’étaient pas seuls. Le pourcentage d’élèves dont les notes ont échoué a grimpé en flèche dans de nombreuses communautés cette année.

L’automne dernier, Lake Nona a invité les personnes âgées à risque à revenir sur le campus dans le cadre d’une cohorte qui apprendrait en ligne, ensemble à l’école sous la direction d’un enseignant dévoué. L’école a fait appel à Pullen en tant que chef de la cohorte. Elle est enseignante suppléante et mère d’élèves actuels et anciens de Lake Nona.

Après des semaines ensemble dans une salle de classe mobile, les élèves de Pullen ont transformé leurs F en A et en B. Elle s’est assurée qu’ils se connectaient. Elle les a défendus. Elle leur a donné une épaule sur laquelle s’appuyer.

«Lorsque vous déverrouillez un cœur, vous transformez une vie», dit-elle.

– Alia Wong, USA AUJOURD’HUI

Histoire complète:Des dizaines d’élèves reçoivent des F: comment les écoles y font face

L’enseignant de Floride avec un théâtre à but non lucratif pour nourrir les jeunes acteurs noirs

Rhonda Wilson est un pilier de la communauté de Gainesville, en Floride, en tant que professeur de théâtre et de collège noir. Grâce à son organisation à but non lucratif, le Star Center Theatre, elle offre une plaque tournante pour que des centaines d’enfants et d’étudiants adultes aient une place sur scène.

Dans les années 90, Wilson est venu à Gainesville pour étudier des cours d’économie des ressources communautaires à l’Université de Floride. Un été, elle a aidé un programme d’été local à organiser une production de «Oliver». Elle a ensuite quitté son emploi pour démarrer le Star Center à but non lucratif en 2000.

Wilson enseigne actuellement à la Kanapaha Middle School à Gainesville.

«C’est un nouveau visage de ce à quoi l’art va ressembler: toutes sortes de personnes, pas seulement des hommes blancs plus âgés, et c’est une bonne chose», a-t-elle déclaré. « C’est un peu là où je pense que mon rôle est dans la vie, encourager les gens et leur ouvrir des portes ou partager des opportunités avec eux. »

Histoire complète:Une enseignante au collège inspire les arts avec Star Center

– Danielle Ivanov, Le soleil de Gainesville

L’ancien enseignant est devenu PDG d’une entreprise de tutorat en ligne

Amanda DoAmaral, ancienne professeure d’histoire au lycée, a passé 2018 enfermée chez sa mère à diffuser en direct des tutoriels en ligne pour quelques milliers d’étudiants à travers le pays qui suivent des cours de placement avancés.

Aujourd’hui, DoAmaral, 30 ans, est fondateur et PDG d’une jeune entreprise de technologie à Milwaukee avec 15 employés au service de plus de 100 000 étudiants par semaine.

Alors que la pandémie mondiale de coronavirus a bouleversé l’éducation et envoyé des millions d’étudiants se bousculer en ligne pour toutes les ressources disponibles, beaucoup d’entre eux – 1 million en avril et mai seulement – ont atterri sur Fiveable.me, la plate-forme de tutorat AP et de médias sociaux DoAmaral pense qu’elle peut remodeler l’apprentissage en ligne. .

Fiveable propose des instructions en direct et des vidéos pour la relecture, des guides d’étude, des examens pratiques, des commentaires sur les essais, les heures de bureau et des événements en direct, certains dirigés par des étudiants. La plupart du contenu est gratuit et les coûts du reste sont réduits afin que tous les étudiants puissent participer.

Histoire complète:La société de tutorat en ligne d’un ancien enseignant tire 3,5 millions de dollars d’investissements

– Annysa Johnson, Sentinelle du Milwaukee Journal