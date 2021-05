«  Célébration de l’année  »: Lukaku semble agir sur l’arrestation de la police pour violation de Covid alors que Ronaldo maintient son rêve vivant dans un derby dramatique

Le tueur à gages belge Lukaku a été condamné à une amende par la police plus tôt cette semaine après avoir été surpris en train d’organiser sa fête d’anniversaire dans un hôtel en violation de la réglementation Covid-19, et l’homme qui a eu 28 ans jeudi était d’humeur pour plus de célébrations après avoir égalisé sur place pour les champions nouvellement couronnés chez les détenteurs du titre détrônés.

Achraf Hakimi, qui aurait été l’une des 24 autres personnes présentes à la fête, a été obligé de se faire passer pour un policier détenant l’attaquant honteux.

La blague était sur la Juventus à ce moment-là. Ayant besoin d’une victoire urgente pour garder en vie leurs chances de qualification pour la Ligue des champions, les hôtes avaient pris les devants après 24 minutes, lorsque Cristiano Ronaldo a vu son penalty sauvé par Samir Handanovic, réagissant rapidement pour marquer du rebond.

Niveaux de Romelu Lukaku pour l’Inter! « Puis Achraf Hakimi l’arrête » pic.twitter.com/gKXQzxsGj3 – Objectif Afrique (@GoalAfrica) 15 mai 2021

Célébration de l’année de Lukaku et Hakimi, absolument de classe mondiale 😂 – Paolo (@paolohossain) 15 mai 2021

Juan Cuadrado a redonné l’avantage à la Juve juste avant la pause, Handanovic se trouvant trompé par une déviation de Christian Eriksen après que l’ailier ait tenté sa chance à longue distance, mais la Juventus a senti la pression augmenter après l’expulsion de Rodrigo Bentancur pour un deuxième carton jaune. suite à un défi sur Lukaku dix minutes après la mi-temps.

Avec Andrea Pirlo désespéré de tenir pour les trois points, le boss local a remplacé Ronaldo. Son plan a fonctionné jusqu’à la 83e minute, lorsque le capitaine Giorgio Chiellini a dévié un centre dans son propre filet.

L’objectif a été initialement refusé. Ensuite, comme cela avait été le cas pour la pénalité de l’Inter, un examen VAR a abouti à ce que Chiellini ait été jugé pour avoir commis une faute sur Lukaku, ce qui a donné le but aux frais supplémentaires d’une réservation pour le défenseur.

Juste au moment où la Juve aurait pu sentir que le match était terminé, Cuadrado a remplacé leur Talisman parti en gagnant et en marquant un penalty à deux minutes de la fin du temps normal, avant que Marcelo Brozovic ne soit expulsé pour l’Inter.

29 buts en Serie A pour Cristiano Ronaldo cette saison ⚽️Seulement Lewandowski au-dessus de lui dans les ligues majeures en 2020-21. pic.twitter.com/GgAACSqDji – Football B / R (@brfootball) 15 mai 2021

Je prie vraiment que la Juventus se rende en Ligue des champions pour la saison prochaine, mais c’est une table vraiment serrée. Atlanta – 78AC Milan – 75Juventus – 75Priant pour vous Ronaldo et toute la Juventus. On va s’en sortir. Amen!!! 🙏🏼 pic.twitter.com/GnI4fRe2ig – Benneth Joseph (@benneth_joseph_) 15 mai 2021

«Je n’avais pas pris de pénalité depuis longtemps», a ensuite admis le héros de l’heure Cuadrado, s’adressant à Sky Sport Italia. « J’ai ressenti la confiance de tout le monde et Cristiamo n’était pas sur le terrain, alors je me suis lancé.

«Ce fut un match difficile contre une grande équipe et, avec un homme à terre, nous avons dû faire des sacrifices. Nous avons gagné en équipe. »

Napoli peut renvoyer la Juventus à la cinquième place avec une victoire à la Fiorentina demain. «Nous n’avons pas parlé du match de Naples», dit Cuadrado. « Nous devions gagner aujourd’hui et nous l’avons fait. »