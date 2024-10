Célébration de la vie : COLYNUCK, Kara – Nécrologie – Sault Ste. Marie

Les amis et la famille sont invités à célébrer la vie et l’héritage de l’une des plus brillantes étoiles du théâtre de Sault alors que nous accueillerons KARAPALOOZA au Centre de théâtre communautaire de Sault le dimanche 27 octobre de 14 h à 17 h. Dans le plus pur style Kara, l’événement inclura toutes ses choses préférées : le vin, la nourriture, Disney et le karaoké !

Ce à quoi les visiteurs peuvent s’attendre

Livre de souvenirs heureux

Nous invitons tout le monde à partager un souvenir ou une histoire sur Kara qui apporte joie et bonheur. Préparez-vous à l’ajouter au livre « Happy Memories ». N’hésitez pas à apporter quelque chose de pré-écrit à ajouter au livre lors de la célébration, mais des Sharpies seront également disponibles.

Déguisements et Karaoké

À la demande du fils de Kara, Aeden, l’événement sera une soirée karaoké costumée sur le thème de Disney ! Venez habillé comme votre personnage préféré et préparez-vous à chanter sur la grande scène du Community Theatre Center, un endroit que Kara aimait de tout son cœur. Les costumes sont encouragés, mais pas obligatoires. Si vous n’en avez pas, personne ne sera refoulé !

Enchères silencieuses

Il y aura un encan silencieux qui comprendra des collections de certaines des choses préférées et des objets précieux de Kara. Tous les bénéfices seront reversés à un fonds d’éducation pour son fils et « Greatest Invention », Aeden.

Produits Karapalooza

Montrez votre amour pour Kara en achetant des produits exclusifs Karapalooza ! Tous les profits serviront à créer un fonds géré par ses amis et sa famille, dédié au soutien de la communauté artistique locale. Ce fonds servira à offrir des bourses d’études à des artistes de la relève, garantissant ainsi que l’amour de Kara pour les arts continue d’inspirer les générations futures. Les appareils portables seront bientôt disponibles dans une boutique en ligne de SK Group Inc.. Des autocollants et autres produits dérivés seront disponibles lors de l’événement par don.

Habillez-vous de façon lumineuse, apportez votre sourire

Célébrons la vie de Kara comme elle l’aurait souhaité : avec des couleurs vives et avec de grands sourires. C’est une journée pour se souvenir de notre merveilleuse amie Kara et de toute la joie qu’elle a apportée dans nos vies.

Les visiteurs sont priés d’utiliser l’entrée latérale du Studio Theatre, et non l’entrée principale de l’école. Des informations supplémentaires sur KARAPALOOZA peuvent être trouvées sur le Page d’événement Facebook.

Nous avons hâte de vous y voir et de célébrer ensemble !