Célébration de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH à Cuttack le 11 janvier

Hockey India est prêt à accueillir la célébration de la Coupe du monde de hockey au stade historique Barabati dans la ville de Cuttack à Odisha le 11 janvier 2023.

La Coupe du monde de hockey masculin FIH-2023 sera organisée du 13 au 29 janvier à Bhubaneswar et Rourkela.

Afin d’assurer le bon déroulement de l’événement tant attendu, le secrétaire aux sports d’Odisha, R. Vineel Krishna, a passé en revue les préparatifs effectués pour la grande célébration sur le lieu de l’événement samedi.

Odisha a toujours joué l’hôte parfait, a établi une référence et a étonné le public sportif mondial avec son organisation spectaculaire de la Coupe du monde de hockey de 2018. L’excitation s’est accumulée à Cuttack pour la prochaine Coupe du monde.

Le secrétaire aux sports a souligné que cette fois encore tous les efforts devaient être orientés vers l’exemplarité de cet événement. Il a conseillé aux officiels présents de soutenir et de travailler en étroite collaboration avec la fédération de hockey pour s’assurer que la ville est prête à accueillir l’événement de la Coupe du monde et que les spectateurs vivent une expérience formidable.

Pour garantir un événement sûr et sans incident, des équipes dédiées aux pompiers, à la sécurité et à la santé seront déployées quelques jours avant la célébration. La gestion du trafic et le contrôle des foules ont été discutés en détail.

Pour rendre le tournoi mémorable à la fois pour les équipes participantes et pour les citoyens ordinaires, le gouvernement de l’État va organiser plusieurs méga événements sportifs et culturels à travers l’État, y compris les villes hôtes de Bhubaneswar et Rourkela.

