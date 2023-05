Célébration dans la salle de danse de Californie, signe de guérison après le tournage du Nouvel An lunaire

ALHAMBRA, Californie (AP) – Une célébration d’un week-end dans une salle de danse du sud de la Californie a été saluée par les organisateurs comme le dernier signe de guérison au sein de la communauté américaine d’origine asiatique après la fusillade du Nouvel An lunaire qui a tué 11 personnes dans un studio de danse à proximité.

L’un des hôtes de l’événement de samedi au Lai Lai Ballroom à Alhambra était Brandon Tsay, qui le 21 janvier a lutté avec une arme semi-automatique contre le tireur qui avait auparavant tiré sur le Star Ballroom Dance Studio dans le parc voisin de Monterey.

Tsay, dont la famille est propriétaire de la salle de bal Lai Lai depuis des années, a déclaré que la célébration est un exemple de la communauté qui reste forte et va de l’avant après la tragédie.

« Si vous avez ces liens solides les uns avec les autres, vous pourrez vous soutenir mutuellement, vous élever mutuellement, même en période de crise comme ce qui s’est passé plus tôt cette année », a déclaré Tsay, selon ABC 7.

L’événement, qui fait partie du Mois du patrimoine des insulaires du Pacifique asiatiques américains, a présenté des danses, des spectacles de musique en direct et des plats traditionnels. Il a été organisé par les Américains d’origine asiatique à but non lucratif Advancing Justice Southern California.

Les enquêteurs n’ont pas déterminé de motif pour le massacre de Star Ballroom, qui a également blessé neuf personnes, pour la plupart âgées. Le tireur de 72 ans s’est suicidé plus tard dans une camionnette qu’il a utilisée pour fuir la salle de bal Lai Lai après avoir été désarmé par Tsay.

Le carnage, au cours de ce qui aurait dû être de joyeuses célébrations du Nouvel An lunaire, a semé la peur dans les communautés asiatiques américaines des quartiers à l’est de Los Angeles.

