Celeb SAS Who Dares Wins 2022 riche liste – L’étonnante fortune de Ferne McCann à Love Islander accumulant 10 000 £ par concert

C’est l’émission de télé-réalité à haute adrénaline qui teste le courage des visages célèbres – et s’ils arrivent à la fin, ils repartiront avec plus que de simples droits de vantardise.

L’exposition de Celebrity SAS: Who Dares Wins peut rapporter une fortune aux candidats grâce à des accords de parrainage et à des collaborations, ainsi qu’à la relance de leur carrière télévisuelle.

L'une des tâches exténuantes sur Celebrity SAS: Who Dares Wins

Un certain nombre de célébrités ont été forcées de se retirer de la série de cette année

Les exercices exténuants de cette série ont été filmés en Jordanie et six stars ont été forcées de se retirer en raison de maux allant du coup de chaleur aux os cassés et au pied de tranchée.

Les tâches délicates sont loin des modes de vie somptueux auxquels bon nombre de ces célébrités sont habituées dans le monde extérieur, où beaucoup ont tiré de vastes sommes de leur renommée.

Mais qui est le plus riche ? Ici, notre expert financier Alex Clarke sélectionne certaines des plus grandes stars des stars Celebrity SAS de cette année.

Ferne McCann

La télé-réalité Queen Ferne McCann est de loin la plus riche de la liste de l’émission – avec Fabulous Magazine estimant qu’elle valait 5,5 millions de livres sterling l’année dernière.

Elle a fait fortune grâce au petit écran mais ce n’est pas sa seule source de revenus. Comme elle nous l’a dit l’année dernière : « J’ai plusieurs cordes à mon arc.

Sa carrière a été lancée sur TOWIE – où les stars pourraient être payées entre 100 £ pour le tournage d’une journée ou 450 £ par épisode – avant de gagner plus d’argent.

Le joueur de 32 ans a récupéré des sommes de I’m A Celebrity! Get Me Out Of Here…, Celebs Go Dating, Celebrity Best Home Cook et son émission à succès ITVBe Ferne McCann: First Time Mum, maintenant dans sa neuvième saison.





Les concerts télévisés ont ouvert la voie à des accords de parrainage, notamment un accord de 200 000 £ avec la ligne de mode MissPap et une gamme de beauté Poundland d’une valeur de dizaines de milliers.

Avec 2,9 millions d’abonnés Instagram, Ferne peut également exiger jusqu’à 8 800 £ par publication selon Influencer Marketing Hub et a travaillé avec tout le monde, de Gordon’s Gin et Cadbury à la société de vêtements d’Asda, George.

La majeure partie de l’argent de Ferne provient de trois sociétés privées – McCann Enterprises est la plus prospère, détenant 500 000 £ d’actifs et rapportant près de 140 000 £ de bénéfices en janvier de l’année dernière.

Elle possède également une société de santé, de fitness et de suppléments Fernutrition, qui est un autre gros producteur d’argent, rapportant près de 155 000 £ de bénéfices et 355 618 £ d’actifs.

L’entreprise la plus récente de Ferne est Shoorah – une suite de son empire de style de vie – a récemment déposé une demande de marque qui lui permettra de vendre des biens, des services et des produits de nutrition, y compris des tapis de yoga et des appareils de fitness.

Ambre Gill

Mark Hayman – Fabuleux

Amber Gill “semble prête” à gagner encore plus “dans les mois à venir” selon notre expert[/caption]

Amber Gill a gagné une fortune après être apparue sur Love Island en 2019 et selon notre expert en finance, sa « valeur nette devrait augmenter de manière significative dans les mois à venir ».

En janvier, elle a lancé deux nouvelles sociétés, ARG Promotions Holdings et ARG Promotions Property, qui rejoignent trois sociétés existantes.

La richesse d’Amber a explosé après Love Island, avec sa première société ARG Promotions engrangeant près de 250 000 £ de bénéfices au cours de sa première année de négociation.

Elle aurait ramené à la maison une partie du prix de 50 000 £ de l’émission de téléréalité et aurait augmenté ses revenus lorsqu’elle est devenue le visage de MissPap, a fait de nombreuses collaborations sur les réseaux sociaux et a écrit un roman d’amour.

Elle s’est classée cinquième dans notre liste riche de Love Island cette année, avec une valeur estimée à 2,2 millions de livres sterling.

Jennifer Ellison

Pennsylvanie

Jennifer Ellison – dont la valeur est estimée à 2 millions de dollars – est apparue pour la première fois sur nos écrans à l’adolescence lorsqu’elle a joué Emily Shadwick à Brookside en 1998.

La maman de trois enfants, âgée de 39 ans, a poursuivi sa carrière de mannequin glamour avant de faire un bref passage en tant que popstar, de jouer au théâtre et d’apparaître notamment dans une adaptation cinématographique de Le fantôme de l’opéra.

Elle a également gagné de l’argent grâce à la télé-réalité, notamment Dancing On Ice en 2012 et l’émission de cuisine Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay.

Jennifer dirige actuellement deux compagnies – la firme d’arts de la scène JLE Management et Jelli Studios, qui offre une formation en danse et en comédie musicale.

En septembre, cette dernière société a été répertoriée comme ayant plus de 83 000 £ d’actifs et versant à Jennifer un dividende de 37 000 £.

Une autre société liée à Jennifer est JLE Entertainment, qui a été créée en 2007 et détenait des actifs d’une valeur de 67 597 £ en novembre 2020.

Meilleur Calum

Getty

Beaucoup supposeraient que le fait d’être né de l’un des plus grands footballeurs du monde signifierait une vie de luxe et de belles choses – mais pas selon Calum Best.

Parlant de son éducation avec son père George, décédé des suites de l’alcoolisme en 2005, il a déclaré : « Mon père a fait faillite deux fois, je n’ai pas eu un sou, j’étais en fait endetté.

En 2013, Calum a été contraint de rendre la montre Jean Lassel en or 18 carats de 75 000 £ du footballeur après avoir déclaré faillite en 2013 en raison de factures d’impôt impayées.

De nos jours, sa richesse semble provenir de deux sociétés CH by Calum, qui détenaient plus de 128 000 £ d’actifs et Trouble To Triumph, qui détenait 67 715 £ d’actifs en octobre de l’année dernière.

L’ancien mannequin Calum, aujourd’hui âgé de 41 ans, aurait reçu 205 000 £ en dividendes entre 2016 et 2020.

Sa fortune a été estimée à environ 8 millions de dollars (7,1 millions de livres sterling), cependant, en 2017, il semblait suggérer qu’il était à court d’argent.

“Je ne ferais pas de putain de télé-réalité si je n’en avais pas besoin … Je fais ces choses car j’ai besoin de gagner ma vie”, a-t-il déclaré à In Therapy de Channel 5.

Au cours de la carrière de Calum, il est apparu sur Celebrity Big Brother – et a été payé 50 000 £, Footballers ‘Wives, Celebrity Come Dine With Me et Celebrity Love Island.

AJ Prichard

Instagram

AJ Pritchard est surtout connu pour avoir fait étalage de son jeu de jambes sophistiqué sur Strictly Come Dancing où il a gagné de grosses sommes.

Le Daily Mail a rapporté qu’il était le danseur le mieux payé de l’émission en 2019, alors qu’il était payé 360 000 £ par an.

En plus de cela, les professionnels peuvent gagner 70 000 £ pour le Strictly Live Tour et 35 000 £ pour le Strictly Come Dancing: The Professionals Tour.

L’année dernière, le Daily Star a rapporté qu’AJ valait 450 000 £ après être apparu dans I’m A Celeb.

AJ aurait également perçu un chèque de paie important en se produisant dans des pantomimes, qui peuvent payer jusqu’à 100 000 £, ainsi qu’en apparaissant sur Masterchef UK et sur les médias sociaux, notamment bohooMAN et Nespresso.

Le danseur détenait 197 000 £ dans sa société d’arts du spectacle Max1Mus en avril de l’année dernière, qui a été créée en 2019 et a gagné 244 660 £ au cours de sa première année de négociation.

Il est également codirecteur de A2 Productions, qu’il dirige avec son frère, et était à l’origine de leurs performances en direct AJ & Curtis Big Night Out.

Curtis Prichard

Instagram

L’ancienne star de Love Island, Curtis Pritchard, gagne beaucoup de sa société d’arts du spectacle Jay CP Limited, qui détient à elle seule 213 905 £ en espèces et a encaissé plus de 188 000 £ de bénéfices au cours de sa première année de négociation.

Curtis aurait gagné de jolies sommes grâce à The Greatest Dancer de la BBC, Celebs Go Dating, un podcast avec son frère AJ et une émission de divertissement en direct qu’ils ont montée ensemble.

Plusieurs sources ont estimé la valeur nette de la star de la télévision à 400 000 £, soit seulement 50 000 £ de moins que son frère célèbre.

En 2019, The Sun a enquêté sur le montant facturé par le casting de Love Island cette année-là pour les apparitions publiques – et Curtis est arrivé en tête.

On nous a dit qu’il en coûterait 10 000 £ pour que la star passe deux heures à une fête du 21e anniversaire et il a également exigé une voiture et un hôtel.

La nouvelle des frais élevés est apparue avant que Curtis ne conseille au casting de Love Island 2022: “Ne vous contentez pas de suivre l’argent et de vendre votre âme contre de l’argent.”

Pete mèches

Rex

Avant de devenir célèbre sur TOWIE, Pete Wicks était impliqué dans le recrutement médical et l’immobilier – mais ces dernières années, il s’est concentré sur le travail à la télévision.

Il a lancé l’année dernière la société “d’activités de divertissement et de loisirs” Unkemp, qui ne déposera pas de bénéfices avant 2023.

La nouvelle entreprise de 33 ans rejoint PW Promotions, qui a été créée en 2015 et détenait 120 826 £ d’actifs.

Pete a gagné son argent grâce à des apparitions à la télévision, à la modélisation et à des accords de promotion sociale, notamment avec Just Eat, Sky TV et Crystal Ski Holidays, ainsi que son livre de 2018 Love Of Frenchies: The Dog That Changed My Life.

La star de télé-réalité possédait auparavant les entreprises Pirate Pete’s Tattoo et Hermano Clothing, qui ont toutes deux été créées en 2017 mais ont fermé deux ans plus tard sans déposer de comptes.

Bien que l’on sache que Pete vaut au moins 120 000 £, les estimations dans le passé ont atteint 900 000 £.

Chambres Dwain

Getty

L’ancien sprinteur britannique semble se relancer après que sa carrière sportive ait été ternie par la découverte qu’il a utilisé des substances améliorant la performance entre 2002 et 2003.

Dwain Chambers a été condamné à une amende de 120 000 £ par l’organisme sportif IAAF en 2006 et interdit de grandes compétitions jusqu’à ce qu’il puisse rembourser l’argent – ​​un verdict qui a ensuite été annulé.

Avant que l’interdiction ne soit levée, il a déclaré au Times : “Je peux continuer à concourir tant que ma femme a encore un emploi… Je n’ai personne d’autre que Leonie pour me soutenir”

Le sprinter, qui a concouru pour la dernière fois il y a deux ans, a créé la Dwain Chambers Performance Academy en 2017.

En août, la société – répertoriée comme une entreprise «d’installations de fitness» – a réalisé un bénéfice de 811 £ et détenait 1 095 £.

Maisie Smith

Instagram

Elle était célèbre pour avoir joué Tiffany Butcher en difficulté dans EastEnders – mais maintenant Maisie Smith s’est taillé une carrière loin du feuilleton.

Cela a suivi la jeune femme de 21 ans qui a participé à Strictly Come Dancing en 2020, ce qui lui aurait rapporté 75 000 £ en frais d’apparition et 50 000 £ supplémentaires pour avoir atteint la finale.

Après avoir perdu en finale, Maisie a été inondée d’offres de partenariat de marque, dont un accord avec une marque de maquillage sans nom d’une valeur de 50 000 £ et des offres de mannequinat.

On pense qu’elle se situe “au bas de l’échelle” en ce qui concerne le montant qu’elle a payé pour Celebrity SAS, une source nous disant qu’elle a reçu 25 000 £ – par rapport à Katie Price, qui aurait été payée 120 000 £.

Plus tard cette année, Maisie participera à une tournée nationale de théâtre avec Strictly Ballroom The Musical aux côtés du danseur professionnel Kevin Clifton.