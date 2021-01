Plus dur qu’il n’y paraît.

Dans ce clip du mardi 5 janvier, le tout nouveau Visage de jeu de célébrité, concurrents Jim Gaffigan et Jeannie Gaffigan, Tamera Mowry-Housley et Adam Housley et Meagan Good et DeVon Franklin participez à une ronde de « Get in My Mouth ». L’objectif? La première équipe à mettre les deux guimauves dans leur bouche sans utiliser leurs mains gagne.

Cependant, ce n’est pas si simple que les guimauves sont attachées à des cannes à pêche sur des chapeaux. Oui, vous avez bien lu.

« Que se passe-t-il! » Tamera retentit au début du clip. « Comment est-ce que tu fais ça? »

Alors que les autres équipes se débattent dans la tâche, l’équipe Gaffigan tente une stratégie inattendue.

« Jim et Jeannie essayant d’utiliser le corps de votre partenaire », animateur et producteur exécutif Kevin Hart commentaires. « Très bien joué. »

Pendant ce temps, chez Meagan et DeVon, le Penser comme un homme l’actrice a du mal à entrer en contact avec la friandise.