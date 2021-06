Cela vous laissera intrigué

La bande-annonce de ‘Haseen Dilruba’, le dernier de Taapsee Pannu est sortie et elle est intrigante. Le film est réalisé par Vinil Mathew et met également en vedette Vikrant Massey et Harshvardhan Rane.

La bande-annonce commence par Taapsee qui parle d’un écrivain Dinesh Pandit spécialisé dans les meurtres dans les petites villes. Taapsee joue Rani dans le film et est marié au personnage de Vikrant Massey, Rishu. Après que Rishu soit tué dans une explosion, l’ombre du doute tombe sur Rani. Il y a des indices de la liaison de Taapsee avec le personnage de Harshvardhan, elle n’étant pas l’épouse idéale et Rishu étant trop obsessionnelle et méfiante à l’égard de son comportement.

Dans une déclaration, Taapsee a déclaré: «Haseen Dilruba était un film que j’avais très fort à l’intuition du jour où j’ai entendu l’idée de base de Kanika. Malheureusement, je n’étais pas le premier choix pour le film et cela m’est venu après que toutes leurs options aient été épuisées. Le bon vieux dicton qui dit que si cela vous est destiné, cela vous arrivera est vrai pour cette affaire. Ce n’est pas seulement un mystère magnifiquement écrit, il y a de si merveilleux personnages impliqués qui sont des bonbons entre les mains d’un acteur. Je suis content d’avoir pu expérimenter mon look et mes performances avec celui-ci, car je ne suis certainement pas la personne de référence pour ce genre de personnage de manière conventionnelle et nous aimons tous prendre des risques ici.

Harshvardhan Rane joue un personnage central dans le film qui semble avoir une liaison avec une femme mariée et se retrouve mêlé au meurtre de son mari. Harshvardhan a déclaré dans un communiqué: « Je suis honoré d’être dans le même cadre que certains des meilleurs talents de notre pays. Taapsee et Vikrant ont une chose en commun, je ne pourrais jamais savoir s’ils plaisantaient ou s’ils étaient sérieux. J’ai toujours J’ai dû chercher de petites nuances pour comprendre le prétexte. Travailler sur ‘Haseen Dilruba’ m’a aussi donné l’occasion de m’associer avec les meilleurs cinéastes, comme Aanand L Rai monsieur, Vinil monsieur et Kanika madame. J’ai été époustouflé par le script, un polar classique qui vous tiendra en haleine jusqu’à la fin.

Vikrant Massey dépeint le personnage du mari de Taapsee et peut être vu sous différentes nuances alors qu’il passe d’un mari innocent et aimant à un mari obsessionnel qui obtient son nom encré sur son poignet. « ‘Haseen Dilruba’ est le mélange parfait d’humour, de bizarrerie, de vengeance et de romance. J’espère qu’il surprendra le public autant qu’il m’a surpris quand je l’ai entendu pour la première fois. Ce fut une expérience passionnante de tirer pour cela. Regardons tous les mystères se dévoiler et apprenons d’importantes leçons de vie de notre bien-aimé Pandit Ji », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La bande-annonce se termine également par Taapsee répétant ce que l’écrivain Dinesh Pandit a dit à propos de l’amour, « Amar prem wahi hai jispe khoon ke halke halke se cheetein ho taaki usey buri nazar na lage. »

Le film est produit par Aanand L. Rai et Himanshu Sharma sous la bannière de Color Yellow Productions. Le film sortira le 2 juillet sur la plateforme de streaming américaine Netflix.