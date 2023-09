Cela vous coûtera beaucoup moins cher de réparer la vitre arrière fissurée sur iPhone 15 Pro et Pro Max

Apple rend la réparation de certaines pièces de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max nettement moins chère.

Le géant de la technologie a dévoilé l’ensemble de sa gamme d’iPhone 15 lors de son événement de septembre la semaine dernière et a tenu à souligner son engagement en faveur de la réparabilité. Désormais, Apple a mis à jour son site Web avec des informations sur le coût des réparations de l’iPhone 15.

La réparation de la vitre arrière fissurée ou endommagée sur tous les modèles de la gamme iPhone 15 peut être effectuée sans Apple Care Plus pour entre 169 $ et 199 $, selon le modèle que vous possédez.

Pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, il s’agit d’une remise importante par rapport aux iPhone 14 Pro et Pro Max de l’année dernière. Alors que les prix de réparation de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus se situent dans la même fourchette de 169 $ à 199 $, la réparation de la vitre arrière fissurée sans Apple Care Plus sur les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max coûte respectivement 499 $ et 549 $.

Les réparations iPhone 15 Pro et Pro Max coûteront moins cher grâce à leur nouveau design. Apple utilise une sous-structure en aluminium recyclé sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, ce qui facilite le remplacement du verre et réduit les coûts.

Le coût inférieur se reflète également lors de la réparation d’un écran fissuré et d’un dommage à la vitre arrière. Pour l’iPhone 15 Pro, cette réparation coûtera 429 $, tandis que la même réparation sur l’iPhone 14 Pro coûte 599 $. De nombreuses autres réparations, notamment le remplacement d’une batterie ou la réparation d’une caméra arrière, coûtent le même prix pour l’iPhone 15 et l’iPhone 14.

Apple a commencé à accorder davantage d’importance à la réparabilité et a lancé l’année dernière un programme de réparation en libre-service pour plusieurs modèles d’iPhone et de Mac. Les appareils du géant de la technologie ne sont cependant pas tous faciles à réparer. Le site de réparation iFixit a attribué à l’iPhone 13 Pro d’Apple de 2021 une note de 5 sur 10 pour sa note de réparabilité.

Le site a trouvé que l’iPhone 14 de l’année dernière était l’iPhone le plus réparable depuis des années et lui a attribué une note de 7 sur 10. La refonte interne qui a conduit à la réparabilité de l’iPhone 14 n’est pas présente sur les modèles d’iPhone 14 Pro et Pro Max, ce qui se reflète dans le montant facturé par Apple pour les réparations.