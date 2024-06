« Cela veut parfois dire autre chose »

Julia Louis-Dreyfus repousse la récente plainte de Jerry Seinfeld sur la façon dont la comédie politiquement correcte est devenue ces dernières années un compliment de l’extrême gauche.

Lors d’un entretien avec le New York Times, L’actrice s’est opposée à la conviction de son ancienne co-star de Seinfeld selon laquelle « l’extrême gauche et le PC c**p » ruinent la comédie à la télévision, ajoutant que le politiquement correct peut en fait être « fantastique ».

« Quand j’entends les gens commencer à se plaindre du politiquement correct – et je comprends pourquoi les gens peuvent s’y opposer – mais pour moi, c’est un signal d’alarme, car cela signifie parfois autre chose », a déclaré Louis-Dreyfus, 63 ans, au journal. « Je pense qu’être conscient de certaines sensibilités n’est pas une mauvaise chose. Je ne sais pas comment le dire autrement.

Louis-Dreyfus s’y connaît en télévision comique, puisqu’elle a remporté sept fois le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série comique : une fois pour Les nouvelles aventures de la vieille Christine (2006-2010) et six autres pour incarner Selina Meyer. dans Veep (2012-2019).

En plus de cela, elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique pour Seinfeld (1989-1998) au cours de ses neuf saisons dans la légendaire sitcom mettant en vedette Jerry Seinfeld dans le rôle principal.

Julia Louis-Dreyfus, 63 ans, a été une actrice acclamée dans les sitcoms télévisés au cours de sa carrière

Jerry Seinfeld, 70 ans, a cité certaines des sitcoms classiques pour faire valoir son point de vue sur le politiquement correct et son effet sur la télévision.

Seinfeld a parlé du manque de comédies à la télévision en raison du fait que les gens s’inquiètent tellement d’offenser les autres dans une interview avec Le new yorker fin avril.

« Auparavant, vous rentriez chez vous à la fin de la journée, la plupart des gens disaient : « Oh, Cheers est activé. Oh, M*A*S*H est activé. Oh, Mary Tyler Moore est activée. Tous dans la famille est activé. » Vous vous attendiez juste à ce qu’il y ait des trucs drôles que nous pourrons regarder à la télévision ce soir », a-t-il déclaré à la publication. « Eh bien, devinez quoi – où est-il ? C’est le résultat de l’extrême gauche et du PC c**p, et des gens qui s’inquiètent tellement d’offenser les autres.

Si la prise de position de l’humoriste sur le sujet sensible lui vaut désormais un certain nombre de soutiens parmi les influenceurs d’extrême droite, selon MSN.comLouis-Dreyfus n’est pas d’accord avec sa position.

« Mon sentiment dans tout cela est que le politiquement correct, dans la mesure où il équivaut à la tolérance, est évidemment fantastique », a déclaré la célèbre actrice. « Et bien sûr, je me réserve le droit de huer toute personne qui dit quelque chose qui m’offense, tout en respectant son droit à la liberté d’expression, n’est-ce pas ? »

Le natif de New York admet que certaines comédies et drames d’antan ne fonctionnent tout simplement plus sous l’œil moderne, mais il faut reconnaître qu’il faut être conscient de l’évolution des normes culturelles.

Interrogé directement sur les commentaires de Seinfeld sur le politiquement correct, Louis-Dreyfus a souligné comment la comédie a évolué au fil des décennies.

« Si vous regardez la comédie et le drame, disons il y a 30 ans, à travers le prisme d’aujourd’hui, vous découvrirez peut-être des morceaux qui ne vieillissent pas bien », a déclaré le vétéran de la télévision avec plus de 40 ans d’expérience. « Et je pense qu’avoir une antenne sur les sensibilités n’est pas une mauvaise chose. »

L’ancien membre de la distribution de Saturday Night Live a ajouté : Cela ne veut pas dire que toute comédie disparaît par la fenêtre.

Au cours de son entretien avec le New Yorker, Seinfeld a révélé qu’il ne pensait pas que les acteurs de Seinfeld auraient été capables de faire les mêmes blagues maintenant que dans les années 1980 et 90, pour des raisons de rectitude politique.

Alors que Louis-Dreyfus était d’accord avec la prémisse de la déclaration de l’humoriste emblématique, elle a cité son raisonnement comme étant plus centré sur le fait que la sitcom était « trop unique » plutôt que sur un PC qui n’était pas assez PC pour l’époque.

Elle a poursuivi en admettant qu’il est « bon d’être vigilant » et de suivre l’évolution des temps et de la culture, citant comment même certains grands films et émissions de télévision du passé peuvent inclure des croyances et des attitudes qui « aujourd’hui ne seraient pas acceptables ».

« Probablement pas », ont été ses mots exacts lorsqu’on lui a demandé si Seinfeld pouvait être réalisé aujourd’hui. « Je veux dire, qu’est-ce qui se passe encore à la télévision en réseau ?

Louis-Dreyfus a remporté six fois le Primetime Emmy Award pour son rôle de Selina Meyer dans Veep (2012-2019) et une fois pour Les nouvelles aventures de la vieille Christine (2006-2010)

En ce qui concerne le commentaire de Seinfeld sur le frein à la créativité en raison de la culture PC, Louis-Dreyfus pense que le problème vient de ceux qui ont le pouvoir et l’argent réels, qui choisissent les émissions à donner le feu vert ; le duo est photographié en septembre 2013

La sitcom extrêmement populaire, une version romancée de lui-même, se concentrait sur la vie personnelle de Jerry avec ses trois meilleurs amis : Louis-Dreyfus, Michael Richards et Jason Alexander.

« Quand Seinfeld a été réalisé, cela ne ressemblait vraiment à rien de ce qui se passait à l’époque », a-t-elle poursuivi. «C’était juste une bande de perdants qui traînaient. Je dirais donc que l’une des principales raisons pour lesquelles cela ne serait pas réalisé maintenant est qu’il est difficile de faire reconnaître quelque chose de différent. Particulièrement de nos jours, tout le monde a un peu peur.

En ce qui concerne le commentaire de Seinfeld sur le frein à la créativité en raison de la culture PC, Louis-Dreyfus pense que le problème vient de ceux qui ont le pouvoir et l’argent réels et qui choisissent les émissions à donner le feu vert.

« Mais le plus gros problème – et je pense que la véritable menace pour l’art et la création artistique – est la consolidation de l’argent et du pouvoir », a-t-elle déclaré. « Tout ce cloisonnement des studios, des points de vente, des streamers et des distributeurs, je ne pense pas que ce soit bon pour la voix créative », a déclaré la mère de deux enfants. « C’est donc ce que je veux dire en termes de menace pour l’art. »