Cela vaut la peine d’attendre : après 5 ans d’attente, rencontrez l’équipe de water-polo féminine de Russie qui a remporté une victoire épique contre la Chine (VIDEO)

L’un des premiers matchs des Jeux olympiques semble destiné à rester dans les mémoires comme un classique, avec un thriller de bout en bout à Tatsumi à 6-5 contre la Chine dans le deuxième virage après que le gardien chinois Lin Peng ait sauvé un penalty d’Elvina Karimova.

La gardienne russe Evgeniia Golovina n’a pas pu empêcher Guannan Niu de marquer rapidement deux fois, seulement pour Veronika Vakhitova et Anna Timofeeva pour maintenir leur niveau dans un affrontement imprévisible et tout en action.

Meilleure joueuse de l’année 2018, Ekaterina Prokoyeva a eu un rôle important à jouer des deux côtés. Tout d’abord, la capitaine de la Russie a marqué contre son camp lorsqu’un tir a touché un poteau et s’est retrouvé dans le filet à l’arrière de sa tête.

Après que la Chine ait pris deux buts d’avance au troisième quart, la Russie a fait 11-11 et a pris l’avantage pour la première fois grâce à l’effort d’Evgeniya Ivanova avant que Prokofyeva ne marque à distance.

VAR a été impliqué alors que la Chine l’a ramené à 14-14, puis Prokofyeva a marqué avec deux excellentes tentatives pour s’assurer que la frappe finale n’était qu’une consolation.

La double championne d’Europe Prokoyeva a partagé sa joie et les applaudissements par la suite. « Cela fait cinq ans que nous attendons », avait-elle déclaré auparavant, ayant été l’une des nombreuses joueuses à avoir figuré en 2016.

Timofeeva de longue date a remporté sa première médaille avec la Russie lorsqu’elle a remporté le bronze aux Championnats du monde en 2009.

« Cinq ans se sont écoulés depuis les derniers Jeux Olympiques », réfléchit-elle. « Cinq ans se sont écoulés depuis que l’entraîneur-chef de l’équipe nationale m’a demandé : « survivrez-vous à un autre cycle olympique ? »

« Et j’ai répondu: ‘Qu’est-ce que tu [saying]? Bien sûr que non.’ Cinq ans ont passé comme un jour.

« Maintenant, nous représentons à nouveau notre camp aux jeux dont rêve chaque athlète.

La vie est une chose imprévisible. »

Apparaissant aux cinq tournois olympiques de water-polo féminin, la Russie a été la plus longue sans remporter le titre et a remporté le plus de médailles de bronze, remportant la première de ses deux troisièmes places en 2000.

Les États-Unis ont dominé, remportant les deux titres les plus récents dans le cadre d’un parcours comprenant deux médailles d’or, deux d’argent et une de bronze.

L’Italie, l’Autriche et les Pays-Bas ont également remporté le titre avant la période de domination actuelle des Américains, la Grèce et l’Espagne terminant chacune une fois en deuxième position.

La Russie a commencé sa campagne 2020 avec un camp d’entraînement à Long Beach, en Californie.