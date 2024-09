Cela vaut-il la peine de pleurer sur des Cheetos renversés ? Absolument, disent les gardes forestiers du parc national des grottes de Carlsbad

ALBUQUERQUE, Nouveau-Mexique — Un sac de Cheetos tombe par terre. Cela semble sans conséquence, n’est-ce pas ?

À peine.

Les gardes forestiers du parc national des grottes de Carlsbad, dans le sud du Nouveau-Mexique, décrivent cet événement comme un « changement mondial » pour les microbes et insectes minuscules qui ont élu domicile dans cet environnement souterrain spécialisé. Le sac aurait pu être là depuis un jour ou deux, voire quelques heures, mais ces morceaux salés de maïs transformé, ramollis par une forte humidité, ont déclenché la croissance de moisissures sur le sol de la caverne et sur les formations rocheuses voisines.

« Cela a eu un impact énorme sur l’écosystème de la grotte », a noté le parc dans un communiqué. publication sur les réseaux sociauxexpliquant que les grillons des cavernes, les acariens, les araignées et les mouches se sont rapidement organisés pour manger et disperser les débris étrangers, propageant ainsi essentiellement la contamination.

Le sac orange vif a été repéré hors du sentier par un garde forestier lors d’une des inspections régulières que le personnel du parc effectue dans la grande salle, la plus grande salle souterraine en Amérique du Nord en termes de volume, à la fin de chaque journée. Ils recherchent des visiteurs errants et tout déchet ou autre déchet qui aurait pu être laissé sur le sentier pavé.

La grande salle est un endroit populaire des grottes de Carlsbad. C’est une étendue magique remplie de stalagmites imposantes, de stalactites délicates et de grappes de pop-corn des cavernes.

De ce pays des merveilles souterrain du Nouveau-Mexique aux rives des lacs du Nevada, en passant par les affluents du Grand Canyon et les lagons de Floride, les gardes forestiers et les bénévoles du parc ramassent chaque année des tonnes de déchets laissés par les visiteurs dans le cadre d’une bataille permanente pour empêcher que des écosystèmes uniques ne soient compromis tout en permettant l’accès des visiteurs.

Selon le National Park Service, plus de 300 millions de personnes visitent les parcs nationaux chaque année, apportant et générant près de 70 millions de tonnes de déchets, dont la plupart finissent là où ils devraient être, dans les poubelles et les conteneurs de recyclage.

Mais pour le reste des sacs de collations jetés et autres débris, il faut souvent du travail pour rassembler les déchets, et des organisations comme Ne laissez aucune trace ont fait passer leur message sur les sentiers et en ligne.

Dans les grottes de Carlsbad, des bénévoles ratissent les cavernes pour ramasser les peluches. Une opération de cinq jours a permis de récupérer jusqu’à 22,68 kg. Les gardes forestiers disposent également de kits de balayage et de kits anti-déversement pour les tâches plus délicates et parfois désagréables qui peuvent inclure le nettoyage des excréments humains le long du sentier.

« C’est une zone tellement sombre que parfois les gens ne remarquent pas sa présence. Alors ils la traversent et elle la suit dans toute la grotte », a déclaré Joseph Ward, un guide du parc qui travaille spécifiquement à faire passer le message « Ne laissez aucune trace » aux visiteurs du parc et aux classes.

Les kits des gardes forestiers peuvent inclure des gants, des sacs poubelles, de l’eau, des mélanges d’eau de Javel pour la décontamination, des aspirateurs et même des brosses à dents en bambou et des pinces à épiler pour les endroits difficiles à atteindre.

Quant aux Cheetos renversés, Ward a déclaré à l’Associated Press que cela aurait pu être évité car le parc n’autorise pas la nourriture au-delà des limites de la salle à manger souterraine historique.

Après la découverte du sac en juillet, les spéléologues du parc ont décidé de la meilleure façon de le nettoyer. La plupart des saletés ont été ramassées et une brosse à dents a été utilisée pour éliminer les anneaux de moisissure et les champignons qui s’étaient répandus dans les formations de la grotte voisine. Ce fut un travail de 20 minutes.

Certains travaux peuvent prendre des heures et impliquer plusieurs employés du parc, a déclaré Ward.

Robert Melnick, professeur émérite à l’Université de l’Oregon, a étudié le paysage culturel des grottes de Carlsbad, notamment un escalier en bois historique qui est devenu un autre lieu de reproduction de moisissures et de champignons exotiques. Lui et son équipe ont soumis cette semaine au parc un rapport qui détaille ces ressources et formule des recommandations sur la manière dont le parc peut les gérer à l’avenir.

Selon Melnick, l’équilibre à trouver pour les gestionnaires de parcs à Carlsbad et ailleurs est de répondre au double mandat de préserver et de protéger les paysages tout en les rendant accessibles.

« Je ne sais pas trop comment on pourrait surveiller cela, si ce n’est en rappelant constamment aux gens que le sous-sol, les grottes, sont un environnement naturel très, très sensible », a-t-il déclaré.

Des appels à traiter les cavernes avec respect sont affichés sur des panneaux partout dans le parc, les gardes donnent des orientations aux visiteurs avant qu’ils ne descendent sous terre, et des rappels des choses à faire et à ne pas faire sont imprimés au dos de chaque talon de billet.

Mais il existe parfois un décalage entre la conscience et la responsabilité personnelle, a déclaré JD Tanner, directeur de l’éducation et de la formation chez Leave No Trace.

Beaucoup de gens sont peut-être conscients de la nécessité de « garder les choses intactes », mais Tanner a déclaré que le message ne se traduit pas toujours en action ou qu’il y a un manque de compréhension que de petites actions – même laisser un déchet – peuvent avoir des dommages irréversibles dans un écosystème fragile.

« Si quelqu’un ne ressent pas d’intérêt personnel dans la préservation de ces environnements, il risque de ne pas prendre les règles au sérieux », a déclaré Tanner.

Diana Northup, une microbiologiste qui a passé des années à étudier les environnements des grottes du monde entier, a un jour remonté le couloir principal des grottes de Carlsbad pour consigner tout ce que les humains laissaient derrière eux.

« Ce n’est donc qu’une chose parmi tant d’autres », a-t-elle déclaré à propos des Cheetos.

En haute saison, jusqu’à 2 000 personnes sillonnent les cavernes chaque jour. Elles transportent avec elles des fragments de cheveux et de peau, qui peuvent contenir leurs propres microbes.

« Cela peut être très grave, ou bien cela peut être uniquement dû à nous et à tout ce que nous rejetons », a déclaré Northup à propos de la contamination humaine dans les grottes. « Mais il y a l’autre côté de la médaille : la seule façon de protéger les grottes est de permettre aux gens de les voir et d’en faire l’expérience. »

« Le plus important, dit-elle, c’est d’amener les gens à valoriser et à vouloir préserver les grottes et de leur faire savoir ce qu’ils peuvent faire pour y parvenir. »