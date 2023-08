Cela valait la peine de peindre une murale dans une voie piétonne de transport en commun même si elle pouvait être vandalisée

Il s’agit d’une chronique à la première personne de Carla Rae Taylor, qui vit à Edmonton. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

« Merci beaucoup, » l’entendis-je dire à travers la cage temporaire qui m’entourait pour me protéger pendant que je peignais.

La murale que je peignais était au cœur d’Edmonton dans une passerelle souterraine entre les gares. Il y a des gens de tous horizons qui fréquentent ce couloir, y compris ceux qui cherchent refuge contre l’extrême pauvreté et se retrouvent sans abri.

« Merci pour l’art, » dit-elle. La femme, qui avait l’air autochtone, n’avait pas plus de 20 ans et vivait probablement dans la rue, tenait une poussette. Il n’y avait pas d’enfant dedans ; seulement un gâchis de ses biens. De femme autochtone à femme autochtone, mon cœur saignait pour sa situation.

Comme si la jeune femme était un ange de la sérendipité, elle est arrivée juste au moment où je me demandais si je devais ou non dépenser toute cette énergie créative et physique pour peindre des peintures murales dans des endroits susceptibles d’être dégradés par des gribouillages insensés ou d’autres marques créatives.

Mon cœur s’est gonflé d’un mélange de joie et de tristesse. Joie parce que son éloge de l’œuvre d’art a réaffirmé que le travail que je faisais était apprécié par ceux qui habitent cet espace, et tristesse qu’elle et ses camarades qui étaient affalés contre le mur avaient peu d’autres endroits où ils pouvaient être à l’intérieur.

Ayant travaillé dans le centre-ville d’Edmonton pendant de nombreuses années pour enseigner l’art aux jeunes vivant dans la rue, je connaissais bien des histoires comme la sienne. J’avais trop souvent vu sa situation chez tant de nos frères et sœurs autochtones dont la vie et la pauvreté sont le résultat direct de la génocide des populations autochtones dans l’histoire récente du Canada. Et je me suis rappelé pourquoi j’avais commencé à peindre cette peinture murale en premier lieu.

Une personne s’arrête pour regarder la murale YEG Dignity dans une passerelle d’Edmonton. (Soumis par Carla Rae Taylor)

Comment ça a commencé

J’ai commencé à travailler en partenariat avec le John Humphrey Centre for Peace and Human Rights et Edmonton Transit Services en tant qu’artiste principal sur un certain nombre de peintures murales à grande échelle dans les stations de transport en commun en 2017. Les peintures murales racontent les histoires des diverses communautés culturelles d’Edmonton et comment elles sont venues faire partie de notre ville.

Pour ce projet dans la passerelle, le processus de peinture de groupe a commencé par la combustion de médicaments sacrés autochtones, le partage d’histoires et d’enseignements traditionnels de l’aînée locale Jo-Ann Saddleback et de la gardienne du savoir Lana Whiskeyjack. J’aime commencer mes peintures murales de cette façon. Les histoires partagées approfondissent toujours mon lien avec la terre et le lieu, et fournissent suffisamment d’amadou pour mon feu créatif.

Il y a aussi quelque chose de très puissant à partager la sagesse autochtone avec un groupe d’artistes de cultures diverses qui habitent cette terre. L’une des participantes n’a pas pu retenir ses émotions alors qu’elle raconte comment l’aînée lui rappelle sa défunte grand-mère. Avec une étreinte chaleureuse, l’aînée explique comment c’est le plus grand honneur d’être appelée grand-mère par des gens d’autres nations.

Le premier rassemblement YEG Dignity avec l’aînée Jo-Ann Saddleback, la gardienne du savoir Lana Whiskeyjack et les artistes contributeurs. (Soumis par Carla Rae Taylor)

Le plan de jeu

La première fois que je suis entré dans la passerelle, j’ai imaginé une Terre Mère rougeoyante au centre du mur comme une sorte de rappel aux personnes vivant dans le sous-sol de renouer avec la nature et de vivre dans une relation saine avec notre maison, la Terre. La séance avec l’aîné et le gardien du savoir a réaffirmé que mes collègues artistes et moi devrions créer une œuvre d’art en l’honneur de notre planète. En tant qu’artiste principal, mon plan était de remplir le mur massif de 127 pieds de long avec une scène astrale, et chaque artiste peindrait son interprétation d’une relation avec la Terre Mère au-dessus de la scène astrale.

Le style artistique de Taylor est souvent inspiré par la nature et les rêves. (Soumis par Carla Rae Taylor)

Lorsque tout le monde a terminé ses créations, j’étais en admiration devant les images colorées et les peintures profondément réfléchies. Nous nous sommes assis en cercle et avons écouté chaque artiste décrire son concept au groupe. Un homme a expliqué comment s’asseoir dans la nature et prendre le temps de respirer tout en regardant passer les nuages ​​calmait son esprit et apaisait ses ennuis. Je n’ai pas pu m’empêcher de verser une larme lorsqu’une maman artiste enceinte a décrit son expérience d’unité avec toute la vie lors de sa connexion avec la nature. Les peintures communiquent un sentiment de connexion, de communauté, de but et de sens.

Des messages d’inclusion ont commencé à remplir l’espace autrefois sombre. Cela m’a rendu fier de faire partie d’une communauté qui célèbre la diversité à travers les arts et soutient des projets qui créent des liens d’amitié et de partenariat entre des personnes d’origines culturelles et sociales incroyablement différentes.

Les artistes qui ont travaillé sur la pièce murale YEG Dignity lors de son dévoilement. (Soumis par Carla Rae Taylor)

Taylor a pris la parole lors du dévoilement de la murale YEG Dignity à Edmonton. Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, à gauche, se tient derrière Taylor avec les artistes contributeurs. (Soumis par Carla Rae Taylor)

Bien que je sache que mes œuvres, une fois terminées, deviendraient probablement une nouvelle cible pour les griffonnages insensés, je continue de croire qu’offrir des messages d’espoir à travers l’œuvre touchera peut-être les personnes vivant dans des conditions difficiles et inspirera également tous les horizons à se connecter avec la nature. et célébrer la belle tapisserie du multiculturalisme dont nous faisons tous partie.