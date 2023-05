« Cela va tuer la communauté »: les habitants se battent pour sauver le quartier des entrepôts de Londres

Depuis qu’Ata a déménagé au Royaume-Uni il y a cinq ans, il a trouvé sa place dans les entrepôts de Londres. L’acteur en herbe a été attiré par la communauté de musiciens et d’artistes qui y vivent et y travaillent.

Mais après avoir déménagé dans un entrepôt au nord de Londres, Ata a entendu parler de projets de démolition et de réaménagement de la zone. « Ma première pensée a été ‘oh non, pas encore' », dit-il. Les deux autres entrepôts dans lesquels il avait vécu ont également été démolis pour faire place à des appartements de luxe.

Ata est l’une des plus de 100 personnes vivant et travaillant dans les entrepôts d’Omega Works à Haringey qui pourraient être sans abri si les plans de réaménagement sont approuvés par le conseil, éliminant « l’une des dernières communautés d’artistes abordables de Londres ».

Plus de 100 personnes vivent et travaillent dans les entrepôts Omega Works à Haringey, au nord de Londres. Photographie: Andy Hall / L’observateur

Les habitants affirment ne pas avoir été invités aux consultations et n’avoir pris connaissance des travaux prévus que lorsqu’ils ont trouvé un dépliant sur un lampadaire. Un porte-parole du propriétaire et promoteur, MajorLink, a déclaré qu’il s’était « engagé avec les résidents plus que l’exigence ».

Au fur et à mesure que la nouvelle du réaménagement se répandait, les amis et voisins d’Ata ont commencé à s’organiser et la campagne Save the Warehouses est née.

« Si cet endroit est renversé, il ne reviendra jamais. La communauté est profondément enracinée dans ces espaces », déclare Caitlin Strongarm, l’organisatrice de la campagne. « Ces espaces ne sont pas seulement nos maisons, mais aussi nos moyens de subsistance et si nous les perdons, les gens perdront tout, perdront nos revenus ainsi que notre communauté, notre famille et notre abri. »

Une communauté d’artistes et de musiciens sera confrontée à l’itinérance si les plans sont approuvés. Photographie: Andy Hall / L’observateur

Strongarm, 30 ans, vit dans une unité dans les entrepôts avec son partenaire, Alex, 31 ans, depuis 2021, qui se trouve dans le quartier des entrepôts de Haringey, un ancien site industriel du sud de Tottenham.

Selon les plans soumis au conseil en mars, la plupart des travaux d’Omega, composés d’Omega A et d’Omega B, seraient démolis. Omega A, où se trouve l’unité de Strongarms, serait convertie en 60 salons de style entrepôt et 76 unités résidentielles jusqu’à huit étages. Omega B formerait 36 ​​nouveaux appartements et quelques surfaces commerciales.

La période de consultation, où les résidents pouvaient faire part de leurs préoccupations, s’est terminée le 19 mai 2023, mais les gens peuvent soumettre des commentaires jusqu’à ce qu’une décision soit prise. MajorLink nie que les résidents n’aient pas participé aux discussions. « Je suis très intéressé », dit Strongarm, « et je n’ai rien entendu. »

Omega Works abrite également Snap Studios, un studio d’enregistrement indépendant « construit à partir de zéro » il y a 14 ans. Certains des artistes les plus connus du Royaume-Uni ont enregistré au studio, notamment Stormzy, Kate Bush, Lily Allen, Liam Gallagher, The Streets et Wretch 32, qui a grandi à Tottenham.

Marco Pasquariello à l’intérieur de Snap Studios, un studio d’enregistrement indépendant dans le quartier des entrepôts de Haringey. Photographie: Andy Hall / L’observateur

Marco Pasquariello, le directeur du studio, dit que ce serait dévastateur si les entrepôts étaient démolis parce qu’ils sont « une partie culturelle massive de l’arrondissement ».

« Nous avons construit quelque chose de vraiment local et super indépendant, et nous avons réussi à jouer dans la ligue des studios dont nous n’avions même jamais rêvé », dit-il. « Le studio lui-même pourrait rouvrir dans une incarnation différente, mais il sera difficile de voir un moyen de rouvrir quoi que ce soit à cette échelle dans le climat économique actuel, ce qui est vraiment triste. »

Selon les plans, les locataires auront un premier droit de refus, ce qui leur donnerait la priorité pour être logés dans le nouveau développement. Ata, qui a préféré ne pas donner son nom de famille, craint que le réaménagement n’épuise la plupart des habitants et n’ait « tué le [creative] communauté là-bas », même pour les quelques-uns qui peuvent se permettre de revenir.

Pasquariello craint également que le loyer ne devienne trop cher pour soutenir son entreprise. « Je ne peux pas simplement construire [a studio] sur étagère », dit-il.

Certaines personnes vivant ou travaillant dans l’entrepôt craignent que cela signifie une refonte radicale de leur carrière. Photographie: Andy Hall / L’observateur

Pour Strongarm, perdre sa maison dans l’entrepôt pourrait signifier quitter le Royaume-Uni. «Je pense que nous quitterions Londres, sinon le Royaume-Uni entièrement. Je ne pense pas que nous serons en mesure de maintenir la vie que nous avons maintenant et ce serait donc une refonte radicale de nos carrières et de nos moyens de subsistance », dit-elle. « Nous ne sommes pas contre le développement, nous comprenons le besoin, mais si ces zones doivent être développées, ce qu’elles sont, les résidents devraient avoir leur mot à dire. »

Un porte-parole du conseil de Haringey a déclaré: «Nous sommes conscients et apprécions pleinement les préoccupations exprimées à propos de cette application. Nous entreprenons actuellement une consultation formelle sur les propositions et exhortons toute personne ayant des opinions à les soumettre, afin que leur voix soit entendue.

« Notre politique de planification vise à assurer un avenir durable à long terme pour l’entrepôt et la vie créative et à garantir que les caractéristiques uniques de ce type d’hébergement sont fournies dans les nouveaux développements d’habitation en entrepôt. »