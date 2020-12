Les États-Unis ont réfléchi à la possibilité de désigner les militants yéménites houthis comme un groupe terroriste, a révélé le ministre des Affaires étrangères d’Oman Sayyid Badr Al Busaidi. Il a ajouté qu’il pensait qu’une telle décision causerait plus de mal que de bien.

« Oui, cela a été soulevé, » Al Busaidi a déclaré lors d’un sommet à Bahreïn, répondant à une question sur la question de savoir si la liste noire potentielle avait été discutée avec l’Amérique. Selon le ministre, la question a été soulevée par le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker.

Schenker devait discuter « La sécurité régionale et la coopération économique, ainsi qu’une voie à suivre pour le conflit au Yémen » lors de sa visite dans la capitale omanaise de Mascate entre le 1er et le 5 décembre, avant son arrivée à Riyad pour des entretiens avec les Saoudiens.

Al Busaidi n’a manifestement pas soutenu l’initiative de Washington concernant les Houthis, arguant toutefois qu’elle ne contribuerait pas à la résolution du conflit et au contraire ne ferait qu’empirer les choses. « Je ne pense pas qu’il existe une solution basée sur la classification ou le blocage d’un acteur clé dans ce conflit et de ne pas l’amener à la table des négociations », dit-il, tel que cité par Reuters.

«Ma question à cela [a US designation] … cette décision va-t-elle résoudre le conflit yéménite étant donné que ce groupe est un acteur clé? … Ou vaut-il mieux soutenir vraiment ce que l’envoyé des Nations Unies essaie de faire en invitant tout le monde, y compris ce groupe, à la table », a ajouté le ministre.

L’ONU a tenté de relancer les négociations de paix entre les parties à la longue guerre civile au Yémen. Le conflit, en cours depuis 2014, est dans une impasse depuis des années. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui a rejoint la guerre en 2015 a mené une campagne massive de bombardements contre les militants chiites houthis qui ont évincé l’ancien président du Yémen. Cependant, le groupe détient toujours la capitale nationale de Sanaa et la plupart des grands centres urbains.

Ravagé par la guerre et frappé par un blocus naval saoudien, le Yémen a cruellement besoin d’une aide humanitaire. Le conflit a été exacerbé par une épidémie meurtrière de choléra et une famine généralisée, laissant plus de 24 millions de personnes dans le besoin d’aide humanitaire, selon l’ONU.

En avril, le pays a également signalé ses premiers cas confirmés de Covid-19, les responsables locaux de la santé craignant que jusqu’à 90% de la population ne soit infectée au fil du temps.

Les organisations caritatives et les travailleurs humanitaires fournissant une assistance au Yémen ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la décision de Washington d’ajouter les Houthis à la liste des terroristes pourrait rendre l’aide à la population yéménite presque impossible.

