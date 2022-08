“Cela va sans dire”: Rishi Sunak déclare sa loyauté à Liz Truss si elle remporte la direction des conservateurs

Rishi Sunak a déclaré qu’il soutiendrait les réductions d’impôt controversées de Liz Truss si elle remportait la course à la direction des conservateurs et a nié qu’il quitterait la politique s’il perdait.

L’outsider du concours est également revenu sur ses commentaires anti-lockdown controversés – omettant de nommer une seule décision qu’il aurait prise différemment pendant la crise de Covid.

Plus tôt cette semaine, M. Sunak a laissé entendre qu’il refuserait un emploi dans un cabinet Truss après leur âpre bataille et a refusé de dire qu’il soutiendrait ses réductions d’impôts de plus de 30 milliards de livres sterling qu’il a qualifiées de “fantaisie”.

Mais l’ancienne chancelière a déclaré à la BBC que la gagnante attendue apprécierait son soutien pour ses réductions d’impôts, en disant : « Bien sûr, je vais soutenir un gouvernement conservateur. Il va sans dire.”

Dominic Cummings a suggéré que M. Sunak était prêt à “quitter la politique” s’il perdait le 5 septembre, mais le candidat en difficulté a déclaré : “Non, absolument pas, bien sûr que non”.

M. Sunak a été accusé de réécrire l’histoire après avoir attaqué le «pouvoir» des scientifiques de Sage qui ont conseillé sur la nécessité de verrouillages, affirmant que les «compromis» pour l’économie et les écoles n’étaient pas correctement pris en compte.

Mais il est revenu sur les commentaires, affirmant qu’il ne soutenait pas que le premier verrouillage n’aurait pas dû être imposé et que “tout le monde faisait du mieux qu’il pouvait”.

M. Sunak a également insisté sur le fait qu’il pouvait encore gagner, en disant: “Il reste tout à jouer, il reste encore des semaines à courir dans cette campagne.”

Il a déclaré à BBC Radio 4: «Je soutiendrai toujours, que ce soit en tant que ministre ou député d’arrière-ban, un gouvernement conservateur parce que je crois que c’est la meilleure chose pour ce pays.

“Je veux m’assurer que nous battrons le parti travailliste aux prochaines élections, donc cela va sans dire que c’est ce que je ferais.”

Dans une interview avec Le spectateur magazine, M. Sunak a affirmé de manière explosive que les procès-verbaux de Sage avaient été édités pour supprimer les voix dissidentes et ont attaqué le «récit de peur» colporté.

Mais, lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait que le verrouillage aurait pu être évité, il a répondu: “Non, ce n’est pas ce que je voulais dire.”

Il a déclaré: “De toute évidence, à l’époque, tout le monde faisait du mieux qu’il pouvait dans des circonstances incroyablement difficiles face à quelque chose auquel nous n’avions jamais été confronté auparavant.”

M. Sunak a ajouté qu’il était “inutile d’essayer de deviner ces décisions”, mais a ajouté: “Il est vrai que nous en avons tiré les leçons.

“Je pense que nous devons avoir tous les faits et les compromis impliqués dans ces décisions, très ouvertement et honnêtement.”

Sur la campagne, il a ajouté: “Je travaille incroyablement dur à parcourir le pays, à parler de mes idées pour l’avenir et à recevoir un accueil très positif là où je vais”,