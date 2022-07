“Cela signifie beaucoup” – Shaw Local

DeKALB – Le propriétaire de La Calle, une nouvelle salle de concert et bar qui doit ouvrir ses portes le mois prochain dans l’espace anciennement occupé par The House Café au centre-ville de DeKalb, est maintenant le récipiendaire d’une subvention publique de 12 625 $ de la ville de DeKalb.

Yesenia Galindo, propriétaire de La Calle, a comparu devant les dirigeants de la ville de DeKalb cette semaine alors que le conseil municipal de DeKalb a voté, 7-0, pour approuver la subvention d’aide au financement par augmentation d’impôt. Galindo prévoit d’utiliser l’argent pour aider à payer l’équipement de sécurité des personnes, les mises à niveau électriques, mécaniques et de plomberie et les mesures pour assurer la conformité à l’ADA.

La Calle devrait ouvrir ses portes le 26 août.

“Nous étions extrêmement excités”, a déclaré Galindo. “Mon frère et moi avons travaillé extrêmement dur pour que cela se produise, pour que ce lieu de musique revienne à la vie.”

La Calle est éligible aux incitations économiques car elle se situe dans les limites du district fiscal géographique de la ville appelé TIF 3, situé généralement le long de la Lincoln Highway, de la rivière Kishwaukee à l’ouest du centre-ville jusqu’aux voies ferrées à l’extrémité est du centre-ville. La subvention TIF a été accordée dans le cadre du programme d’amélioration architecturale de la ville, documents de la ville montrent.

Le directeur municipal Bill Nicklas a applaudi la famille Galindo pour sa patience et son travail acharné. Il a déclaré que la ville est généralement ravie de voir les bâtiments vacants donner une nouvelle vie, y compris des améliorations pour s’assurer que le bâtiment est conforme à l’Americans with Disabilities Act (ADA).

“Dans ce cas, ils dépensent beaucoup d’argent pour la conformité à l’ADA et l’installation d’améliorations de la sécurité des personnes et d’autres choses”, a déclaré Nicklas.

Galindo a déclaré qu’elle s’était installée à cet endroit alors qu’elle examinait ses options et avait constaté que cela se démarquait pour elle, en particulier compte tenu de l’histoire musicale de sa famille. Le House Café servait de lieu local pour les groupes de la région, un lieu pour profiter d’une soirée de boissons et de musique.

“Cela a une signification importante pour nous parce que quand nous étions plus jeunes – mes frères sont musiciens – nous avons grandi en allant là-bas quand nous étions plus jeunes non seulement pour écouter leurs groupes mais aussi d’autres amis que nous connaissons qui sont aussi musiciens”, a-t-elle déclaré. « D’autres grands musiciens ont joué à The House. Donc, cela a certainement une signification importante pour nous de pouvoir ramener cela à la communauté. »

Née et élevée à DeKalb, Galindo a déclaré que l’idée de gérer sa propre entreprise dans la ville lui importait.

“Cela signifie beaucoup pour nous”, a déclaré Galindo. « Cette opportunité pour laquelle nous avons travaillé très dur. Je suis dans cette industrie depuis plus de 25 ans. C’était un de mes rêves d’ouvrir mon propre bar, surtout là où j’ai grandi.

Galindo a déclaré que La Calle espère plaire à une variété de personnes avec la promesse du lieu d’apporter plus de diversité à la scène du centre-ville de DeKalb.

“Nous voulons vraiment donner à la communauté une autre option en ce qui concerne la vie nocturne”, a-t-elle déclaré. « Je pense que tout le monde au centre-ville a de la place pour réussir. Vous pouvez passer d’une barre à l’autre. Je me souviens que c’était comme ça quand j’étais plus jeune.

Galindo a exprimé sa gratitude envers le personnel de la ville qui a travaillé avec elle pour aider à remettre en ligne la salle de concert et le bar. Le House Café a fermé ses portes en 2019 et est resté en grande partie vacant, la zone d’entrée principale servant périodiquement d’espace d’art et de vendeur depuis.

“Nous avons déjà fait une visite guidée de la ville”, a déclaré Galindo. «Nous avons travaillé très dur depuis le 1er juillet pour faire tout cela en ce qui concerne les travaux d’électricité et de plomberie. … Il y a certainement beaucoup de choses que nous devons mettre au code.

Galindo a déclaré qu’elle était reconnaissante d’avoir reçu la subvention TIF, et elle pense que le financement pourrait aider à compenser les coûts associés à l’amélioration du bâtiment.

« Il nous sera d’autant plus facile de terminer tout ce qui doit être terminé en temps opportun », a-t-elle déclaré.