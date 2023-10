Ce n’était pas suffisant. Pendant des mois, pratiquement aucun sondeur ou pronostiqueur politique n’a vu sa campagne gagner du terrain dans un Parti républicain qui privilégiait l’identité plutôt que l’idéologie et la présentation plutôt que le pedigree. Pence était membre du mouvement conservateur depuis près de deux générations, siégeant au Congrès pendant six mandats et un mandat en tant que gouverneur de l’Indiana, jusqu’à ce que Trump l’arrache à une difficile tentative de réélection pour devenir son candidat à la vice-présidence.

Mais Trump – et le trumpisme – seraient en fin de compte la perte de Pence, un tournant shakespearien pour un homme politique qui a embrassé l’ancien président en avril 2016 malgré son soutien au sénateur du Texas Ted Cruz lors de la primaire de son État de Hoosier cette année-là. Trump, a déclaré Pence à l’époque, avait « donné voix à la frustration de millions de travailleurs américains face au manque de progrès à Washington, DC ». Son soutien contribuerait à légitimer et à déboucher un populisme auquel Pence a finalement résisté – y compris avec son refus de renverser. l’élection de 2020 – mais n’a pas pu remettre en bouteille malgré tous ses efforts ces derniers mois.

Samedi, les halètements de la foule à l’intérieur du complexe vénitien du Strip de Las Vegas ont démenti la réalité que tous, sauf lui et ses plus proches conseillers, pouvaient voir venir pendant des semaines, voire des mois.

La campagne présidentielle de Pence n’a pas fonctionné. En fait, c’était fini.

Confronté à une forte ascension pour se qualifier pour le troisième débat primaire du GOP, l’ancien vice-président a déclaré samedi à la foule lors du Sommet annuel du leadership de la Coalition juive républicaine à Las Vegas qu’il avait réalisé que « ce n’était pas mon heure » avant de suspendre sa campagne.

« La Bible nous dit qu’il y a un temps pour chaque objectif sous le ciel », a déclaré Pence à l’auditoire rassemblé de militants et de donateurs. “En voyageant à travers le pays au cours des six derniers mois, je suis venu ici pour dire qu’il est devenu clair pour moi que ce n’est pas mon heure.”

Dans le GOP post-Trump, Pence, qui s’était concentré sur l’Iowa, riche en évangéliques, comme chemin vers l’investiture, n’a jamais semblé attirer les foules, même là-bas. Plus tôt cette semaine, une photo de POLITICO prise lors de ce qui allait s’avérer être l’un de ses derniers arrêts de campagne dans l’Iowa, dans une pharmacie de Sidney, est devenue virale, le réduisant à une punchline à la télévision de fin de soirée. Jimmy Kimmel l’appelait le “La photo la plus triste de l’histoire de la campagne présidentielle.»

Parfois, Pence semblait se présenter davantage pour sa place dans les livres d’histoire que pour les caucus de l’Iowa, défendant sa résistance aux efforts de Trump pour renverser les élections de 2020 et critiquant Trump et d’autres candidats républicains dans les sondages au-dessus de lui sur tout, depuis leurs positions sur la sécurité sociale. réforme de la guerre en Ukraine. Le mot de passe Wi-Fi lors de son événement de lancement le 7 juin à Ankeny, Iowa, plus tôt cette année était : « KeptHisOath !

Pence a présenté la primaire du GOP comme une bataille entre populisme et conservatisme, dénonçant fréquemment ce qu’il appelle « le chant des sirènes » du premier. Il a fait parviennent à façonner le débat de manière limitée, en faisant pression sur des candidats comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pour qu’ils adoptent une interdiction de l’avortement pendant 15 semaines et en attaquant l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy pour son manque d’expérience. Mais ses appels au Parti républicain pour qu’il ravive son soutien à l’engagement international au milieu des guerres en Ukraine et en Israël ont échoué. Son propre frère, Rep. Greg Pence, ne soutiendrait pas un récent programme de collecte de fonds pour la nation européenne.

Pence n’a peut-être jamais eu beaucoup de chance. Malgré ses ambitions présidentielles de longue date – il a pesé les candidatures en 2012 et 2016 – il a fait face à un électorat républicain qui s’était aigri à cause de sa politique politique de l’ère Reagan. Il n’a reçu que deux soutiens de la part de la délégation républicaine au Congrès de son État d’origine, du Rep. Larry Bucshon et son propre frère.

D’une certaine manière, il était surprenant que Pence ait duré aussi longtemps, étant donné l’hostilité qu’il a endurée de la part des plus ardents partisans de Trump. Le public l’a hué en 20201 lors d’un événement de la Faith and Freedom Coalition – Le propre peuple de Pence, sa propre baseles évangéliques qu’il avait aidé Trump à coopter comme vice-président en 2016.

Ils l’ont hué lors du Sommet du leadership familial évangélique à Des Moines au début de l’été.

Et ils l’ont hué lors du sommet de la National Rifle Association à Indianapolis en avril – dans son propre jardin.

Pour n’importe quel autre homme politique, cela aurait pu suffire à l’empêcher d’aller jusqu’au bout de sa candidature. Mais Pence a continué, toujours en guerrier heureux, avec sa femme bien-aimée, Karen, toujours à ses côtés. Les électeurs, tant démocrates que républicains, l’ont fréquemment approché pendant la campagne électorale pour le remercier d’avoir certifié les résultats des élections de 2020 le 6 janvier 2021, bien qu’il soit la cible de pressions de plus en plus fortes de la part de Trump et de ses acolytes pour agir autrement.

La suspension de sa campagne présidentielle n’est probablement pas la dernière fois que Pence fera l’actualité dans les mois à venir. Il a retenu une approbation potentielle dans ses remarques de samedi, mais d’autres pourraient la courtiser. DeSantis, cible fréquente des critiques de Pence, a parlé après Pence et n’a rien dit de lui.

Mais son collègue ancien responsable de l’administration Trump, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, dont le poste de gouverneur de Caroline du Sud chevauchait celui de Pence dans l’Indiana, a déclaré samedi que Pence était « un bon homme de foi ». C’est un bon homme de service. Il s’est battu pour l’Amérique, et il s’est battu pour Israël, et nous lui devons tous une dette de gratitude. Et le sénateur. Tim Scott de Caroline du Sud, un compatriote de Reagan et conservateur évangélique, a déclaré que « le Parti républicain est plus fort aujourd’hui grâce au leadership de Mike ».

Mais la présence de Pence peut être ressentie d’une manière plus profonde qu’un simple soutien. Il sera probablement une figure marquante du procès de Trump le 6 janvier, qui doit commencer le 4 mars 2024, la veille du Super Tuesday. Il devrait également sortir un deuxième livre avec sa fille Charlotte Pence Bond le 14 novembre, intitulé «Rentrer à la maison pour le dîner.»

Ces derniers jours, pendant la campagne électorale, Pence semblait aux prises avec la fin, parlant de sa campagne au passé et disant à un électeur de Greenfield, Iowa, plus tôt ce mois-ci, que même s’il se sentait appelé à se présenter à la présidence, il l’avait fait. je ne suis pas certain du résultat final.

“Nous n’avons pas couru parce que nous avions l’impression de voir une autoroute dégagée à huit voies directement vers le bureau ovale”, a déclaré Pence ce jour-là. “Cela a été une bénédiction ininterrompue de voyager parmi les habitants de cet État.”

Ce serait son dernier voyage au sein du caucus.

Myah Ward a contribué à ce rapport.