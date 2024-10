« Cela sera traité en interne »

La WWE a fourni une mise à jour sur l’angle d’après-spectacle qui a eu lieu impliquant Cody Rhodes et Kevin Owens après l’événement live premium Bad Blood samedi soir.

Après le PLE du 5 octobre à la State Farm Arena d’Atlanta, en Géorgie, « The Prize Fighter » a attaqué « The American Nightmare » dans un tour de talon qui a été capturé et partagé via les réseaux sociaux.

Paul « Triple H » Lévesque a fait surface dimanche sur les réseaux sociaux avec une brève déclaration à ce sujet.

« Nous sommes au courant de l’incident à l’extérieur de l’arène hier soir entre Cody Rhodes et Kevin Owens », a écrit Lévesque via X dimanche. « Cette question sera réglée en interne. »

Pour ceux qui l’auraient raté, regardez la vidéo ici.