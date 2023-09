« Cela sauvera des vies » : Biden et Harris lancent un bureau fédéral de prévention du contrôle des armes à feu

Joe Biden et Kamala Harris ont annoncé vendredi la création d’un Bureau fédéral de prévention de la violence armée, le premier du genre, visant à réduire l’épidémie de violence armée aux États-Unis, qui a coûté la vie à des milliers de personnes. plus de 48 000 personnes l’année dernière.

« Aucune de ces mesures ne résoudra à elle seule l’intégralité de l’épidémie de violence armée », a déclaré Biden lors d’un événement à la Maison Blanche. « Mais ensemble, ils sauveront des vies et cela contribuera à rallier la nation à un sentiment d’urgence, de sérieux et de détermination. »

Harris supervisera le bureau, chargé de créer une réponse fédérale coordonnée semblable à l’Agence fédérale de gestion des urgences (Fema) qui mettra en relation les survivants de la violence armée avec les services de santé mentale et physique. Le bureau explorera également les mesures exécutives que le président peut prendre pour réduire les fusillades, a déclaré Biden.

« Le président Biden et moi continuons d’être profondément inspirés par les étudiants qui dirigent ce mouvement », a déclaré Harris, aux côtés de Maxwell Frost, représentant de Floride et premier membre du congrès de la génération Z. « À bien des égards, nous sommes ensuite propulsés par leur travail, propulsés par ce que vous faites, nous élargissons notre travail. »

En 2020, moins d’un an après le début de l’administration Biden-Harris, les États-Unis ont connu la plus forte augmentation annuelle des homicides, les Noirs américains étant confrontés à un risque plus élevé d’être abattus et tués que les autres groupes raciaux aux États-Unis. La même année, les armes à feu ont dépassé les voitures et le cancer pour devenir la première cause de mortalité chez les enfants et les adolescents aux États-Unis. Le suicide, la forme de mort par arme à feu la plus courante, a également augmenté parmi la jeunesse noire du pays.

Stefanie Feldman, conseillère de longue date de Biden sur la politique en matière d’armes à feu, occupera le poste de directrice du bureau, et Greg Jackson et Rob Wilcox, qui ont dirigé les efforts nationaux de prévention par le biais du Community Justice Action Fund et d’Everytown for Gun Safety, seront respectivement directeurs adjoints.

Ce n’est pas la première fois que l’administration s’attaque à la violence armée. En tant que vice-président, Biden s’est exprimé ouvertement sur la nécessité d’une réglementation plus stricte sur les armes à feu, et en tant que président, il a utilisé des mesures exécutives pour réglementer les armes à feu artisanales, connues sous le nom d’armes fantômes. L’année dernière, il a signé la loi bipartite pour des communautés plus sûres, qui renforce la vérification des antécédents et renforce les programmes de santé mentale.

Biden a également plaidé pour le rétablissement de l’interdiction nationale des armes d’assaut et l’extension de la vérification des antécédents. L’augmentation historique des homicides par arme à feu en 2020 a placé la prévention de la violence communautaire parmi les priorités de l’administration.

« Nous sommes un mouvement gagnant qui accomplit un travail très difficile », a déclaré Frost, qui, avant le Congrès, était directeur organisateur de March for Our Lives, le groupe de contrôle des armes à feu dirigé par des étudiants et né de la fusillade de masse au lycée Marjory Stoneman Douglas. à Parkland, en Floride.

« La vérité brutale est que lorsque la plupart des gens prêtent attention à notre mouvement, cela s’accompagne généralement de carnages et de morts, mais pas aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, le pays nous voit à la Maison Blanche avec un président qui agit. »