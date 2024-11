« Cela s’appelle de la répression » : Trump critique un sondage de l’Iowa qui le place derrière Kamala Harris

L’ancien président Donald Trump s’est joint à un chœur de républicains critiquant le dernier sondage du Des Moines Register dans l’Iowa, qui le montrait à la traîne de la démocrate Kamala Harris de 3 points de pourcentage.

Lors d’un rassemblement électoral à Lititz, en Pennsylvanie, dimanche, Trump a tenté de discréditer les résultats du sondage publiés samedi soir, les qualifiant de « suppression ».

«Cela s’appelle la suppression. Ils suppriment, » Trump a dit. « Et cela devrait en fait être illégal. »

J. Ann Selzer, présidente de Selzer & Co., la société qui mène le sondage de l’Iowa, a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il est courant que les candidats remettent en question les sondages défavorables.

« Je pense que ce sondage a de bonnes chances de motiver les républicains à sortir et à voter », a déclaré Selzer. « Ils pensaient peut-être qu’ils gagneraient facilement. Il est donc difficile de penser qu’il s’agit d’une répression.

Plus: Comment se déroule le sondage Des Moines Register/Mediacom Iowa ? Nous répondons à vos principales questions.

Le sondage de l’Iowa a montré que Harris devançait Trump de 47 à 44 % parmi les électeurs probables de l’Iowa – ceux qui ont déjà voté ou qui disent qu’ils voteront « définitivement ». Il comporte une marge d’erreur de plus ou moins 3,4 points de pourcentage.

Il s’agit d’un résultat surprenant dans un État que Trump avait déjà porté deux fois. Le sondage a enflammé Internet samedi soir et a alimenté les débats télévisés du dimanche alors que les analystes démontraient les résultats et que les observateurs produisaient des mèmes sur les réseaux sociaux.

Sur la vérité sociale Dimanche matin, Trump a vanté son soutien aux agriculteurs de l’Iowa et a dénigré le sondage pour avoir été mené par « un haineux de Trump qui l’a qualifié de totalement faux la dernière fois ».

Mais l’Iowa Poll évalue depuis longtemps avec précision l’état de la course le week-end précédant une élection générale, y compris les deux dernières élections présidentielles.

En 2016 et 2020, le sondage de l’Iowa a été l’un des rares sondages à avoir pris en compte la force inattendue de Trump à l’approche du jour du scrutin.

En 2016, le sondage de l’Iowa montrait que Trump en hausse de 7 points de pourcentage contre la démocrate Hillary Clinton avant de finalement a remporté l’État de 9 points de pourcentage.

Et en 2020, ça lui a montré devance le démocrate Joe Biden de 7 points avant de gagner l’État de 8 points de pourcentage.

Plus: Comment les résultats des sondages passés de l’Iowa se comparent-ils aux résultats de l’élection présidentielle dans l’Iowa ?

Plus tôt cette année, le sondage de l’Iowa montrait que Trump devançait Biden de 18 points de pourcentage.

Malgré cela, l’ancien président a écarté les résultats dimanche. Son équipe a souligné un sondage distinct mené par Emerson College selon lequel le montre en tête dans l’Iowa.

« Et nous avons même des sondages en hausse », a déclaré Trump lors de son rassemblement en Pennsylvanie. « Mais je pense que c’est bien plus que les sondages. Vous connaissez les sondages, je vous le dis, vous pouvez faire chanter ces connards. Vous obtenez le bon sondeur que vous pouvez faire – et vous le faites – vous infligez vraiment des dégâts. Vous savez quand vous aimez cette personne de l’Iowa. Aujourd’hui, l’élection est essentiellement, nous parlons de Turquie, et elle aboutit à un sondage différent de tous les autres sondages. Parce que ce n’était même pas en question. C’est vraiment le contraire. Je suis très haut.

Les dirigeants républicains de l’Iowa se sont joints à ses licenciements, qualifiant le sondage de l’Iowa de valeur aberrante.

« Les républicains de l’Iowa sont en tête du vote anticipé pour la première fois depuis des décennies et ont augmenté notre avantage en matière d’inscription des électeurs de plus de 130 000 », a déclaré le gouverneur républicain Kim Reynolds. tweeté Samedi soir. « Le président Trump gagnera l’Iowa si nous votons et si nos amis participent. Prouvons encore une fois que le registre Des Moines a tort ! »

Le Sondage final de l’Iowa sur la course au gouverneur 2018 a montré Reynolds en baisse de 2 points de pourcentage par rapport à son challenger démocrate – un résultat qui se situait également dans la marge d’erreur du sondage. Elle a fini par gagner avec environ 3 points de pourcentage.

L’ancien président américain Donald Trump, candidat républicain à la présidence, fait des gestes à la foule lors d’un rassemblement de campagne à Lititz, Pennsylvanie, États-Unis, le 3 novembre 2024. REUTERS/Brian Snyder

Les démocrates de l’Iowa ont salué le résultat tout en avertissant leurs partisans qu’ils doivent continuer à faire du bénévolat, à frapper aux portes et à aller voter.

« Le fait que le vice-président Harris devance désormais Donald Trump dans le dernier sondage du Des Moines Register est évidemment très excitant pour nous », a déclaré la présidente du Parti démocrate de l’Iowa, Rita Hart, lors d’une conférence de presse samedi soir. «Mais je reconnais que les gens ici dans l’Iowa sont intelligents et qu’ils connaissent la différence entre un sondage et les résultats d’une élection. Il nous reste encore trois jours avant ces élections. Alors n’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un sondage, et ce qui compte vraiment, c’est que les habitants de l’Iowa se présentent et fassent entendre leur voix.

La leader démocrate à la Chambre, Jennifer Konfrst, députée de Windsor Heights, s’est déclarée « agréablement surprise, mais pas choquée » par les résultats.

Elle a déclaré que les résultats correspondent à ce qu’elle entend sur le terrain de la part des femmes de tout le spectre politique après l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’avortement de six semaines soutenue par le Parti républicain au début de l’été.

« Ils en ont assez des politiciens qui s’immiscent dans les cabinets de leurs médecins et recherchent des gens de haut en bas des urnes qui vont réellement se battre pour leurs libertés », a déclaré Konfrst. « Et cette question est importante et réelle, et le fait que le vice-président Harris, jusqu’aux candidats à l’Iowa House, parlent des mêmes droits et libertés, montre que c’est ce que recherchent les habitants de l’Iowa. »

Le jour du scrutin est le mardi et les bureaux de vote sont ouverts de 7h00 à 20h00.

Plus: Il reste deux jours avant les élections de 2024. Comment voter tôt ou le jour du scrutin dans l’Iowa

Brianne Pfannenstiel est la journaliste politique en chef du Des Moines Register. Elle couvre également la course à la présidentielle de 2024 pour USA TODAY en tant que correspondante principale de la campagne nationale. Contactez-la à [email protected] ou au 515-284-8244. Suivez-la sur Twitter à @brianneDMR.

Cet article a été initialement publié sur Des Moines Register : Trump revendique la « suppression » après la victoire de Kamala Harris dans un sondage de l’Iowa