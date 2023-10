« Cela revient toujours à Jérusalem » : la prophétie de la fin des temps et la guerre contre le Hamas

L’évangéliste Greg Laurie, pasteur et fondateur des églises Harvest Christian Fellowship en Californie et à Hawaï, a évoqué la Fin des Temps dans son livre. Blog cette semaine sur la déclaration de guerre d’Israël contre l’organisation terroriste Hamas.

« Il est intéressant de voir comme cela revient toujours à Jérusalem », a écrit Laurie.

« La Bible a prédit, il y a des milliers d’années, que les événements de la fin des temps tourneraient autour de Jérusalem. Pas à San Francisco. Pas à Los Angeles. Pas à Moscou. Pas à Paris », a expliqué Laurie.

« Mais Jérusalem, cette toute petite ville, dans ce petit bout de terre, jouera un rôle clé dans les événements des derniers jours. C’est le point central des événements de la fin des temps. C’est étonnant quand on y pense, parce que dans Zacharie 12 :3-4 Dieu dit : « Je ferai de Jérusalem une boisson enivrante qui fait chanceler les nations voisines lorsqu’elles envoient leurs armées assiéger Jérusalem et Juda. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem un rocher inébranlable. Toutes les nations se rassembleront contre pour essayer de le déplacer, mais ils ne feront que se blesser (NLT) », a-t-il écrit.

Laurie a également souligné un développement historique majeur que « ceux qui étudient les prophéties bibliques » devraient reconnaître.

« La Bible nous dit qu’à la fin des temps, Israël serait dispersé et rassemblé. Cela s’est produit, et c’est vraiment le signe qui a déclenché l’horloge prophétique », a-t-il écrit.

« Mais après le rassemblement d’Israël (en 1948), le Seigneur a dit qu’il serait attaqué. Plus précisément dans Ézéchiel 37 et 38, la Bible parle du rassemblement d’Israël, puis elle parle d’une grande force venant du nord qui l’attaquerait. Cette force est identifiée comme étant Magog. Qui est Magog ? Écoutez, personne ne peut le dire avec une certitude absolue », a souligné le fondateur de la Harvest Christian Fellowship.

Laurie a poursuivi en expliquant que de nombreux étudiants de la Bible et spécialistes des prophéties pensent que Magog est la Russie moderne, située au nord d’Israël.

« Pourquoi la Russie voudrait-elle envahir Israël ? Eh bien, il y a une autre chose que la Bible dit à propos de Magog, si elle est effectivement la Russie, et que l’un de ses alliés qui marchera avec elle est la Perse », a-t-il écrit.

Laurie a expliqué : « La Perse est l’ancien nom de l’Iran moderne. Ainsi, la Bible a prédit il y a des centaines d’années que cette grande force du nord d’Israël l’attaquerait après son rassemblement, et que l’un des alliés qui attaqueraient Israël avec la Russie ou Magog, quelle qu’elle soit, serait l’Iran ou la Perse. »

L’évangéliste a souligné que pas une seule fois en près de deux millénaires et demi la Russie n’a cherché ou formé une alliance militaire avec la Perse ou l’Iran. Mais il a mentionné les récents accords entre la Russie et l’Iran, les Russes vendant des missiles aux Iraniens et les Iraniens fournissant à leur tour des drones armés à utiliser dans la guerre en cours en Ukraine.

Prophétie biblique

Laurie a ensuite émis une théorie sur ce qui se passerait si Israël décidait de lancer une frappe militaire contre l’Iran parce que ce pays finance le Hamas, le Hezbollah et d’autres groupes terroristes mandatés pour lutter contre Israël.

« Eh bien, cela pourrait produire un conflit dont nous lisons dans Ézéchiel 38 », a-t-il écrit. « La Bible dit que Magog viendra contre sa volonté ; la Bible décrit des crochets dans ses mâchoires, la tirant vers l’avant presque comme si Magog arrivait à contrecœur avec son allié, la Perse (ou l’Iran). »

Laurie a poursuivi : « Est-ce que je dis avec une certitude absolue que c’est le scénario qui se produira ? Non. Mais si vous vous levez le matin et lisez ce titre, « La Russie attaque Israël », attachez votre ceinture parce que vous voyez une prophétie biblique. accompli au cours de votre vie, sous vos yeux. »

Laurie a conclu son article de blog en répondant à la question : « Que devraient faire les chrétiens à la lumière de tout cela {les troubles et la guerre au Moyen-Orient}. » Il a répondu par deux choses.

« Jésus a dit : « Maintenant, quand ces choses commenceront à arriver, levez les yeux et levez la tête, car votre rédemption approche » (Luc 21 : 28 LSG). C’est ce que nous devons faire, en attendant le retour prochain de Jésus-Christ. « , a répondu l’évangéliste.

« Mais nous devons aussi prier. La Bible nous dit de prier pour la paix à Jérusalem (Psaume 122 : 6). Nous voulons prier pour qu’ils parviennent à une sorte de paix. Nous voulons prier pour que cet horrible terrorisme cesse et que « Ils sont capables de récupérer leurs otages. Et nous voulons prier pour que Dieu place sa main protectrice sur la nation d’Israël pendant cette guerre sans précédent », a-t-il poursuivi.

Laurie a également inclus la prophétie biblique de la Fin des Temps dans son sermon de dimanche. Il a publié une courte partie vidéo de son message sur la Fin des Temps sur la plateforme de médias sociaux X.

Cette attaque contre Israël par l’organisation terroriste Hamas, financée par l’Iran, est-elle un accomplissement de la prophétie biblique ? Je réponds à cela ici. Nous « prions également pour la paix à Jérusalem », comme nous le dit l’Écriture. (Ps. 122:6) Rejoignez-moi. pic.twitter.com/c6ONMomWi4 – Greg Laurie (@greglaurie) 9 octobre 2023

« Nous vivons dans les derniers jours »

Lors d’un récent entretien avec CBN Nouvelles Numériquel’expert en prophéties et auteur Jeff Kinley a été interrogé sur la première chose qui lui est venue à l’esprit lorsqu’il a entendu la nouvelle de l’incursion du Hamas et des attaques terroristes meurtrières en Israël.

« Je pense, Billy, que c’est juste une confirmation que nous vivons les derniers jours », a déclaré Kinley. « Je veux dire que la Bible prophétise tellement sur Israël, les conflits en Israël, les guerres et les rumeurs de guerres qui vont avoir lieu. Les tremblements de terre qui se produisent en ce moment. Toutes ces choses qui se produisent sont les précurseurs, je crois, du véritable Les événements de la Fin des Temps que nous voyons dans Apocalypse, chapitres 6 à 18. »

« Dans mon esprit, c’est simplement une confirmation supplémentaire que nous vivons une époque très instable, mais aussi une époque très prophétique », a-t-il poursuivi.

« Tous les événements des 2 000 dernières années se sont déroulés dans un contexte où il n’y avait pas de nation d’Israël », a noté Kinley. « Et maintenant qu’il y a une nation, ils sont dans le pays, il n’y a eu que des conflits depuis lors parce que Satan et les nations environnantes ne veulent pas qu’ils occupent le pays que Dieu a promis à Abraham. Et donc, il y a eu un conflit constant. … Satan est très territorial.

« Je pense donc que c’est une de ces choses qui est vraiment un signe révélateur », a-t-il poursuivi. « C’est comme ça, Billy. Je dis que lorsque le voyant de contrôle du moteur s’allume dans votre voiture, vous devez vraiment y prêter attention. Eh bien, Dieu fait clignoter le voyant de contrôle du moteur sur l’histoire et sur les nations en ce moment, et en particulier sur Israël, nous devons donc y prêter attention.

Regardez l’interview numérique de CBN News avec Jeff Kinley ci-dessous. Vous pouvez en voir plus sur CBN News Digital ici.

