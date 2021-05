Dans un message publié mercredi, Tsahal a remis en question l’engagement du Hamas en faveur de la paix à la suite du cessez-le-feu négocié par l’Egypte la semaine dernière. Le tweet est accompagné d’une vidéo du chef du Hamas Yahya Sinwar posant avec un enfant armé et demande: «Cela ressemble-t-il à une organisation qui veut la paix?»

Le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, est sorti de sa cachette pour une séance photo. Regardez-le montrer fièrement un enfant tenant une arme à feu. Cela ressemble-t-il à une organisation qui veut la paix? pic.twitter.com/omYzV04yR3 – Forces de défense israéliennes (@IDF) 26 mai 2021

Le chef aurait posé avec l’enfant d’un combattant des Brigades Al Qassam décédé pendant le conflit avec Israël. L’enfant, qui peut être vu portant un équipement de camouflage complet et tenant une arme, est embrassé et repris par Sinwar lors d’un rassemblement à Gaza.

Au cours du week-end, Sinwar a fait sa première apparition publique depuis l’accord de cessez-le-feu. Le domicile du chef du Hamas a été visé par des bombardements et il reste sur la liste des cibles d’Israël.

Dans une interview accordée samedi à la Douzième chaîne israélienne, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré que le chef d’état-major de Sinwar et du Hamas, Mohammed Deif, restait « Dans le viseur d’Israël. » Un haut responsable du Hamas a répondu, disant au radiodiffuseur d’État israélien Kan que si Israël tentait de frapper Sinwar ou Deif, le groupe commencerait une nouvelle série de combats.

Les responsables à Gaza affirment qu’au moins 243 personnes, dont plus de 100 femmes et enfants, ont été tuées lors du dernier conflit. Lors de nombreuses frappes aériennes, les FDI ont ciblé des positions de militants, les maisons des dirigeants du Hamas ainsi qu’un vaste réseau souterrain de tunnels utilisés par les militants palestiniens lorsqu’ils se réfugiaient.

Un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est en vigueur depuis six jours, mais les tensions restent vives à Jérusalem-Est, où les affrontements entre les Palestiniens et les forces de l’ordre israéliennes ont été le catalyseur de la dernière flambée de violence. Vendredi, de violents affrontements ont éclaté à la mosquée Al-Aqsa, quelques heures seulement après l’accord de cessez-le-feu.

