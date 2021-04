Le Premier ministre hongrois a vanté la prochaine réouverture de l’économie du pays en s’adressant à la radio publique vendredi. Le pays devrait vacciner quelque 4 millions de ses 10 millions d’habitants d’ici la fin avril.

«À quatre millions de personnes vaccinées, et je pense que cela viendra mercredi ou jeudi prochain, nous ouvrirons un large éventail de services pour ceux qui ont des certificats d’immunité», Déclara Orban.

Les sites autorisés à ouvrir leurs portes aux titulaires de certificats d’immunité comprendront des hôtels, des restaurants et des bars avec des sièges à l’intérieur, des théâtres et des cinémas, ainsi que d’autres sites sportifs et culturels. « Cela ressemble à une vie normale, » le PM a ajouté.

Les certificats d’immunité sont délivrés à ceux qui ont été vaccinés, ainsi qu’à ceux qui ont déjà contracté un coronavirus. Ces derniers certificats, cependant, ne sont valables que six mois après la récupération, tandis que les certificats de ceux qui ont été inoculés n’ont pas de date d’expiration.

La Hongrie, qui bénéficie de l’un des taux de vaccination les plus élevés de l’UE, a entamé la réouverture progressive de son économie au début du mois. Dans le même temps, il a récemment subi le plus grand nombre de décès quotidiens par habitant liés à Covid dans le monde. Cependant, la campagne massive de vaccination a apparemment contribué à atténuer la situation, le taux d’hospitalisation et le nombre de personnes sous ventilateurs ayant diminué ces derniers jours, selon les données de l’UE.

La Hongrie a importé le plus grand nombre de doses de vaccins par habitant parmi les membres de l’UE, approuvant plusieurs vaccins du monde entier sans attendre les régulateurs de l’UE. Budapest a largement utilisé des injections produites par le chinois Sinopharm et le vaccin Spoutnik V de fabrication russe.

Budapest a cité des taux d’infection élevés et une mise en œuvre conjointe bâclée de vaccins européens comme raisons pour se procurer des vaccins auprès de pays tiers sans attendre leur approbation à l’échelle de l’UE. La décision a été critiquée à plusieurs reprises par diverses parties, mais Budapest a riposté, exhortant ses détracteurs à ne pas transformer la vaccination Covid-19 en un problème politique. L’amélioration de la situation épidémique dans le pays a clairement montré que c’était la bonne chose à faire, estime Orban.

« Je m’en fiche si un chat est noir ou blanc, » il a dit. « Je veux juste qu’il attrape la souris. »

Depuis le début de la pandémie, la Hongrie a enregistré quelque 760 000 cas de coronavirus. Plus de 26 000 personnes ont succombé à la maladie à travers le pays.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!