Un article d’opinion publié par Mediaite a rapidement attiré l’attention sur les médias sociaux non pas pour le commentaire présenté, mais plutôt pour la description inhabituelle de «ouvertement noir» pour décrire le présentateur de CNN, Don Lemon.

Dans l’article, intitulé « Les remarques de Don Lemon sur les électeurs de Trump et le Klan et les nazis sont une gifle à 74 millions d’Américains », l’auteur Tommy Christopher a brisé une discussion virale entre Lemon et son collègue Chris Cuomo sur le récent Capitole américain.

C’était une description rapide de Lemon, cependant, qui a fait vibrer les cercles des médias sociaux.

Décrivant Cuomo demandant à Lemon de répondre aux critiques disant que les émeutiers du Capitole ne représentent pas tous les partisans de Donald Trump, dit l’article, « Lemon – qui est ouvertement noir – a répondu en disant à Cuomo que ‘si vous êtes de ce côté-là, vous devez penser au côté où vous êtes.' »

Lemon a ensuite comparé celui de Trump « côté » au Ku Klux Klan et aux nazis, un commentaire qui lui a valu beaucoup de répulsion de la part des conservateurs.

Les utilisateurs des médias sociaux ont passé plus de temps à débattre de quoi exactement « Ouvertement noir » est plus que ce qu’ils ont fait aux points de Lemon ou de Christopher.

«Qu’est-ce que« ouvertement noir »… ??» Journaliste du Washington Post Eugene Scott tweeté. Il a poursuivi avec une fouille apparente à Mediaite, l’écriture, « Embauchez des éditeurs noirs. »

Honnêtement, "Ouvertement noir" sonne comme une émission à succès.

Laisse-moi me mettre au travail. – Jasmyn (@JasmynBeKnowing) 15 janvier 2021

Je change définitivement mon pseudo Twitter en "ouvertement noir". https://t.co/zUsxr29xve – Ouvertement noir (@vj_burton) 15 janvier 2021

L’article plonge en fait dans la phrase vers la fin lorsque Christopher écrit qu’il a fait référence à Lemon comme « Ouvertement noir » car « Ce fait ajoute à la piqûre d’une déclaration déjà douloureuse. »

L’explication n’était pas suffisante pour des critiques comme Scott qui ont écrit dans un tweet de suivi que «Si les gens ne comprennent pas une phrase que vous utilisez pour décrire un groupe de personnes en particulier – en particulier les personnes de ce groupe, ce n’est pas de leur faute s’ils ne la comprennent pas. C’est le tien. »

Écrivains: Si les gens ne comprennent pas une phrase que vous utilisez pour décrire un groupe de personnes en particulier – en particulier les personnes de ce groupe, ce n’est pas de leur faute s’ils ne la comprennent pas. C’est le tien. Il vaut mieux le changer que de doubler. – Eugène Scott (@Eugene_Scott) 15 janvier 2021

D’autres prétendaient avec humour être « Ouvertement noir. »

Tant mieux pour Don Lemon d’être «ouvertement noir». Je n’ai toujours pas décidé quand dire à mes parents https://t.co/KsL2xwCzVn – Ashley K. (@AshleyKSmalls) 15 janvier 2021

J’en ai marre de cacher qui je suis, je choisis aujourd’hui de vivre ouvertement noir ✌🏾🥰 pic.twitter.com/mecLM1nUhv – | ++ | Viande Messie (@BreadDominator) 15 janvier 2021

Je suis ouvertement barbu. https://t.co/ibj6UJwqmP – Noam Blum (@neontaster) 15 janvier 2021

Colby Hall, rédacteur en chef de Mediaite, a répondu en disant que la phrase était censée être « satirique » et le citron étant décrit comme tel «Donne du poids à son point de vue sur cette question. L’article a été écrit en soutien à Don Lemon, qui, je dois le noter, l’a posté sur Twitter avec approbation.

Lemon a partagé l’article et a semblé répondre au chahut de bonne humeur avec un tweet montrant un emoji au visage en pleurs sur un tweet d’un collègue journaliste complètement confus par le phrasé.

Rendez-vous ce soir à 10h. Https://t.co/IJmjs4Kbkt – Don Lemon (@donlemon) 15 janvier 2021

