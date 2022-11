Cela ressemble à une coquille, mais une pieuvre et 40 000 œufs vivent à l’intérieur

Parce que l’argonaute porte toujours une construction en forme de coquille de nautile, cela a alimenté le débat scientifique sur la question de savoir si, et comment, un animal peut perdre une telle structure au cours de l’évolution, puis la récupérer. D’autres chercheurs ont d’abord émis l’hypothèse que les argonautes ont réactivé des gènes archaïques de l’ère des mollusques pour former leur œuf. Mais après avoir séquencé le génome d’A. argo à partir d’échantillons prélevés dans la mer du Japon, les données suggèrent le contraire. Comme leurs proches du nautile, les scientifiques ont découvert que les argonautes possédaient des gènes codant pour les protéines nécessaires à la construction de ce que les scientifiques appellent de « vraies coquilles », le type que l’on trouve autour d’une huître. Mais ils utilisent des gènes entièrement différents de ceux du nautile pour créer ces formations. Cela signifie que la coque d’œuf en forme de coquille n’a pas évolué à partir de la coquille ancestrale, mais c’est la propre innovation évolutive des argonautes pour un nouveau but.

“En examinant les génomes, nous constatons qu’il existe de nombreuses façons différentes pour les animaux de fabriquer des structures biominéralisées”, a déclaré Caroline Albertin, chercheuse au Laboratoire de biologie marine du Massachusetts, qui n’a pas participé à cette étude. “Cela nous dit que l’évolution peut emprunter de nombreux chemins différents pour créer des choses similaires.”