Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a lancé des demandes d’enquête civile à plus d’une douzaine d’entités impliquées dans le blocage des petits investisseurs de négocier GameStop et d’autres actions, affirmant que leur comportement «pue la corruption».

« Les entreprises de Wall Street ne peuvent pas limiter l’accès du public au marché libre, ni censurer les discussions qui l’entourent, en particulier pour leur propre bénéfice », Paxton a déclaré vendredi dans un communiqué.

«Cette coordination apparente entre les fonds spéculatifs, les plates-formes de négociation et les serveurs Web pour mettre fin aux menaces qui pèsent sur leur position dominante sur le marché est incroyablement sans précédent et fausse. Ça pue la corruption », il ajouta.

JUST IN – Texas AG Paxton émet des demandes d’enquête à Discord, Robinhood, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Citadel Financial et d’autres qui ont suspendu les opérations boursières et les investissements. «Les entreprises de Wall Street ne peuvent pas limiter l’accès du public au marché libre." pic.twitter.com/xruCdDByAc – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 29 janvier 2021

Le bureau de Paxton a envoyé treize demandes d’enquête civile (CID) à Robinhood, TD Ameritrade, E-Trade, WeBull Financial et Citadel Financial, entre autres. Il a également envoyé un CID à Discord, qui a fermé le serveur r / WallStreetBets en raison de «Discours de haine».

Les CID demandent des copies de leurs conditions de service, des politiques relatives à la modération du contenu et des communications entre les plates-formes et les modérateurs des serveurs de discussion, entre autres.

Aussi sur rt.com Occupy Wall Street 2.0: « Cette fois, les militants ont l’intention de DÉTRUIRE le système de l’intérieur » – Max Keizer explique la frénésie de GameStop

Plusieurs maisons de courtage ont bloqué la capacité des petits investisseurs d’acheter plus de GameStop et d’autres actions jeudi, citant « Volatilité du marché, » Les hedge funds ayant vendu à découvert ces actions se sont retrouvés exposés à quelque 70 milliards de dollars de pertes depuis le début de cette année. Les investisseurs particuliers ont crié au scandale, accusant les grands joueurs de Wall Street de vouloir changer les règles.

Aussi sur rt.com La confiance dans le système du marché libre a-t-elle été tirée après que Robinhood ait interrompu le trading GameStop? Boom Bust de RT fouille dans un scandale de Wall Street

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!