Le PDG de Boskalis, une entreprise de dragage qui travaille pour essayer de libérer le navire, a averti jeudi qu’il « Ne peut pas exclure [that] cela peut prendre des semaines » car ils peuvent avoir à réduire le poids du navire, à enlever les conteneurs, l’huile et l’eau, ainsi qu’à utiliser des remorqueurs et à nettoyer le sable et la boue qui l’entourent.

Le navire, « Ever Given », exploité par la société taïwanaise Evergreen, s’est logé en diagonale dans le canal mardi matin après avoir perdu le contrôle et s’être échoué au milieu de vents violents, interrompant le trafic via l’un des canaux de navigation les plus fréquentés du monde.

