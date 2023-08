‘Cela pourrait être Rs 60-75 crore facilement si…’

Kangana Ranaut fait l’éloge de Gadar 2 de Sunny Deol et qualifie le film de «contenu massif approprié»

Kangana Ranaut exprime très clairement ses réflexions sur les réseaux sociaux. L’actrice a récemment rejeté les informations selon lesquelles elle aurait eu un tiff avec Sunny Deol et maintenant, l’actrice a fait l’éloge de Gadar 2 et l’a qualifié de « contenu de masse approprié ».

Samedi, Kangana Ranaut est allée sur son Instagram et tout en partageant une vidéo de l’engouement parmi les fans pour Sunny Deol’s Gadar 2, l’actrice a fait l’éloge du film et a écrit: «Pas de politique mafieuse, pas de critiques achetées, pas de fausse propagande, pas d’achat de billets via des réservations d’entreprise en gros , pas d’acteurs ressemblant à des dessins animés, un vrai héros viril et

contenu de masse approprié.

Elle a également ajouté que Gadar 2 aurait pu gagner Rs 65-70 crore le jour 1 s’il s’agissait d’une sortie solo et non en conflit avec OMG 2. L’actrice a écrit: «Oubliez les vacances même si c’était une sortie solo le premier jour pourrait facilement être 65 -70cr… mais ce n’est pas seulement la sécheresse économique qui se termine dans l’industrie cinématographique mais regardez les gens, heureux de voir le cinéma ramener l’excitation et le nationalisme dans la vie des gens. Vive Tara Singh @iamsunnydeol.

Dirigé par Anil Sharma, Gadar 2 stars Sunny Deol comme Tara Singh, Ameesha Patel comme Sakina et Utkarsh Sharma comme Charanjeet avec Manish Wadhwa, Luv Sinha, Simrat Kaur et Gaurav Chopra entre autres. Le film est une suite directe du hit de 2001 Gadar: Ek Prem Katha et se concentre sur Tara Singh traversant la frontière indo-pakistanaise pour sauver son fils Charanjeet et le ramener à la maison.

Sunny Deol-vedette a ouvert à une réponse tonitruante du public. Le film a brisé les records de la journée d’ouverture post-pandémique et établi sa place dans le top 10 des journées d’ouverture les plus élevées de tous les temps dans l’histoire de Bollywood. Le film a collecté Rs 40,10 crore au box-office le jour 1, soit 4 fois la collection d’OMG 2 d’Akshay Kumar.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut sera ensuite vu dans le film Chandramukhi 2 avec Raghava Lawrence. Le film devrait sortir en salles le 19 septembre. En dehors de cela, l’actrice a également Tejas dans le pipeline qui devrait entrer en conflit avec Ganapath de Tiger Shroff: Partie 1 le 20 octobre. Non seulement cela, elle sera également vue dans le film auto-directionnel Emergency qui met également en vedette Anupam Kher, Milind Soman et Satish Kaushik et devrait sortir en salles le 24 novembre.

Lire Les fans arrivent dans des tracteurs pour regarder Gadar 2 de Sunny Deol, les internautes l’appellent « l’engouement massif »: Regardez la vidéo virale