Cela pourrait être la fonction Killer de Pixel 6

En tant que plus grand défenseur de la vision nocturne et de l’astrophotographie de l’appareil photo Google, les nouvelles suivantes m’ont assez gonflé. Repéré par les bonnes personnes à XDA, le code dans une version mise à jour de l’application Pixel Tips fait allusion à une fonctionnalité à venir pour le bien-aimé Appareil photo Google. Comme détaillé, « CameraAstrotimelapseSettingController » est mentionné, indiquant directement le potentiel d’une nouvelle fonctionnalité d’astrophotographie Time-Lapse.

Qu’est-ce que cela signifie, cependant? Eh bien, avec la façon dont le mode Astrophotographie actuel fonctionne, l’appareil photo prend une photo du ciel nocturne au cours d’une période maximale de 4 minutes, permettant à une lumière suffisante d’atteindre le capteur et au ciel nocturne de vraiment prendre forme . Un laps de temps, en revanche, est idéal pour capturer le mouvement des corps célestes au cours non pas de minutes, mais d’heures. Par exemple, vous avez probablement vu des coups comme ça, où des traînées d’étoiles sont photographiées en capturant plusieurs images alors qu’elles se déplacent dans le ciel nocturne, puis empilées en une seule image à l’aide d’un logiciel spécial. Les photographes ont longtemps utilisé l’étoile Polaris (l’étoile polaire) pour donner l’impression que toutes les autres étoiles tournent autour d’elle. Cela fait une superbe photo, et avec un mode Astro Time-lapse, cela serait facilement possible avec les smartphones.

Ce sont le genre de fonctionnalités qui peuvent capter l’imagination d’un acheteur de téléphone, exactement le genre de chose que j’espérais voir Google intégrer un nouvel appareil phare. Si cette fonctionnalité est effectivement lancée à bord de la gamme Pixel 6, de nombreux nerds de l’astrophotographie, dont moi-même, feront la queue pour essayer cette fonctionnalité.

Allez-y, Google.

