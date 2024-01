« Cela pourrait empirer » : alors que Modi dévoile le temple de Ram, les musulmans indiens craignent l’avenir | Politique

Ayodhya/Lucknow, Inde – Portant son hijab, Yusra Hussain faisait la queue pour entrer dans un temple de fortune dédié au dieu hindou Ram à Ayodhya, la ville du nord de l’Inde considérée comme son lieu de naissance. Ce qui a suivi est gravé dans son esprit.

«J’ai été raillé [at] et nargué », a déclaré le joueur de 32 ans. “Et les gens ont commencé à chanter Jai Shree Ram [victory to Lord Ram]. J’ai eu un sentiment de triomphalisme agressif.

C’était il y a huit ans. Lundi, le Premier ministre Narendra Modi inaugurera un temple Ram incomplet construit à la place du sanctuaire de fortune que Hussain avait visité, au milieu d’une frénésie nationale autour de la consécration qui a amené le pays de 1,4 milliard d’habitants et une économie de près de 4 000 milliards de dollars à un niveau record. quasi-arrêt.

La bourse est fermée, les bureaux du gouvernement ne travaillent que la moitié de la journée et les salles de cinéma proposent des projections en direct de la cérémonie religieuse que les opposants de Modi affirment avoir détournée à l’approche des élections nationales qui devraient débuter en mars.

Les principaux hôpitaux publics ont annoncé une réduction des services pour la journée afin de permettre au personnel de s’imprégner des célébrations, bien que certains aient depuis retiré ces annonces.

Les chaînes d’information et le discours populaire ne font aucune référence au fait que le temple sera érigé à l’endroit même où la mosquée Babri, datant du XVIe siècle, a été démolie par une foule nationaliste hindoue par un gris matin d’hiver de décembre 1992.

Hussain, une journaliste indépendante basée dans la ville de Lucknow, à 120 km à l’est d’Ayodhya, a déclaré qu’elle craignait que le « triomphalisme » dont elle a été témoin lors de sa première visite dans la ville-temple « ne fasse qu’empirer à l’avenir. jours”.

« En fait, après Ayodhya, il pourrait y avoir un effet boule de neige sur d’autres endroits controversés comme Mathura et Kashi », a-t-elle déclaré. Mathura et Varanasi – la circonscription parlementaire de Modi également connue localement sous le nom de Kashi – abritent également des mosquées historiques qui, selon le parti Bharatiya Janata (BJP) du Premier ministre et ses alliés à majorité hindoue, ont été construites sur des temples démolis.

Pour beaucoup parmi les 200 millions de musulmans indiens, le faste et la cérémonie parrainés par l’État autour de l’inauguration du temple sont la dernière d’une série de réalisations douloureuses que – surtout depuis l’arrivée de Modi au pouvoir en 2014 – la démocratie qu’ils appellent ne semble plus se soucier d’eux. .

La polarisation religieuse croissante dans le pays affecte non seulement leur sûreté et leur sécurité, mais également leur influence politique lors des prochaines élections nationales. Les musulmans constituent plus de 20 pour cent de la population dans 101 des 543 circonscriptions parlementaires élues directement en Inde. La laïcité indienne repose sur le fait que les hindous et les musulmans – les deux plus grandes communautés du pays – votent principalement sur des questions économiques ou non religieuses.

Cela signifie que même si les musulmans indiens ne constituent pas un bloc électoral homogène, la communauté a eu la capacité limitée mais certaine d’influencer les résultats électoraux pendant la majeure partie des 77 ans de voyage de l’Inde indépendante. Cela a été particulièrement vrai dans les États du nord de l’Uttar Pradesh – qui abritent Ayodhya, Varanasi, Mathura et Lucknow – et du Bihar, ainsi que dans les États de l’Est du Bengale occidental et de l’Assam, qui abritent certaines des plus grandes populations musulmanes de l’Inde.

Avec des sentiments religieux élevés et si le vote majoritairement hindou se consolide derrière un parti comme le BJP, comme cela a souvent été le cas lors des dernières élections, cette équation ne tient plus.

« Les élections de 2024 pourraient être une affaire à sens unique en faveur du BJP », a déclaré Hussain Afsar, le père de Yusra et également journaliste basé à Lucknow.

Au centre du discours religieux de Modi se trouve le temple Ram, qui est dévoilé alors qu’il est encore en construction, malgré l’opposition de certains des plus hauts voyants de l’hindouisme qui ont accusé le Premier ministre d’avoir programmé sa consécration pour maximiser les gains électoraux.

« Les hindous et les musulmans coexistent depuis des centaines d’années, tout comme les mosquées et les temples en Inde. Les deux lieux de culte sont culturellement et historiquement importants pour tous les Indiens », a déclaré la militante sociale basée à Lucknow, Tahira Hasan. “Je ne pense pas qu’un musulman ait un problème avec un temple. Le problème surgit lorsque la religion et les lieux de culte sont utilisés pour polariser la société, créer de l’animosité et utiliser la religion pour créer des tensions.”

Depuis le 12 janvier, Modi observe un jeûne et visite une série de temples vêtus de robes safran, brouillant les frontières entre Premier ministre et moine. Lundi, Modi rejoindra des prêtres et des dignitaires sélectionnés lors d’une cérémonie de 30 minutes au temple. Le plus grand parti d’opposition du pays, le Congrès, ne participera pas à l’événement.

« L’utilisation de la religion en politique est ce qui préoccupe les gens », a déclaré Hasan.

La construction du temple est estimée à 11,8 milliards de roupies indiennes (142 millions de dollars). “Ce sera le nouveau Vatican pour les hindous”, a déclaré Vijay Mishra, astrologue et prêtre qui fait la navette entre Ayodhya et Lucknow.

Mais ce n’est que la pièce maîtresse d’une renaissance et d’un agrandissement plus larges de la ville d’Ayodhya, où Modi a inauguré un nouvel aéroport et une gare en décembre. La ville s’étend de plus en plus vers la ville voisine de Faizabad, qui porte le nom d’un courtisan musulman.

En outre, à côté d’Ayodhya se trouve le village de Dhannipur, où la Cour suprême indienne, dans un jugement de 2019, a demandé au gouvernement de donner un terrain à la communauté musulmane pour qu’elle puisse construire une mosquée. C’est le même jugement qui a attribué 2,7 acres (1 hectare) de terrain contesté à une fiducie pour construire le temple Ram où se trouvait autrefois la mosquée Babri Masjid.

Athar Hussain, coordinateur du trust chargé de construire une mosquée à Dhannipur, a déclaré que « notre plan est de construire un hôpital et une mosquée ».

« Nous n’avons peut-être pas encore les fonds, mais nous finirons par les collecter », a-t-il déclaré. Hussain, qui n’a aucun lien de parenté avec Yumna et son père, a admis que le verdict de la Cour suprême et la construction rapide du temple de Ram qui a suivi avaient découragé de nombreux musulmans. Mais, a-t-il ajouté, « nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet ».

Ce sentiment de résignation s’étend à de nombreux musulmans et certains, comme Yumna, tiennent également pour responsables les dirigeants de la communauté.

“Nous avions accepté la construction d’un temple hindou à Ayodhya, mais les dirigeants musulmans ont commencé à faire naître l’espoir qu’une Constitution laïque protégerait les intérêts des minorités et restituerait les terres contestées”, a-t-elle déclaré.

Les attentes ont atteint leur paroxysme, a-t-elle déclaré, lorsqu’en 2018, la Cour suprême a tenté un arbitrage entre les représentants des communautés. Ces efforts ont échoué.

Pourtant, Hussain, le coordinateur du projet de mosquée de Dhannipur, continue d’espérer que le système judiciaire indien ne permettra pas une répétition de l’exemple d’Ayodhya à Mathura et Varanasi.

La semaine dernière, la Cour suprême a suspendu un jugement de la Haute Cour ordonnant une étude de la mosquée Shahi Idgah du XVIIe siècle à Mathura pour voir si elle avait été construite sur les restes d’un temple.

« Nous espérons que cela restera ainsi », a déclaré Hussain.