"Cela pourrait conduire à une troisième guerre mondiale si...": Mise en garde d'un auteur israélien sur la guerre à Gaza

La guerre entre Israël et Gaza pourrait éventuellement s’étendre pour devenir un conflit régional plus large et entraîner davantage de pays au milieu de la guerre en Ukraine et d’autres tensions géopolitiques, conduisant à la Troisième Guerre mondiale, a déclaré aujourd’hui l’écrivain et historien israélien Yuval Noah Harari à NDTV dans une interview exclusive.

L’instabilité mondiale est élevée après la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et maintenant la guerre entre Israël et Gaza qui risque d’attirer davantage de pays, conduisant à terme à des conditions susceptibles de déclencher une guerre mondiale, a déclaré M. Harari.

« D’une manière générale, l’ordre s’effondre et est remplacé par le chaos. Cela se produit depuis cinq à dix ans. Nous le voyons de plus en plus d’endroits maintenant. La pandémie (de Covid) en faisait partie. L’invasion russe de L’Ukraine en fait également partie », a déclaré l’historien, philosophe et auteur à succès de « Sapiens : une brève histoire de l’humanité », entre autres livres.

« Ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine en fait partie. Si nous ne rétablissons pas l’ordre, la situation ne fera qu’empirer. Elle se propagera dans le monde entier. Elle pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. Et avec le type d’armes et la technologie actuellement disponible, cela pourrait conduire à l’anéantissement de l’humanité elle-même », a déclaré M. Harari, considéré aujourd’hui comme l’un des intellectuels publics les plus influents au monde.

Israël a déclaré aujourd’hui qu’il n’y avait pas de trêve temporaire pour permettre l’entrée de l’aide ou les étrangers hors de la bande de Gaza, alors que les craintes grandissaient face à la situation humanitaire désastreuse à laquelle sont confrontés des millions de Palestiniens piégés dans l’enclave lourdement bombardée.

Israël a déclaré la guerre au groupe Hamas un jour après que des vagues de ses membres ont franchi la frontière fortement fortifiée le 7 octobre, tirant, poignardant et brûlant vifs plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Sous le choc de l’attaque la plus meurtrière de son histoire, Israël a déclenché une campagne de bombardements sur la bande de Gaza qui a rasé des quartiers et tué 2 750 personnes.

« Nous ne devons pas perdre espoir. C’est le moment de la responsabilité, pas du désespoir. Encore une fois, quiconque en a la capacité, c’est le moment de reconstruire l’ordre, d’essayer de reconstruire l’espoir. La toute première étape que je ferais Maintenant, encore une fois, en passant d’une perspective très large de l’ordre mondial à la crise immédiate dans mon pays d’origine, la première étape est de libérer immédiatement et sans condition tous les otages », a déclaré M. Harari, faisant référence aux personnes retenues captives par le groupe Hamas.

« Cela est important non seulement en soi pour libérer ces gens de terribles souffrances, mais aussi parce que cela redonnera de l’espoir, cela donnera un répit et constituera peut-être un premier pas vers une désescalade du conflit et un retour sur la voie du la paix », a déclaré M. Harari.