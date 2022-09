Cela pourrait bien être la bague la plus délicieuse pour une proposition ; Regarder la vidéo

Un artiste qui fabrique des objets hyperréalistes à partir de chocolat et d’autres produits comestibles a, une fois de plus, déconcerté les internautes avec sa dernière création. Né en Suisse, Amaury Guichon a touché un accord avec un nombre assez important de personnes sur Instagram pour la chose carrément bizarre qu’il peut créer avec ses compétences, et bien sûr, le chocolat.

Sa dernière création consiste en une boîte à bagues qui semble prête à être présentée à votre partenaire. Et une fois la demande en mariage faite, vous et votre partenaire pourrez également y grignoter pour fêter l’occasion. Il commence d’abord par développer le boîtier, puis donne forme à l’intérieur de la boîte à bagues avec des baies, du chocolat blanc et du colorant alimentaire.

Il réalise même la jonction métallique qui maintient le boîtier et le couvercle ensemble et le peint en or pour lui donner une touche réaliste. Et bientôt, la boîte à bagues en chocolat prend vie sous vos yeux. Comme une cerise sur le gâteau, il ajoute une bague de fiançailles à la boîte, complétant ainsi le projet.

Regardez la vidéo ici :

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a recueilli près d’un million de vues et environ dix millions de likes. Les internautes ont déversé leur étonnement et leurs compliments à profusion dans la section des commentaires.

Un utilisateur a écrit : « Une belle bague et une boîte comestible… Oui. Quel chemin vers le cœur d’une femme. Un autre a commenté: “J’adorerais manger une chose qu’il crée.” Un troisième a partagé son amour pour l’artiste en disant : “Je suis obsédé par les vidéos de ce type.” Beaucoup ont tagué leurs amants en leur demandant de leur procurer un coffret similaire à celui créé par Amaury.

Alors, que pensez-vous de cela?

