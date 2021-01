Cela a peut-être pris son temps, mais OnePlus a enfin un groupe de fitness dans sa gamme de produits en Inde. D’une certaine manière, le OnePlus Band tel que nous le voyons actuellement est le premier de ce qui devrait être une nouvelle gamme de dispositifs portables pouvant inclure une montre intelligente à un moment donné. Son prix est de 2499 Rs et cela le lie directement à la bataille contre le Xiaomi Mi Smart Band 5, également au prix de 2499 Rs. Un bracelet de fitness a du sens, en particulier pour OnePlus, comme première étape dans l’espace des appareils portables. Premièrement, le prix. L’abordabilité donne au OnePlus Band une bien meilleure chance de gagner des globes oculaires et, par la suite, des consommateurs, qu’une montre intelligente peut avoir au premier abord. Et avec le temps, la confiance des consommateurs aidera une smartwatch – je ne dis pas qu’une smartwatch est en route, mais logiquement, elle devrait être dans le pipeline.

Examinons quelques-uns des points forts du OnePlus Band, en ce qui concerne l’expérience et la fiche technique. Le OnePlus Band peut surveiller en continu la saturation en oxygène du sang (SpO2), le suivi du sommeil, la longue durée de vie de la batterie et plusieurs choix de couleurs de bande, y compris le noir, la marine et le gris mandarine. C’est vraiment aussi simple que cela devrait être, aucune complication avec cette configuration et vous aurez l’application OnePlus Health sur votre téléphone. Pour le moment, l’application OnePlus Health est disponible sur le Google Play Store pour les téléphones Android, mais elle ne semble pas encore être répertoriée sur l’App Store pour les iPhones Apple. Cela devrait changer très bientôt.

En termes de design, le OnePlus Band est aussi conventionnel qu’on pourrait s’y attendre. Chaque bracelet OnePlus Band est composé d’un mélange d’alliages de TPU et d’aluminium et ne pèse que 12 grammes environ. Il n’y a pas de boutons ou de touches physiques sur le module de bande lui-même. Vous devez le sortir de la bande pour le charger. L’écran tactile vous permet de naviguer dans l’interface, qui elle-même est simple et vous ne vous y perdrez jamais. Le OnePlus Band tient facilement au poignet et vous pouvez trouver une utilité à tout moment pendant les 24 heures de la journée – en gardant une trace de l’heure, en surveillant votre activité, en gardant un œil sur votre fréquence cardiaque et votre SpO2, et en surveillant également dans quelle mesure vous dormez la nuit. Je trouve extrêmement inconfortable de porter quoi que ce soit à mon poignet pendant que je dors, mais si cela vous convient, c’est l’un des trackers les plus abordables que vous puissiez acheter.

La configuration et l’appairage du bracelet sont assez simples. Vous devrez le brancher avec le chargeur pour la première fois une fois que vous le sortez de la boîte, pour le mettre sous tension. Une fois qu’il est couplé (c’est la norme Bluetooth Low Energy 5.0), ce qui prend moins d’une minute, vous devrez entrer vos données – âge, sexe, etc. Vous pouvez choisir d’autoriser les notifications téléphoniques sur le OnePlus Band, mais bon, pourquoi pas. La configuration vous demande également si vous le porterez au poignet gauche ou au poignet droit, ce qui indiquera aux algorithmes de suivi exactement ce qu’ils doivent optimiser pour obtenir les données de suivi de la condition physique correctes.

Le OnePlus Band a des fonctionnalités préchargées, que OnePlus Health appelle des applications. Ce ne sont pas exactement les applications que vous imaginez peut-être et vous ne pouvez pas installer d’applications sur le OnePlus Band. Ce qui est préchargé comprend l’activité quotidienne, les entraînements, la fréquence cardiaque, la SpO2, le sommeil, la respiration, la météo, les outils et les messages. Vous pouvez désactiver ceux dont vous n’avez pas besoin. Cela réduira le nombre de balayages que vous devrez effectuer plus tard sur l’écran du OnePlus Band pour accéder à l’option dont vous avez besoin à ce moment-là. Vous pourrez sélectionner les applications de votre téléphone qui peuvent vous envoyer des notifications sur le OnePlus Band et celles qui ne le peuvent pas.

Il faut environ 10 à 15 secondes pour que les données se synchronisent entre le bracelet et l’application OnePlus Health. Cela a été remarqué lors de la prise manuelle de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang. Remarquez que ces deux lectures sont dans la fourchette de ce que me dit l’Apple Watch, à peu près au même moment. C’est un énorme avantage pour le OnePlus Band et les capteurs utilisés.

L’écran AMOLED de 1,1 pouce (résolution 294 x 126) coche les cases pour la convivialité, la réponse tactile et la visibilité dans les scénarios d’utilisation. Il existe des gestes de balayage horizontal et vertical pour vous permettre d’utiliser la fonctionnalité. Il y a aussi un tas de cadrans de montre (ou pourrions-nous les appeler des cadrans de bande?) Qui peuvent ajouter de l’éclat et de la couleur. Comme vous le souhaitez, vous pourrez activer les notifications de votre téléphone sur le OnePlus Band. À une époque où les bandes de fitness se correspondent à peu près en termes de fonctionnalités, de suivi de la condition physique et de réplication des notifications de smartphone, le OnePlus Band le fait de manière assez simple.

OnePlus dit que le OnePlus Band a une autonomie de 14 jours. C’est une batterie de 100mAh, mais tout semble assez bien optimisé. En regardant le niveau de décharge d’environ 5% chaque jour lorsqu’il est porté pendant la majeure partie de la journée avec le capteur de fréquence cardiaque et l’enregistrement SpO2 à intervalles réguliers, cela donnera facilement suite à cette affirmation. Notez cependant que je garde la luminosité de l’écran au réglage le plus bas. Personnellement, je ne suis pas fan de devoir sortir le module de bande pour le charger. Nous devons vraiment simplifier cela aussi. Chaque fois que j’ai essayé de cliquer sur le module dans le groupe, j’ai accidentellement activé quelque chose à l’écran.

Les utilisateurs du OnePlus Band axés sur le fitness apprécieront vraiment certains des modes d’exercice prédéfinis, notamment le cricket et le badminton, ce qui est assez unique. Presque tous les groupes ont la natation, la course à pied, le jogging, le cyclisme, etc., et le OnePlus Band respecte également cette convention. Étant donné que le OnePlus Band est classé IP68 et peut rester dans l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres pendant 10 minutes, vous n’aurez pas vraiment à vous inquiéter du fait que le groupe soit submergé ou trempé.

Le dernier mot: bande de fitness conventionnelle avec juste assez d’assaisonnement saupoudré sur le dessus

Les bandes de fitness ne sont pas compliquées et sont souvent le premier rendez-vous avec un portable pour de nombreux utilisateurs. Le OnePlus Band doit sûrement être l’une des options les plus astucieuses du moment, sinon la meilleure. Il s’en tient pour la plupart à la conventionalité, mais à la manière OnePlus, simplifie les choses et rend simplement l’expérience plus vivante. Le OnePlus Band coche la liste des fonctionnalités, la durée de vie de la batterie robuste et le prix abordable. Je dirais que l’application vraiment soignée doit être l’un des aspects les plus importants de l’utilisation du OnePlus Band. La concurrence est abondante, mais le OnePlus Band serait mon choix. Si je devais utiliser un bracelet de fitness tous les jours.