Cela peut ne pas ressembler à ça, mais en fait, je ne suis qu’un gentil type de Stoke, dit le nouveau SAS: Who Dares Wins star Melvyn Downes

Le regard de mort de MELVYN Downes suffit à faire trembler les recrues dans leurs bottes, il est donc facile de comprendre pourquoi les fabricants de SAS: Who Dares Wins le voulaient dans leur arsenal.

Le dernier ajout de l’émission Channel 4 à l’équipe de chefs de file durs, comme l’a révélé The Sun ce mois-ci, a risqué sa vie en combattant pour la Grande-Bretagne pendant trois décennies dans l’armée – 12 d’entre eux dans le SAS.

Nouveau SAS: Who Dares gagne la star Melvyn Downes

Melvyn a été impliqué dans une mission déchirante pendant la première guerre du Golfe, alors qu’il faisait partie du Staffordshire Regiment, dans lequel il a essuyé des tirs nourris, alors rassurez-vous, Melvyn, 56 ans, a plus que mérité sa place.

Dans sa toute première interview, il se souvient: «Je conduisais une troupe de jeunes soldats dans des véhicules blindés à travers le désert et nous avons essuyé des tirs. Vous pouviez entendre les balles pleuvoir.

«Il est arrivé au point où nous avons dû sauter hors du véhicule afin d’attaquer mes instructions.

«J’étais un caporal de 25 ans à l’époque et c’est un moment effrayant de sortir en sachant que vous êtes au milieu d’une fusillade et d’affronter l’inconnu, dans le noir absolu.

«J’étais tellement fier de mes mecs, qui avaient entre 18 et 20 ans. Ils sont descendus du véhicule des deux côtés et ont riposté d’où il venait pour le contrôler.

‘JE NE PEUX PAS CROIRE COMBIEN JE Jure’

«Sur 90 personnes, deux amis ont été tués lors de cette attaque. L’un a été touché à la poitrine par une roquette RPG, je l’ai vu arriver juste devant moi.

«J’ai eu d’innombrables accidents évités de justesse. J’ai épuisé mes neuf vies, c’est sûr.

Les champs de bataille torrides de l’Irak contrastent radicalement avec la skyline glamour remplie de gratte-ciel de Dubaï, où Melvyn vit depuis dix ans avec sa femme, Zoe, une institutrice et deux filles adolescentes.

Après avoir quitté le SAS, il a déménagé dans l’État émirat pour travailler pour une société de sécurité d’entreprise. Mais ses liens militaires restent forts, grâce à son rôle de chef auprès des scouts britanniques outre-mer.

Chefs de mission: Jason Fox, Ant Middleton, Melvyn et Mark Billingham

Il dit que les jeunes de sa troupe, dont beaucoup sont la progéniture d’expatriés britanniques, subiraient le «choc de leur vie» après avoir vu ses débuts dans le premier épisode de la nouvelle série la nuit dernière, surtout parce qu’il a un pot bouche.

Melvyn, qui se décrit comme «un type normal de Stoke», déclare: «Je ne peux pas croire à quel point je jure.

«Je ne jure pas d’habitude. Je suis un chef scout et je pense que mes scouts vont dire: «Wow, qui est cette personne?

«Mais quand vous êtes un gars des forces spéciales et que tout le monde commence à parler, vous êtes de retour dans cette mentalité de juron. Je n’ai peut-être pas l’air, mais je suis en fait un gars sympa.

Melvyn défie les recrues à la télévision

«Je suis content qu’il n’y ait pas eu de juron car il y aurait beaucoup d’argent dedans. Je serais skint.

Melvyn a été approché par les créateurs de SAS: Who Dares Wins l’année dernière, suite au départ de Matthew «Ollie» Ollerton.

Ollie était apparu dans les cinq séries civiles et faisait partie de l’équipe intimidante du personnel de direction aux côtés du chef DS Ant Middleton, Jason «Foxy» Fox et Mark «Billy» Billingham.

Mais il a été limogé en août, avec la co-vedette plus récente Jay Morton, au milieu de la «campagne de diversité» de Channel 4.

Melvyn est le premier membre métis des instructeurs de l’émission.

Ollie, qui faisait partie de l’émission depuis son lancement, s’est dit «déçu et choqué» à son départ.

À propos de la campagne pour la diversité, il a ajouté: «Il y a deux types de personnes dans ce monde, ceux qui peuvent faire le travail et ceux qui ne le peuvent pas. Je me fiche de leur couleur.

«Je pense que les gens qui nous imposent l’agenda de la diversité maintiennent le racisme en vie et créent un fossé.»

Melvyn insiste sur le fait qu’il n’a pas été informé du départ d’Ollie ou de Jay lorsqu’il a été chassé de la tête et admet même qu’il n’a pris connaissance de l’émission que l’année dernière.

Il dit: «Je ne savais pas qu’Ollie partait, j’ai juste eu cette belle opportunité et j’y suis allé. Je n’ai participé à aucune des discussions.

«Je sais que les gens vont dire que tout est question de race, mais je ne vois pas les choses de cette façon.

«Je suis métis et je suis fier de mon héritage des deux côtés et je suis fier de servir mon pays.

«Je veux juste représenter les sous-représentés, et c’est aussi bien la classe que la race.»

L’émission à succès, lancée en 2015, en est maintenant à sa sixième série civile.

Une spin-off de célébrités a débuté en 2019, remportée par l’ancien footballeur Wayne Bridge, 40 ans.

Cela s’est poursuivi l’année dernière avec les co-vainqueurs, la paralympienne Lauren Steadman, 28 ans, et Rudimental DJ Locksmith, 33 ans.

En découvrant la série culte au cours des premiers mois de la pandémie, Melvyn dit: «Je ne regarde pas beaucoup la télévision, à part les actualités ou les sports, mais pendant le verrouillage, ma femme m’a demandé si j’avais envie de la regarder avec elle. C’est une histoire folle. Nous nous sommes assis, avons tout consommé et j’ai trouvé que c’était un spectacle tellement réaliste. C’était super.

Les célèbres fours à bouteilles du Gladstone Pottery Museum à Stoke on Trent

«Elle m’a alors dit: » Feriez-vous jamais ça? » et j’ai juste ri, parce que je pensais que ça n’arriverait jamais.

«Peu de temps après, j’ai reçu un appel des producteurs qui m’approchaient.»

Le tournage de la série de célébrités civiles et à venir a eu lieu l’année dernière, et Melvyn dit avoir été accueilli à bras ouverts par tous les instructeurs, en particulier Billy, avec qui il a servi dans diverses missions des forces spéciales.

Melvyn dit que les vétérans militaires ont un lien unique en raison de leurs expériences partagées au sein du SAS, les décrivant comme une «bande de frères».

Melvyn est le premier membre métis des instructeurs de l'émission

« IL MONTRE QUE VOUS POUVEZ TRAVERSER DES TEMPS RUGOSES »

Les téléspectateurs ont peut-être été surpris de voir Ant dans la liste des instructeurs de la nouvelle série ce soir.

En mars, il s’est séparé de Channel 4 et de SAS Who Dares Wins suite aux allégations du diffuseur concernant la «conduite personnelle» de l’homme dur – allégations qu’il nie.

Mais la scission est survenue après que Ant ait fait la série actuelle et aussi après avoir filmé la version célébrité, qui sera diffusée cet été. Il ne fera partie de la programmation d’aucun des spectacles de l’année prochaine, qui n’ont pas encore été filmés.

Melvyn, qui a également un enfant d’un précédent mariage qui a pris fin il y a 25 ans, a grandi sur le domaine du conseil Bentilee à Stoke-on-Trent, le plus grand du genre en Europe à l’époque.

Rejoindre le haut des pots REJOINDRE SAS: Who Dares Wins élèvera Melvyn à un niveau de renommée auquel il ne s’attendait jamais. Il deviendra bientôt l’une des exportations les plus connues de la ville des poteries. Et comme il le souligne, c’est un club formidable. Melvyn dit: «Je suis tellement fier d’être un Stokie. Je suis fan de Stoke City, j’adore ma ville et le domaine dans lequel j’ai grandi. «À Stoke, vous avez Robbie Williams, Phil« The Power »Taylor, Nick Hancock, Anthea Turner, Captain Smith, qui était capitaine du Titanic, RJ Mitchell, le fabricant du Spitfire, et Lemmy de Motorhead, il y a plein de des personnes célèbres. «En plus de Sir Stanley Matthews, le meilleur footballeur de tous les temps, et du gardien de but vainqueur de la Coupe du monde Gordon Banks, c’est une bonne liste.» Melvyn admet que Stoke a ses détracteurs, mais les gens là-bas sont le «sel de la terre». Il ajoute: «Les gens frappent Stoke, peut-être parce que c’est une ville défavorisée et qu’on n’a pas donné suffisamment d’investissements, je crois, en particulier dans les lotissements municipaux. «Quand beaucoup d’usines minières et de poterie ont commencé à fermer, il y a eu beaucoup de chômage. «Sur mon seul domaine, 50 pour cent étaient au chômage, mais j’aime la région et les gens sont le sel de la terre. «Ce sont les gens les plus sympathiques. Ils appellent tout le monde «canard» et discutent simplement avec vous. «

Le lotissement des années 50 abritait 11 000 personnes majoritairement de race blanche, Melvyn révélant: «On pouvait compter le nombre de métis d’une part.»

Expliquant les difficultés auxquelles il a dû faire face, Melvyn a poursuivi: «Étant quelqu’un qui avait l’air différent, j’ai vécu un moment difficile, et ma famille aussi.

«Nous avons souffert de violences physiques et mentales. Mais cela montre que vous pouvez traverser des moments difficiles et qu’il y a du bon et du mauvais partout.

«De mon temps, j’ai vu le pire des gens et aussi le meilleur des gens.»

Enfant, il était obsédé par l’armée et il se souvient que sa mère lui avait dit qu’il demanderait toujours un soldat de plomb en plastique chaque fois qu’ils visitaient les magasins.

Melvyn s’est joint aux cadets de l’Armée à 11 ans, deux ans avant qu’on lui permette un uniforme.

Cinq ans plus tard, il a quitté l’école sans diplôme et s’est enrôlé dans l’armée.

Il se souvient: «Tout ce que je voulais faire, c’était aller dans l’armée. Deux semaines après avoir quitté l’école, j’ai rejoint.

«Mes parents ont dû donner la permission parce que je n’avais que 16 ans, mais ils savaient que c’était ce que je voulais faire, même si au fond ils étaient inquiets.

«Si je n’étais pas entré dans l’armée, je serais allé dans une autre zone en uniforme, peut-être les pompiers, la police ou les ambulanciers.

«Je voulais juste faire partie d’une équipe et faire quelque chose pour les gens.»

Il a passé 12 ans dans le Staffordshire Regiment, s’élevant au grade de sergent et dirigeant sa patrouille pendant la première guerre du Golfe.

Melvyn a effectué trois tours de service en Irlande du Nord, en charge d’un peloton de 30 soldats.

Il a ensuite passé 12 ans supplémentaires dans le SAS, ciblant des criminels de guerre et des terroristes dans d’innombrables opérations, et a obtenu le grade d’adjudant.

Les téléspectateurs ont vu Melvyn pousser 21 recrues masculines et féminines à l’extrême hier soir avec une série de défis sur l’île écossaise de Raasay.

L’une des premières tâches des recrues était de descendre en rappel d’une plate-forme pétrolière et de sauter dans la mer glaciale.

Parmi les concurrents figurent un pompier de la tour Grenfell souffrant de SSPT, une ancienne strip-teaseuse et un artiste de cirque trans, qui espèrent tous que l’expérience en inspirera d’autres.





Melvyn espère également que son histoire montrera aux enfants issus de milieux pauvres à quel point ils peuvent réussir.

Il ajoute: «Je ne suis qu’un type normal de Stoke, j’ai quitté l’école sans qualification et j’ai eu un début de vie un peu difficile. Mais je ne laisserais jamais les gens me rabaisser et dire que je n’étais pas assez bien.

«Je veux inspirer les gens à atteindre leurs objectifs comme je l’ai fait. C’est pourquoi je voulais faire partie de cette émission.

Le premier épisode de SAS: Who Dares Wins est sur All4. La série continue le dimanche sur Channel 4 à 21h.