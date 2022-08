Cela peut-il se reproduire à Joliet ? – Section locale de Shaw

Dan Aykroyd et Jim Belushi ont attiré environ 6 000 personnes au premier Blues Brothers Con à Joliet.

Reste à savoir s’il y aura un autre Blues Brothers Con l’année prochaine. Mais le directeur exécutif du Joliet Area Historical Museum, Greg Peerbolte, a déclaré qu’il aimerait recommencer, et il n’est pas le seul.

“Judy Belushi m’a appelé lundi et m’a dit qu’elle aimerait organiser à nouveau cet événement”, a déclaré Peerbolte cette semaine.

Judy Belushi, veuve du premier Blues Brother John Belushi et l’une des personnes qui envisageaient une représentation des Blues Brothers à la vieille prison de Joliet, a appelé Peerbolte le lundi après la représentation du 19 août.

Judy Belushi-Pisano, veuve de John Belushi, se produit au Blues Brothers Con 2022 à l’ancienne prison de Joliet, le vendredi 19 août 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Le dimanche après la représentation, Peerbolte a reçu un appel de Jim Belushi qui, a déclaré Peerbolte, “était très satisfait de l’événement”.

L’événement de deux jours a malheureusement été écourté par un samedi pluvieux.

Mais il faisait beau vendredi soir quand environ 5 400 personnes sont venues voir Aykroyd et Jim Belushi jouer leur numéro de Blues Brothers dans la prison qui figurait dans la scène d’ouverture du film sorti en 1980. Peerbolte estime que les sponsors qui ont reçu des billets gratuits ont apporté plusieurs cent personnes avec eux.

Que Aykroyd et Belushi reviennent pour une performance répétée est un facteur pour décider d’avoir un deuxième Blues Brothers Con.

Jim Belushi et Dan Aykroyd, des Blues Brothers, se produisent le 19 août au Blues Brothers Con 2022 à la vieille prison de Joliet.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Nous ne savons pas encore, mais nous sommes satisfaits de nos perspectives”, a déclaré Peerbolte.

Le musée gère l’ancienne prison de Joliet en partenariat avec la ville de Joliet, qui a loué l’ancien centre correctionnel de Joliet à l’État depuis fin 2017 avec l’intention de convertir le site en un point de destination.

L’apparition des Blues Brothers a fait avancer la cause, attirant l’attention des médias qui ont mis en lumière les efforts de restauration de la prison, a déclaré Peerbolte.

“C’était vraiment une histoire de premier plan”, a-t-il déclaré.

La publicité positive et l’intérêt généralisé ont été les principales récompenses de Blues Brothers Con 2022. Le coût de l’organisation de l’événement signifiait que ce n’était pas une grosse collecte de fonds pour les efforts de récupération.

Les fans arborant des tee-shirts de smoking encouragent les Blues Brothers au Blues Brothers Con 2022 à Joliet.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Peerbolte a déclaré qu’il s’attendait à atteindre le seuil de rentabilité de Blues Brothers Con, mais que ce n’était pas un gros générateur de revenus.

Il l’a considéré comme un contributeur majeur à la cause, car le musée et la ville démontrent qu’il est important de préserver la prison en tant que centre de visites et de destination.

Un total de 7 millions de dollars en subventions gouvernementales fédérales et étatiques ont été versés à la cause au cours des deux dernières années, ce qui a réduit l’urgence de la collecte de fonds locale pour maintenir le projet en cours.

“Dans l’ensemble, nous étions très heureux”, a déclaré Peerbolte à propos de Blues Brothers Con. “La réponse de la base de fans des Blues Brothers que nous soupçonnions était là depuis le début – nous en avons eu la confirmation.”

.