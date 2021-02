Cela peut être beaucoup plus abordable et plus facile à réaliser que prévu

Alors même que la Terre s’effondre lentement vers une catastrophe climatique irréversible, il peut encore y avoir de l’espoir.

Atteindre zéro émission nette de dioxyde de carbone provenant de l’énergie et de l’industrie d’ici 2050 est possible, selon une nouvelle étude. Le coût peut également être beaucoup plus abordable que nous ne le pensons.

Les recherches de Bew publiées par le Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) du Département de l’Énergie, l’Université de San Francisco (USF) et le cabinet de conseil Evolved Energy Research, révèlent que l’atteinte d’un zéro carbone de l’énergie et de l’industrie d’ici 2050 peut être accomplie en la reconstruction de l’infrastructure énergétique américaine pour qu’elle fonctionne principalement sur l’énergie renouvelable, pour un coût net d’environ 1 dollar par personne et par jour.

Les chercheurs ont créé un modèle détaillé de l’ensemble du système énergétique et industriel des États-Unis pour produire la première étude détaillée, évaluée par des pairs, sur la façon d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le monde doit atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici le milieu du siècle afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et d’éviter les impacts les plus dangereux du changement climatique.

Les chercheurs ont développé de multiples voies technologiques réalisables qui diffèrent largement dans l’utilisation restante des combustibles fossiles, l’utilisation des terres, l’adoption par les consommateurs, l’énergie nucléaire et l’utilisation des biocarburants, mais partagent un ensemble clé de stratégies. «En augmentant méthodiquement l’efficacité énergétique, en passant aux technologies électriques, en utilisant de l’électricité propre (en particulier l’énergie éolienne et solaire) et en déployant une petite quantité de technologie de capture du carbone, les États-Unis peuvent atteindre zéro émission», écrivent les auteurs dans «Carbon Neutral Pathways pour les États-Unis, » publié dans la revue scientifique AGU Advances.

Une conclusion importante de cette étude est que les actions requises au cours des 10 prochaines années sont similaires indépendamment des différences à long terme entre les parcours. À court terme, nous devons augmenter la production et la transmission d’énergie renouvelable, nous assurer que toutes les nouvelles infrastructures, telles que les voitures et les bâtiments, sont à faible émission de carbone et maintenir la capacité actuelle de gaz naturel pour le moment pour la fiabilité.

Alors que l’étude se concentrait uniquement sur les États-Unis, les mêmes principes bien qu’une feuille de route différente, peut-être alliés à d’autres pays, comme l’Inde. La stratégie de l’Inde, cependant, devra peut-être s’appuyer sur quelque chose qu’Elon Musk souhaite sponsoriser: Carbon Capture.

Une récente post de contributeur à Le Financial Express par Somit Dasgupta et Diya Dasgupta de l’ICRIER, déclare que << Le gouvernement devrait identifier les centrales électriques appartenant à des intérêts centraux qui ont encore une durée de vie suffisante et installer des unités de CSC dans ces usines. D'autres secteurs émetteurs, tels que l'industrie, les transports et l'agriculture, sont dominés par une entreprise privée qui, bien entendu, n'a pas les moyens d'investir dans cette technologie. L'investissement initial du gouvernement peut entraîner une baisse des coûts en capital, ce qui peut conduire à une adoption ultérieure de la technologie. Enfin, il ne serait pas déplacé de mentionner que la meilleure façon de promouvoir cette technologie serait d'en faire une partie intégrante des INDC, ce qui aurait garanti une percolation rapide à un coût réduit grâce aux économies d'échelle. "

Le captage du carbone est en fait utilisé depuis des années, même si ce n’est pas pour l’environnement. Les industries pétrolière et gazière utilisent la capture du carbone depuis des décennies comme moyen d’améliorer la récupération du pétrole et du gaz. Ce n’est que récemment que la réflexion sur la capture du carbone pour des raisons environnementales a commencé.

Actuellement, la plupart des recherches se concentrent sur le captage du carbone dans les centrales à combustible fossile, source de la majorité des émissions de CO2 d’origine humaine. Beaucoup de ces centrales dépendent du charbon pour créer de l’énergie, et la combustion du charbon émet du CO2 dans l’atmosphère. Donc, pour tenter efficacement de capturer le carbone, l’objectif devrait être que les industries et les centrales électriques le réduisent activement.

Les arbres, en revanche, sont une excellente solution, mais ce n’est peut-être pas suffisant. En juin de l’année dernière, deux études publiées dans la revue Nature Sustainability ont révélé que la plantation d’arbres à grande échelle n’est pas une solution simple au changement climatique. L’un des deux chercheurs a déclaré que les nouvelles forêts pourraient ne pas offrir les incitations financières souhaitées et réduire la biodiversité. Il aura également peu d’impact sur les émissions de carbone.