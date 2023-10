Un démocrate à la Chambre des représentants du Texas a crié après ses collègues alors que le corps législatif adoptait jeudi matin un ensemble de trois projets de loi sur la sécurité des frontières.

La Chambre des représentants du Texas a adopté des projets de loi autorisant les policiers à appréhender et expulser les immigrants illégaux en faisant de l’entrée illégale du Mexique au Texas un crime d’État, a financé la construction de barrières frontalières supplémentaires pour empêcher l’entrée illégale et a augmenté les peines minimales obligatoires pour les personnes reconnues coupables de trafic d’êtres humains. , le Texas Tribune signalé. Les esprits se sont enflammés après que le représentant républicain de l’État, Cody Harris, ait cherché à limiter le débat et les amendements sur les projets de loi. (EN RELATION : Dan Goldman affirme que le GOP « essaie de saboter » les efforts de l’administrateur de Biden pour sécuriser la frontière)

“Cela nous fait mal au plus profond de nous-mêmes”, a déclaré le représentant démocrate de l’État, Armando Lucio Walle, à Harris lors d’une confrontation pendant une pause, selon une vidéo. posté sur les réseaux sociaux par la représentante démocrate de l’État Ana-Maria Ramos. « Et ça, tu ne comprends pas, tu ne vis pas dans notre peau. Et c’est ce qui me fait chier.”

« Quels lâches nous avons de l’autre côté de l’allée. Ils ne peuvent même pas permettre un débat complet et équitable sur leurs projets de loi poubelles », a tweeté Ramos.

Quels lâches nous avons de l’autre côté de l’allée. Ils ne peuvent même pas permettre un débat complet et équitable sur leurs projets de loi poubelles. Ils font taire la voix des Texans de tout l’État qui ont choisi les États-Unis pour les représenter au Parlement. #TXLege. LE TEXAS NE PEUT PAS OUBLIER CE JOUR. pic.twitter.com/an8yTaSrPs – Représentante Ana-Maria Ramos (@Ramos4Texas) 25 octobre 2023

Plus de 2,45 millions d’immigrants illégaux ont été rencontrés à la frontière américano-mexicaine au cours de l’exercice 2023, selon aux données publiées par les douanes et la protection des frontières des États-Unis, suite à 2 378 944 rencontres au cours de l’exercice 2022 et 1 734 686 au cours de l’exercice 2021. Fox News signalé 600 000 autres migrants ont échappé au CBP au cours de l’exercice 2022.

Le gouverneur républicain Greg Abbott du Texas est engagé dans une bataille juridique avec l’administration Biden au sujet des barrières érigées par les agences d’État pour réduire ou dissuader l’immigration clandestine. Vidéos posté sur les réseaux sociaux, des agents de la patrouille frontalière coupent les barrières et autorisent les immigrants illégaux à entrer au Texas.

Le Texas a poursuivi mardi l’administration Biden pour les incidents au cours desquels des agents de la patrouille frontalière ont coupé les barrières de barbelés que l’État a érigées à la frontière avec le Mexique pour permettre aux immigrants illégaux d’entrer aux États-Unis.

