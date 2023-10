« Cela ne s’est pas produit depuis l’arrivée des nazis » : Ted Cruz affirme que le Hamas a attaqué Israël « simplement parce qu’ils sont juifs »

Le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, a déclaré mercredi que les attaques du Hamas contre Israël étaient « simplement parce qu’ils sont juifs » dans un épisode de son « Verdict avec Ted Cruz ». podcast.

« C’est quelque chose qui ne s’est pas produit depuis l’arrivée des nazis », a déclaré Cruz. « Les escadrons de la mort vont maison après maison et assassinent tous les habitants simplement parce qu’ils sont juifs. C’est horrible.

Le Hamas a toujours utilisé des boucliers humains, car ceux-ci alimentent la propagande anti-israélienne. Le Hamas a même installé son quartier général sous un hôpital et opère à partir de mosquées. Ils commettent des crimes de guerre odieux. pic.twitter.com/OPRvwVZIxf – Sénateur Ted Cruz (@SenTedCruz) 10 octobre 2023

Le sénateur a assisté aux services de solidarité dans les synagogues du Texas lundi et mardi soir, où « la douleur et l’agonie de la communauté juive [was] énorme. » Il a décrit les participants « en pleurs » et les Juifs américains « effrayés » qui ont des membres de leur famille et des amis dans un Israël déchiré par la guerre.

Cruz a critiqué le président Joe Biden pour avoir tardé à s’adresser à la nation. Le sénateur était « heureux » que Biden ait finalement déclaré : « « L’Amérique est aux côtés d’Israël, point final. » » Cependant, il a noté que l’administration Biden n’avait pas reconnu « sa propre culpabilité » dans le financement de l’Iran. Un haut conseiller militaire du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que Téhéran soutenait les attaques du Hamas, selon à Politico.

Une Israélienne qui a pris la parole lors de la messe de Dallas mardi a déclaré aux participants que « ses élèves de sixième année lui envoyaient des SMS avec terreur », et elle a exprimé sa crainte qu’ils « se taisent », a déclaré Cruz. La femme a également parlé de son amie en Israël, qui « a sauvé ses deux filles » mais a été témoin des terroristes prenant son fils en otage. (EN RELATION : « Avec une force écrasante » : les candidats à la présidentielle de 2024 répondent à l’attaque contre Israël)

Cruz a décrit les images horribles émergeant de la zone de guerre, soulignant que des bébés ont été abattus et décapités. Le sénateur a décrit « des centaines d’Israéliens » qui étaient «[chased] abattus et tués » lors d’un concert dans la bande de Gaza, affirmant que des femmes et des petites filles avaient été « violemment [raped].

« C’est mal. Il n’y a aucune ambiguïté là-dessus. Il n’y a aucune justification à cela. Il n’y a pas de « d’un côté, de l’autre ». Quiconque viole et tue des enfants est mauvais », a déclaré Cruz. « Ce sont des barbares. »

Israël a déclaré la guerre après que des militants du Hamas ont lancé samedi des attaques à la roquette et envahi certaines parties d’Israël, tuant des centaines de personnes et en blessant des milliers. Biden a annoncé mardi qu’au moins 14 Américains figuraient parmi les personnes tuées en Israël.