Une belle histoire de rétablissement a pris fin tragiquement lorsque Ben Baker, 20 ans, est décédé d’une surdose accidentelle le 23 janvier.

La famille a lancé un GoFundMe pour aider à acheter deux bancs au nom de Ben.

Le premier banc est d’aller à West Kelowna, tandis que l’autre est d’aller en face de l’établissement de traitement de New Westminster qui a donné à Ben ce que son beau-père décrit comme ses meilleures années.

Le beau-père Ty Summach dit que le voyage de Ben avec la toxicomanie a commencé il y a environ six ans.

“Son meilleur ami Jaxsn Cahill est décédé, ce fut une expérience traumatisante majeure. Il s’est également impliqué dans de mauvaises relations, des relations amoureuses qui n’étaient pas non plus saines, et cela s’est progressivement aggravé.

Ben a fait une overdose pour la première fois en 2020.

«Il nous a été communiqué que l’un, l’individu doit choisir l’aide pour lui-même et généralement cela vient avec son fond. C’était déchirant pour nous d’imaginer que ce n’était pas son plus bas.

Summach dit que Ben s’est progressivement aggravé et a passé un certain temps à vivre hors de sa voiture.

En janvier 2021, Ben a de nouveau fait une overdose.

« La GRC s’est présentée chez nous pour nous dire qu’il était décédé. Lorsque la GRC était chez nous, ils ont alors réalisé que ce n’était pas le cas, après plus de 20 minutes de RCR, ils ont eu un pouls.

Les médecins lui ont donné 50% de chances de survie et ont déclaré que même s’il se réveillait, il serait probable que Ben aurait des lésions cérébrales permanentes.

“Environ cinq jours plus tard, il s’est réveillé. Environ cinq jours plus tard, il parlait un peu. Quelques jours plus tard, il était capable de marcher.

Summach dit que Ben a fait un rétablissement miraculeux et a décidé de se faire soigner.

Summach et sa femme ont alors fait tout ce qu’ils pouvaient pour plaider en faveur de Ben pour obtenir un traitement avec la dernière porte à New Westminster.

“Heureusement, il a dit” ouais, je veux changer “et nous, grâce à certaines de nos relations, nous avons été présentés à la dernière porte. Ma femme les harcelait littéralement pour le faire entrer, car c’est l’un des meilleurs établissements de traitement au Canada. Heureusement, ils ont dit oui.

Lorsque Ben est sorti de l’hôpital, ils l’ont emmené directement en traitement.

Summach dit que Ben avait cette idée en tête qu’il ne serait là que pendant 30 jours.

«Il est devenu une partie du tissu de la dernière porte au cours des deux dernières années. Cela a changé la donne pour lui.

Summach dit que c’était incroyable de voir Ben se rétablir et d’être un soutien pour d’autres adolescents dans des situations similaires.

“Cela ne nous a pas seulement rendu Ben, c’était comme la meilleure version de Ben que j’aie jamais vue. Il était vraiment heureux, il a trouvé une super petite amie, il a eu un super travail qu’il aimait, il s’en sortait si bien. Nous n’avons que de bonnes choses à dire sur ce programme.

Ben a terminé le programme en 12 étapes et il était alors temps pour lui de naviguer dans la vie en dehors de l’établissement de traitement.

« Quand tu es à la Porte, tu as une routine, tu es entouré d’amis, tous tes repas sont fournis, il n’y a pas de dépenses et de factures dont tu as à t’occuper personnellement. Chaque jour, vous allez à une ou deux réunions de récupération, vous êtes entouré par ce voyage de récupération et c’est exactement ce que vous faites chaque jour.

Ben est resté à New Westminster et près de la dernière porte. Ses parents l’ont aidé à trouver un appartement pour se débrouiller.

“Ben essayait, il était sur la bonne voie avec beaucoup de choses, mais en même temps je sais… la récupération ne va pas être une ligne droite.”

Summach dit qu’au cours des derniers mois, Ben a fait plus de pas en arrière dans son parcours de rétablissement que de pas en avant.

« Il est venu ici pour Noël… Nous avons passé un Noël incroyable. Il l’a passé avec sa petite soeur et son petit frère et sa grand-mère et sa maman et son papa. Nous avons eu le meilleur moment.

“Mais nous avions ce sixième sens de son retour à New Westminster, mais en même temps, il allait à des réunions de récupération, il faisait les bonnes choses, et il avait encore un pas en arrière.”

Summach dit que c’est le problème avec les drogues de rue actuelles, “ça ne prend qu’un pas en arrière et ça peut être ça et ça ne discrimine pas qui vous êtes.”

Pour perpétuer l’héritage de Ben, la famille a créé un GoFundMe et a acheté des bancs commémoratifs au nom de Ben.

« Un banc va juste à côté du banc de son meilleur ami, Jaxsn, au nouveau skate park de West Kelowna, donc ces garçons patineront ensemble. L’autre que nous avons acheté ira directement en face de la porte de la jeunesse où il vivait, c’est là que se trouvent sa communauté et sa deuxième famille, et nous espérons vraiment que ces deux bancs pourront être un endroit où sa communauté et ses pairs peut se souvenir de lui et se réunir et parler de rétablissement, espérons-le être inspiré pour devenir propre ou rester propre.

Summach dit qu’ils ont dépassé l’objectif de collecte de fonds de 10 000 $ et que tous les fonds restants seront versés à la dernière porte.

« Que cela aide à subventionner un lit pour une autre famille. Que cela les aide à ouvrir plus de programmes. Tout le reste levé sera mis à cette fin.

Summach espère que les fonds donneront aux familles une meilleure chance d’amener leurs proches dans un endroit qui fonctionne réellement.

Pour ceux qui se trouvent peut-être dans un endroit similaire à celui où se trouvait Ben, Summach dit: «Je pense qu’il suffit de tendre la main à des endroits comme la dernière porte, tout le monde est prêt à avoir une conversation. Je dirais simplement d’avoir cette conversation et de continuer à défendre vos intérêts. Ce n’était pas facile pour nous de faire entrer Ben dans la dernière porte, mais nous nous sommes défendus. Nous avions l’impression que si nous ne pouvions pas le faire entrer, nous perdrions potentiellement notre fils.

« Faites appel à ces ressources. Ils sont là, ils sont difficiles à trouver, mais j’espère que ce que nous faisons ici met en lumière un endroit qui fonctionne réellement.

