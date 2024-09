Cela ne me dérange pas, répond VeryDarkMan, la sœur de Falz

L’influenceur des médias sociaux Martins Otse, plus connu sous le nom de VeryDarkMan, a défié Folakemi Falana, fille de l’avocat des droits humains Femi Falana, de poursuivre sa menace de procès en diffamation.

Plus tôt vendredi, Folakemi Falana a annoncé son intention de poursuivre VeryDarkMan pour diffamation, à la suite d’un enregistrement audio dans lequel la personnalité des médias sociaux Bobrisky affirmait que Falz et son père avaient aidé à rejeter les accusations de blanchiment d’argent déposées par la Commission des crimes économiques et financiers.

Dans sa réponse à la menace dans une vidéo partagée sur sa page Instagram, le militant s’est demandé pourquoi la famille Falana « avait choisi de l’attaquer » au lieu de collaborer pour lutter contre la corruption.

VeryDarkMan a également demandé à Folakemi si elle s’attendait à ce qu’il omette les noms de Falana et Falz en raison de liens personnels, déclarant qu’il restait « indifférent » et prêt à faire face à toutes les conséquences, y compris une action en justice de la part des Falanas.

S’exprimant parfois dans un anglais pidgin, il a souligné qu’il se concentrait sur la dénonciation de la corruption et non sur le ciblage des individus.

« Ma sœur, ce que vous venez de publier maintenant est ce qui aurait été publié plus tôt afin que nous puissions tous nous donner la main et faire face à la corruption qui a été révélée. C’est incroyable de voir comment vous avez échappé à la corruption et vous êtes allés vers moi pour dénoncer la corruption. C’est juste fou. Un enregistrement qui a exposé beaucoup d’atrocités qui auraient pu se dérouler depuis longtemps et que nous venons de découvrir.

« Imaginez Bobrisky lors d’un appel disant qu’il a payé 15 millions de nairas à l’EFCC pour abandonner les accusations de blanchiment d’argent. Cela devrait déranger tous les Nigérians, qui crient à haute voix. Imaginez que Bobrisky ait dit qu’au lieu de l’emmener en prison, un parrain a appelé pour lui donner un appartement à l’extérieur de la prison. C’est inquiétant et inquiétant. Dire que certaines personnes que l’on croyait persécutées sont dehors, cela fait froid dans le dos. Comprenez-vous au moins le problème à l’intérieur de cette chose qui a été publiée ?

« Mais au lieu de nous donner la main pour lutter contre cette corruption, contre cette agence qui a participé à cette corruption, tout le monde vient – ​​vous venez me chercher parce que vous avez dit que le nom de votre père avait été mentionné. Le nom de votre père ne figurait-il pas dans l’enregistrement ? Comment m’a-t-on choisi le nom de Femi Falana pour l’enregistrement ? Est-ce que j’ai choisi le nom de Falz pour l’enregistrement ?

« La seule chose que j’ai dite : si leur nom, si cela s’avère vrai, je n’aurai plus de respect pour eux, vous comprenez. SI… et j’ai même continué en disant que je refuse de croire – je refuse de croire. De quoi je parle, qu’est-ce qu’ils sont là-bas ? Ensuite, Falz va déposer une lettre et dit que si je ne me rétracte pas… je me rétracte quoi ? Et si j’avais mis ton nom là ? Qu’est-ce que j’ai dit là ? il a déclaré

Parlant plus loin, il a déclaré: «Maintenant, vous dites que vous voulez m’emmener au tribunal, il n’y a pas de problème. Il n’y a pas de problème, surtout – plus ou moins, si c’est tant pis – vous m’enfermez pendant six mois. Si c’est trop grave, tu m’enfermes pendant un an.

« … demain, vous viendrez dire que vous vous battez pour les droits de l’homme. Mais je m’en fiche. Si finalement, si à la fin de la journée on me jette en cellule, il n’y a pas de problème. Je jure devant Dieu que cela ne me dérange pas.

«Je respecte l’oncle Femi Falana et je le respecte toujours. Ce que vous auriez fait, c’était d’en retirer son nom. Mais vous n’avez même pas parlé de Bobrisky, vous n’avez rien dit à propos de Bobrisky. Bobrisky, en fin de compte, vous avez passé un appel ensemble.