«  Cela ne m’a pas semblé être une insurrection armée  », a déclaré le sénateur du Wisconsin Ron Johnson à propos de l’attaque du Capitole

MADISON, Wisconsin – Deux jours après que des membres du Sénat américain ont acquitté l’ancien président Donald Trump pour incitation à l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Capitole américain, le sénateur du Wisconsin s’est demandé si une insurrection armée avait même eu lieu.

Le sénateur américain Ron Johnson a visité les ondes de l’État lundi pour faire cette déclaration, malgré des séquences vidéo et des photos de l’attaque montrant des participants érigeant une potence sur le terrain du Capitole, déployant un spray au poivre suffisamment fort pour blesser les ours, portant des attaches, lançant un extincteur, utiliser des battes de baseball pour briser les fenêtres et lancer des drapeaux comme des lances sur les policiers.

« Cela ne m’a pas semblé être une insurrection armée », a déclaré le républicain dans une interview sur WISN-AM avec l’animateur de radio conservateur Jay Weber après avoir condamné les événements au Capitole américain ce jour-là.

« Je veux dire » armé « , quand vous entendez » armé « , ne pensez-vous pas aux armes à feu? Voici les questions que j’aurais aimé poser. Combien d’armes à feu ont été confisquées? Combien de coups de feu ont été tirés? un, et je défendrai ce policier pour avoir pris cette photo. C’était une tragédie, d’accord? Mais je pense qu’il n’y en a eu qu’un. «

Bien que l’on ne sache pas combien d’armes à feu ont été apportées à l’intérieur du Capitole lors de l’attaque, la police a récupéré une douzaine d’armes à feu et des milliers de cartouches de sept personnes arrêtées pour leur implication dans l’émeute du 6 janvier qui a fait cinq morts, selon NBC Reportage de nouvelles en janvier.

Les émeutiers ont également utilisé un pistolet paralysant pour neutraliser au moins un policier, lui faisant subir une crise cardiaque.

Un porte-parole de Johnson n’a pas répondu aux questions sur ce sur quoi Johnson basait ses commentaires.

L’exécutif du comté d’Outagamie, Tom Nelson, un démocrate qui se présente au Sénat américain en 2022, a déclaré que les commentaires de Johnson étaient « irréels ».

« Ils ont scandé » Pendez Mike Pence! » Cinq personnes sont mortes, Ron », a tweeté Nelson. « Êtes-vous si lâche et fidèle à Donald Trump que vous ne pouvez pas le reconnaître? »

Johnson, qui a voté non coupable dans le procès de destitution de Trump, doit être réélu en 2022 mais n’a pas encore dit s’il briguerait un troisième mandat.

Plus d’une douzaine de personnes font face à des accusations d’armes lors d’émeutes au Capitole

Quatorze personnes liées à l’attaque du 6 janvier font face à des accusations fédérales liées à l’introduction ou à l’utilisation d’armes dangereuses à l’intérieur du bâtiment et deux font face à des accusations liées aux armes à feu, selon le bureau du procureur américain du district de Columbia.

Parmi les personnes arrêtées après l’émeute se trouvait Lonnie Coffman, un homme de l’Alabama accusé d’avoir emporté avec lui à Washington plusieurs armes à feu, 11 cocktails Molotov, une arbalète, des bombes fumigènes et un pistolet paralysant – tous trouvés dans son camion près du Capitole. Il a apporté deux armes à feu dans la région du Capitole, selon l’annonceur Montgomery.

« La quantité d’armes suggère une intention de les fournir à d’autres, car personne ne pourrait raisonnablement en utiliser autant à la fois », ont déclaré les procureurs fédéraux.

Samuel Fisher, un homme de New York qui fait face à des accusations fédérales, est accusé d’avoir voyagé à Washington avec plusieurs armes à feu et un gilet pare-balles. Le 6 janvier, il aurait publié une image de deux armes à feu, disant qu’il emporterait le pistolet à l’intérieur avec lui et laisserait la carabine et le gilet dans son véhicule dans le garage de stationnement, « et si cela démarre, j’ai un gilet et mon fusil », selon le FBI.

Christopher Alberts du Maryland fait face à des accusations d’armes à feu après que la police l’escortant loin du Capitole ait trouvé sur lui deux étuis séparés, l’un avec une arme de 9 mm avec un seul coup dans la chambre et un chargeur de 12 cartouches entièrement chargé et l’autre avec un second entièrement chargé. Chargeur 12 coups. Alberts portait également un gilet pare-balles et portait un sac à dos avec un masque à gaz, un couteau de poche et un MRE.

William Watson de l’Alabama a déclaré au FBI qu’il était entré dans le bâtiment par une fenêtre cassée et qu’il faisait partie d’une foule qui avait des boucliers de police et des matraques lorsqu’ils ont rencontré plus d’agents dans le couloir du Capitole. Watson a également admis avoir porté une masse et un couteau de poche.

Rachel Powell, de Pennsylvanie, est accusée d’avoir pénétré dans un bâtiment ou un terrain à accès restreint avec une arme dangereuse après avoir été vue en train d’utiliser un gros tuyau comme dispositif de percussion pour briser les fenêtres du Capitole américain.

Cleveland Grover Meredith du Colorado a raté l’émeute mais aurait apporté un fusil d’assaut Tavor X95 avec une lunette de visée, un Glock 9 mm avec des chargeurs de grande capacité et plus de 2500 cartouches de munitions, dont au moins 320 cartouches de balles perforantes, selon NBC News.

Ce que Johnson a dit lors de ses interviews à la radio

« Pour appeler cela une insurrection armée, c’était l’insurrection armée la plus pitoyable que l’on puisse imaginer », a déclaré Johnson lors d’une apparition sur WTAQ, l’une des trois interviews au moins lundi avec des animateurs de radio conservateurs.

« Le seul gars dans la salle du Sénat là-bas, il avait des attaches de poignet en plastique. Qu’est-ce qu’il s’attendait à faire? Aller littéralement vers Mike Pence et le capturer? C’est absurde. »

Eric Munchel de Nashville est prétendument l’homme auquel Johnson fait référence qui a été photographié portant des attaches zippées façonnées en menottes à l’intérieur du Capitole le 6 janvier. Il est accusé d’avoir caché des armes dans un sac tactique à l’extérieur du Capitole pendant l’attaque, selon Nashville. WTVF.

Des images de l’attaque du Capitole montrent des participants scandant « Accrochez Mike Pence » tandis que d’autres ont érigé un nœud coulant et une potence.

Dans son interview sur WISN, Johnson a critiqué le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, pour avoir déclaré que Trump avait provoqué la foule et était moralement responsable de l’attaque. McConnell a prononcé son discours après avoir voté contre la condamnation parce qu’il a déclaré qu’il ne pensait pas que le Sénat pourrait condamner un président qui avait déjà quitté ses fonctions.

Johnson a déclaré qu’il n’appréciait pas que McConnell fasse ses remarques parce qu’il ne croyait pas que la plupart des républicains du Sénat ressentaient ce que faisait McConnell.

« Vous avez notre chef là-bas qui se représente vraiment, et c’est son droit de le faire, mais en même temps, il doit se rendre compte en tant que notre chef, ce qu’il dit se reflète sur nous », a déclaré Johnson. «Je n’aimais pas particulièrement ça.

